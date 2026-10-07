Une semaine après avoir célébré son retour au sommet du Billboard 200, Miley Cyrus subit une dégringolade spectaculaire. image: watson

Miley Cyrus subit l'un des pires revers de sa carrière

Encore numéro un aux Etats-Unis la semaine dernière, le nouvel album de Miley Cyrus, Bass Persuades, vient de dégringoler de 156 places. Une chute aussi brutale que rare.

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Il aura suffi d'à peine sept petits jours pour transformer le retour triomphal de Miley Cyrus au sommet des charts américains en douche glacée. Son nouvel album Bass Persuades vient de connaître l’une des chutes les plus spectaculaires de l’histoire du Billboard.

La semaine dernière, Bass Persuades, son dixième album studio, faisait son entrée directement à la première place du Billboard 200, le classement de référence des albums aux Etats-Unis. Une performance que la chanteuse de 33 ans n’avait plus réalisée depuis Bangerz, sorti en 2013.

Avec Bass Persuades, Miley Cyrus avait retrouvé la première place du classement américain pour la première fois depuis 2013. Mais le plaisir aura été de courte durée.

Désormais, l'ambiance n'est plus à la fête. Bass Persuades est passé de la première à la 157e place, soit une dégringolade de 156 positions en une semaine. Entertainment Weekly relève qu’il s’agit de l’une des plus importantes chutes jamais enregistrées après avoir occupé la première place. Bon Jovi avait fait encore pire en 2018: This House Is Not for Sale était passé du numéro un au numéro 169.

Quant aux artistes féminines, il faut remonter à Madame X de Madonna, passée de la 1re à la 77e place en 2019, avant d'être battu quelques mois plus tard par Courage de Céline Dion, qui a dégringolé de la première place à la 111e.

Un numéro un obtenu sur le fil

La chute est d’autant plus spectaculaire que la première place de Miley Cyrus avait été arrachée de justesse. Son nouveau label, Atlantic Records, a mis les bouchées doubles pour booster les ventes. Non seulement le label a baissé drastiquement le prix numérique de l'album, mais il l'a également sorti en 16 versions vinyle, neuf versions CD, six versions téléchargeables et une cassette audio, rappelle le Daily Mail.

La stratégie semble avoir porté ses fruits: Bass Persuades s’est écoulé à environ 61 000 unités équivalentes lors de sa première semaine, selon Luminate, dont plus de 38 000 exemplaires physiques, permettant à son auteur de décrocher la première place. L'avance était toutefois sur Dandelion, l’album de la chanteuse country Ella Langley, d'environ 70 unités seulement.

Sauf qu'une fois l’effet du lancement dissipé, les ventes ont brutalement plongé.

Toutefois, Miley Cyrus peut se consoler avec l'assurance d'avoir fait mieux que pour son album précédent: Something Beautiful, sorti en 2025, avait débuté à la quatrième place avec environ 44 000 unités, avant de tomber au 102e rang la semaine suivante, puis de disparaître totalement du Billboard 200 après seulement trois semaines.

Tout n’est pas à jeter non plus du côté de Bass Persuades. Le single éponyme a atteint la 35e place du Billboard Hot 100, offrant à Miley Cyrus son premier titre solo dans le Top 40 américain depuis Used to Be Young en 2023.

Reste que la comparaison avec son immense Flowers fait mal. Sorti en 2023 sur Endless Summer Vacation, le morceau avait atteint la première place du Hot 100 et offert à Miley Cyrus ses deux premiers Grammy Awards. Trois ans plus tard, la chanteuse vient surtout de démontrer qu’entre un numéro un et un flop, il peut parfois n’y avoir qu’une semaine. (mbr)

Vidéo: watson