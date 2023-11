C'est la quatrième fois que ce DJ est élu par le public du magazine britannique. Sp. source: dr

Voici le meilleur DJ du monde (et son nom nous a surpris)

Un magazine britannique a décrété ce jeudi qui était le meilleur DJ du monde.

Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, toute votre attention aura été captée par un événement politico-glamour, basé sur la «bromance» au sommet entre notre Berset national et son pendant du côté de l'Hexagone, Emmanuel Macron. Pourtant, ailleurs, sur une grande île bien connue, il existe un petit magazine peu connu du grand public, qui a fait passer Manu et son menu d'«aspic du terroir aux petits légumes fermentés» du Bernerhof en information de seconde zone.

Mais de quel magazine s'agit-il, nous direz-vous, et quelle peut bien être la précieuse information qui nous a été délivrée en ce jour placé sous la bannière diplomatique?

Sans plus vous faire attendre, sachez déjà qu'il s'agit de musique. Plus ou moins. Il s'agit plus précisément de musique électronique, et de ses géniteurs et génitrices, les DJs. Le magazine en question est Britannique, et se nomme sobrement Dj Mag. Celui-ci s'est donné pour mission d'établir un classement annuel des 100 meilleurs DJs au monde. Cependant, on n'en sait pas énormément sur la méthodologie empruntée. Y a-t-il eu un huissier pour s'assurer de la droiture de la procédure? L'annonce a été faite lors d'un live streaming sur Youtube ce mercredi.

Tout ce qu'on sait, c'est que le résultat «repose sur le vote populaire de plus d’un million de participants à travers le globe». Et ceux-ci, d'une seule voix, sont allés déterrés le mixeur le plus populaire des années 2010 - et qui, avouons-le, n'est jamais vraiment redescendu de son piédestal: David Guetta.

Bon, avant de râler, il faut admettre une chose: le DJ français a bercé une partie de l'enfance d'un grand nombre d'entre nous. Il a illuminé nos soirées, du Paléo (on a des souvenirs pénibles de basses étouffées dans la pelouse de la plaine de l'Asse) à Ibiza (nos meilleures soirées au Ushuaïa Beach Hotel). Il nous a divertis année après année à coups de shows pyrotechniques, de danseuses en bikini se déhanchant sur du Titanium, du Little Bad Girl, et plus récemment sur le morceau I'm Good (Blue) avec Bebe Rexha.

En 2023, il a été distingué de nombreux prix, et est devenu l’artiste français le plus streamé sur Spotify. Celui-ci a d'ailleurs partagé sa joie:

«C'est génial parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis en tête du Top 100, c'est pour une raison différente. (...) Cette fois, c'est probablement grâce à "I'm Good"» source: David guetta dans djmag

Cependant, pour jouer l'avocat du diable, faut-il rappeler que David et ses bras constamment levés ont dû tous les trois prouver qu'il mixaient bel et bien en live durant les concerts, et qu'ils ne se reposaient pas sur des sets préenregistrés? Pour se défendre, l'artiste de 56 ans avait notamment déclaré:

«Ce n'est pas vrai. J'aime être DJ, et être DJ, c'est savoir lire le public et se connecter à lui»

Connecté au public de DJ Mag, il le semble bien, en effet, puisque c'est la quatrième fois que David Guetta est adoubé comme Maître incontesté de la Platinosphère par ledit magazine, précise le média 20minutes. On ne dit pas qu'il y a favoritisme, maiiiiiiiiis....

David a bien entendu partager sa joie sur Insta 👇

David Guetta arrive en pole position, devant des collègues pourtant prestigieux, tels que Steve Aoki (qui n'est que 8ème, quelle tristesse!), Martin Garrix (3ème, mais Numéro 1 l'année passée), Afrojack (7ème), Alan Walker (11ème) ou encore Skrillex (17ème!) et Lost Frequencies (22ème).

Et comme dirait l'autre, «où sont les femmes»? On trouve l'excellente Peggy Gou, dont on salue le sens quotidien de la créativité, en 9ème position, Charlotte de Witte (18ème), Amelie Lens (30ème), l'inimitable Deborah de Luca (46ème), ou encore Le Twins (84ème).

Le classement entier

A vous de vous exprimer dans l'urne:

Trouvez-vous ce classement juste? David qui? Il manque Paris Hilton dans ce classement! Vous êtes mauvaise langue! David Guetta est THE GOAT en matière de musique électro. MARTIN GARRIX NUMBER ONE!

