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Cette drôle de mode nocturne s'empare des boîtes de nuit

Au Japon comme en Europe, une nouvelle tendance nocturne séduit la Gen Z et les Millennials: troquer le bruit assourdissant des clubs pour une session de lecture silencieuse bercée par une musique d’ambiance.

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Troquer les basses lourdes, le sol collant et les hurlements à l'oreille pour un fauteuil confortablement éclairé et un bon roman: c'est le pari surprenant des «reading raves». Egalement baptisées «book doofs» ou «raves silencieuses», ces soirées insolites transforment l'expérience de la vie nocturne aux quatre coins du globe, révèle le média Firstpost.

Au Japon, le phénomène prend notamment racine à Tokyo, dans le quartier branché de Shimokitazawa. Le concept, nommé «JUCY BOOK RAVE», investit un club souterrain pour proposer une alternative radicale aux sorties traditionnelles. Dans une pénombre apaisante, les participants viennent installés avec leur propre livre, écoutant le set d'un DJ qui diffuse une musique d'ambiance à bas volume. Ici, nul besoin de danser ou d'élever la voix: l'objectif est d'être ensemble dans le calme.

Et voici un trend bien plus bizarre 👇

Cette tendance ne se limite pas à l'archipel nippon. D'Amsterdam à Sydney, des rassemblements organisés par des structures comme «The Offline Club» remplissent désormais des musées et des halls communautaires. Pendant quatre-vingt-dix minutes, des centaines de jeunes adultes lisent côte à côte dans un silence absolu, seulement rythmé par le froissement des pages. La soirée se prolonge souvent par une heure d'échange plus traditionnelle autour d'un thé, d'un café spécialisé ou d'un mocktail, où chacun peut partager ses impressions littéraires.

Ce succès massif témoigne d'un besoin profond chez les jeunes générations de retrouver un «tiers-lieu» - un espace de sociabilisation distinct du travail et du domicile, explique Firstpost. Epuisés par la surstimulation numérique, la recherche constante de connectivité et les environnements festifs trop bruyants, les participants plébiscitent cet analogisme assumé.

Grâce à cette sociabilité sans pression, la «reading rave» réinvente la nuit pour offrir une parenthèse d'intimité collective.

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(jod)