Archives: Aubrey Plaza et Christopher Abbott assistent à la représentation de Danny and the Deep Blue Sea au Lucille Lortel Theater le 13 novembre 2023 à New York. GC Images

Grande nouvelle pour cette star de «The White Lotus»

Aubrey Plaza, qui a traversé une sombre année 2025 marquée par le deuil, s'apprête à découvrir les joies de la maternité. Une heureuse nouvelle qui officialise par la même occasion son idylle avec le comédien Christopher Abbott.

Plus de «Divertissement»

C'est une annonce qui résonne comme un véritable renouveau. Selon les informations dévoilées par le magazine People le 7 avril, Aubrey Plaza est enceinte de son premier enfant.

Cette grossesse vient rappeler une période particulièrement sombre pour l'interprète de Harper Spiller dans la deuxième saison de la série The White Lotus.

En effet, il y a tout juste un an, le 3 janvier 2025, la vie de l'actrice basculait avec le décès brutal de son époux, le cinéaste Jeff Baena. Retrouvé mort à leur domicile de Los Angeles à l'âge de 47 ans, le scénariste avait mis fin à ses jours, laissant Aubrey Plaza et ses proches dans une «tragédie inimaginable».

Le couple, lié depuis 2011 et marié depuis 2021, s'était séparé quatre mois seulement avant ce drame.

En février dernier, lors du 50e anniversaire du Saturday Night Live, l'actrice avait d'ailleurs rendu un hommage discret mais poignant à son ex-conjoint en arborant un t-shirt tie-dye, rappelant la tenue de leur mariage.

Le «rôle de leur vie» avec Christopher Abbott

Cette annonce de maternité confirme également une rumeur qui persistait dans les cercles hollywoodiens: sa relation avec Christopher Abbott. L'acteur de 40 ans, révélé par la série Girls, partage désormais la vie de l'actrice.

Comme le rappelle Madame Le Figaro, les deux comédiens se connaissent bien pour avoir partagé l'affiche du film Black Bear en 2020, avant de se retrouver sur les planches à New York en 2023 pour la pièce Danny and the Deep Blue Sea.

A 41 ans pour elle et 40 ans pour lui, il s'agira d'une première expérience parentale. Une «belle surprise après une année riche en émotions», comme le souligne une source proche dans les colonnes de la presse américaine.

Après avoir collaboré devant la caméra et sur scène, les deux acteurs s'apprêtent désormais à endosser, ensemble, le rôle le plus important de leur vie personnelle.

(jod)

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