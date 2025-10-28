Image: watson

Vous n’êtes pas prêts pour ces nouvelles chips Zweifel

C’est officiel: deux des marques les plus suisses du monde viennent de fusionner dans un même sachet. Dès le 1er décembre prochain, on trouvera dans les rayons des Zweifel en édition limitée née… d’une simple vidéo devenue virale sur TikTok.

Tout a commencé cet été, lorsque quelqu'un a posté une vidéo imaginant des chips Zweifel assaisonnées… à l’Aromat. L’idée a vite tourné au délire collectif: les internautes qui s'enflamment en commentaires, des créateurs de contenu qui s’en mêlent, le cuisinier suisse Noah Bachofen qui valide le concept, et les médias qui reprennent la blague.

Et ça aurait pu en rester là. Triste, mais c’est la vie. Sauf que non. Zweifel et Unilever (propriétaire d’Aromat) ont décidé de concrétiser le fantasme national. Une information qui donne la patate (pardon pour cette vanne nulle).

«Cette idée ne vient pas de notre département innovation, mais directement de nos consommatrices et consommateurs», explique Christoph Zweifel, le patron de la marque.

«Notre mission était de transformer le souhait de la communauté en un produit de la qualité Zweifel, qui suscite l’enthousiasme»

En quelques mois, la marque familiale de Spreitenbach, dans le canton d’Argovie, a donc mis au point la recette en collaboration avec Unilever Suisse pour créer une chips «100% helvétique», à base de pommes de terre suisses et de la fameuse poudre jaune que tout le monde garde au fond de son armoire, puisqu’on peut en mettre sur à peu près tout et n’importe quoi (oui, j’insiste).

Le boss final de la suissitude

Chez Unilever, on parle d’une union «évidente» entre deux produits iconiques: «Aromat et Zweifel font partie de la Suisse», souligne Bernhard Schober, General Manager d’Unilever Suisse. Et il faut admettre que sur le papier, le mariage fait sens: des chips cultes + l’assaisonnement culte = banger annoncé (et une probable future tension dans les rayons de la Coop).

Il ne manque que Roger Federer ou Lara Gut-Behrami pour jouer dans une campagne de pub au sommet du Grütli (mais à titre personnel, j’ai un peu peur que tant de suissitude crée une faille dans l’univers, je pose ça là).

Les Chips Original Zweifel Aromat seront ainsi vendues en édition limitée dans toute la Suisse, notamment chez Coop et sur zweifel.ch, à partir du 1er décembre. Reste à savoir si la fusion des deux totems helvétiques tiendra ses promesses gustatives ou si elle relèvera du sacrilège. Chez watson, on compte bien le vérifier trèèèèès bientôt.