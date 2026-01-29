Voici les meilleurs snacks de notre enfance

«Quand j'étais à l'école primaire, on était tous obsédés par les crackers. Je ne sais pas pourquoi, ni si c'était une mode plus large, ou combien de temps ça a duré. N'empêche, à un moment donné, on ne parlait que de ça. Alors que la plupart d'entre nous avaient des crackers classiques, certains camarades recevaient de leurs parents des crackers aux tomates. Je me souviens très bien de leur couleur rouge, de leur goût incroyable et, surtout, de l'envie sauvage qu'il suscitaient en moi - absolute elite.»

Un membre de la rédac qui souhaite rester anonyme