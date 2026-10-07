en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Miley Cyrus subit l'un des pires revers de sa carrière

Une semaine après avoir célébré son retour au sommet du Billboard 200, Miley Cyrus subit une dégringolade spectaculaire.
Une semaine après avoir célébré son retour au sommet du Billboard 200, Miley Cyrus subit une dégringolade spectaculaire.image: watson

Miley Cyrus subit l'un des pires revers de sa carrière

Encore numéro un aux Etats-Unis la semaine dernière, le nouvel album de Miley Cyrus, Bass Persuades, vient de dégringoler de 156 places. Une chute aussi brutale que rare.
07.10.2026, 14:5107.10.2026, 14:51

Il aura suffi d'à peine sept petits jours pour transformer le retour triomphal de Miley Cyrus au sommet des charts américains en douche glacée. Son nouvel album Bass Persuades vient de connaître l’une des chutes les plus spectaculaires de l’histoire du Billboard.

La semaine dernière, Bass Persuades, son dixième album studio, faisait son entrée directement à la première place du Billboard 200, le classement de référence des albums aux Etats-Unis. Une performance que la chanteuse de 33 ans n’avait plus réalisée depuis Bangerz, sorti en 2013.

Une semaine après avoir atteint la première place du Billboard 200, Bass Persuades de Miley Cyrus dégringole jusqu’au 157e rang.
Avec Bass Persuades, Miley Cyrus avait retrouvé la première place du classement américain pour la première fois depuis 2013. Mais le plaisir aura été de courte durée.

Désormais, l'ambiance n'est plus à la fête. Bass Persuades est passé de la première à la 157e place, soit une dégringolade de 156 positions en une semaine. Entertainment Weekly relève qu’il s’agit de l’une des plus importantes chutes jamais enregistrées après avoir occupé la première place. Bon Jovi avait fait encore pire en 2018: This House Is Not for Sale était passé du numéro un au numéro 169.

Quant aux artistes féminines, il faut remonter à Madame X de Madonna, passée de la 1re à la 77e place en 2019, avant d'être battu quelques mois plus tard par Courage de Céline Dion, qui a dégringolé de la première place à la 111e.

Céline Dion se lâche comme jamais
Céline Dion se lâche comme jamais

Un numéro un obtenu sur le fil

La chute est d’autant plus spectaculaire que la première place de Miley Cyrus avait été arrachée de justesse. Son nouveau label, Atlantic Records, a mis les bouchées doubles pour booster les ventes. Non seulement le label a baissé drastiquement le prix numérique de l'album, mais il l'a également sorti en 16 versions vinyle, neuf versions CD, six versions téléchargeables et une cassette audio, rappelle le Daily Mail.

La stratégie semble avoir porté ses fruits: Bass Persuades s’est écoulé à environ 61 000 unités équivalentes lors de sa première semaine, selon Luminate, dont plus de 38 000 exemplaires physiques, permettant à son auteur de décrocher la première place. L'avance était toutefois sur Dandelion, l’album de la chanteuse country Ella Langley, d'environ 70 unités seulement.

Sauf qu'une fois l’effet du lancement dissipé, les ventes ont brutalement plongé.

Cette star française accuse Miley Cyrus de plagiat
Cette star française accuse Miley Cyrus de plagiat

Toutefois, Miley Cyrus peut se consoler avec l'assurance d'avoir fait mieux que pour son album précédent: Something Beautiful, sorti en 2025, avait débuté à la quatrième place avec environ 44 000 unités, avant de tomber au 102e rang la semaine suivante, puis de disparaître totalement du Billboard 200 après seulement trois semaines.

Tout n’est pas à jeter non plus du côté de Bass Persuades. Le single éponyme a atteint la 35e place du Billboard Hot 100, offrant à Miley Cyrus son premier titre solo dans le Top 40 américain depuis Used to Be Young en 2023.

Reste que la comparaison avec son immense Flowers fait mal. Sorti en 2023 sur Endless Summer Vacation, le morceau avait atteint la première place du Hot 100 et offert à Miley Cyrus ses deux premiers Grammy Awards. Trois ans plus tard, la chanteuse vient surtout de démontrer qu’entre un numéro un et un flop, il peut parfois n’y avoir qu’une semaine. (mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Voici le «Cuisinier suisse de l&#039;année 2027» élu par le Gault &amp; Millau
1
Voici le «Cuisinier suisse de l'année 2027» élu par le Gault & Millau
de Joanna Oulevay
«Mort et enterré»: Tom Cruise se crashe au box-office
1
«Mort et enterré»: Tom Cruise se crashe au box-office
de Joanna Oulevay
Cette nouvelle habitude en entretien d&#039;embauche divise
Cette nouvelle habitude en entretien d'embauche divise
de Joanna Oulevay
Taylor Swift rentre un peu plus dans l&#039;histoire
Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Vidéo: watson

Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

1 / 19
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne.
source: getty images europe / gareth cattermole
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Scandale de viol à l'Université Cornell: la colère gronde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Diesel et larmes MAGA: une folle semaine en caricatures
L'actualité au Trumpistan et dans ses environs vue par les caricaturistes. Le tout agrémenté de mèmes impertinents.
Important, cher utilisateur de watson, ce «Tweeticle» affiche principalement des publications Bluesky. Vous allez donc pouvoir (avec un peu de chance, de bonne humeur) faire défiler le contenu et profiter du spectacle.
L’article