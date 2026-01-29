Voici les meilleurs snacks de notre enfance
Il est 10 heures, la rédac' vient de finir son briefing. Alors que certains filent à la machine à café, d'autres se ruent sur un paquet de biscuits que le chef a apporté. «C'est la récré!», dit-il. Il n'en fallait pas plus pour faire replonger les plus nostalgiques dans les souvenirs des meilleurs snacks de cette tendre époque. Florilège.
Le biscôme flottant
«Le snack par excellence des journées d’hiver de l’enfance, c’était indubitablement le biscôme. Servi avec une grosse tasse de thé, après avoir pellé la neige pour construire un igloo, dévalé les pentes en bob ou livré une épique bataille de boules de neige. Il n’y avait clairement rien de mieux pour se réchauffer et revivre la journée, les lèvres presque bleues. Mais attention! Il fallait maîtriser la technique. Tremper le biscuit juste assez longtemps dans le breuvage fumant, le porter à la bouche et le croquer avant qu’il ne se délite complètement, formant des flotteurs ignobles qu’il fallait ensuite repêcher à la cuillère, en essayant de ne pas se cramer les doigts.»
Kit Kat Coca
«Je mangeais toujours des tartines au beurre de cacahuète, mais un bon Kit Kat avec du coca, c'était le graal»
Mini gendarmes à la dinde
Le cracker tomate
«Quand j'étais à l'école primaire, on était tous obsédés par les crackers. Je ne sais pas pourquoi, ni si c'était une mode plus large, ou combien de temps ça a duré. N'empêche, à un moment donné, on ne parlait que de ça. Alors que la plupart d'entre nous avaient des crackers classiques, certains camarades recevaient de leurs parents des crackers aux tomates. Je me souviens très bien de leur couleur rouge, de leur goût incroyable et, surtout, de l'envie sauvage qu'il suscitaient en moi - absolute elite.»
La branche de choc
«Quand on avait pas d'argent, c'était du pain + beurre + sucre. Et sinon, quand on avait le temps, c'était plutôt petit pain au lait + branche Cailler qu'on allait chercher en boulangerie et on avait droit à un verre de grenadine!»
Des M&M’s en barre
«A l’époque bénie où personne n’avait conscience de ce qu’était un aliment ultra-transformé, ma maman me glissait dans le sac à dos des barres M&M’s. C’était un délire absolu. Avec une pomme, pour la bonne conscience. On était pas fou. Mais je garde aussi une pensée émue pour le lait chaud + cacao de ma grand-maman, que j’ai siroté dans un biberon jusqu’à un âge que je ne saurai confesser ici. Le tout, avec des biscottes. C’était super.»
La pizza sans fromage
«Quand j'étais en Italie, «la merenda», c'est comme ça qu'on dit, c'était souvent une pizzetta rossa (petite part de pizza sans fromage, entre une focaccia à la sauce tomate et une pâte à pizza) et un petit thé froid pêche ou un coca bien frais»
Salami Stick au poivre
Le cookie au Kiri
«Quand j’étais petite, j’adorais manger des tartines de Kiri. Et quand il n’y avait plus de pain, je tartinais mon Kiri sur n’importe quelle surface comestible, comme un cookie par exemple. Tout était prétexte à tartiner du Kiri. A 34 ans, cette manie d’étaler ce petit fromage sur n’importe quoi ne m’a pas quittée. Je vous recommande le combo Kiri + banane.»
