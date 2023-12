Vidéo: watson

«Je suis le fan numéro un de Taylor Swift en Suisse»

Tout juste nommée Personnalité de l'année 2023 par Time, la chanteuse n'a pas fini de faire parler d'elle. Et pour mieux comprendre l'engouement qui l'entoure depuis plusieurs mois, on est allé causer avec Gustav, fan incontesté de Taylor Swift.

A moins de vivre dans une grotte ou d'être un gros rageux, difficile de passer à côté de Taylor Swift – qui vient d'ailleurs d'être nommée «Personnalité de l'année 2023» par le magazine Time. Si chez watson on a tout tenté pour vous expliquer le phénomène, avec moult articles, ainsi qu'un portrait pour le moins exhaustif, aucun élément ne permet aux simples moldus que nous sommes de comprendre ce qui fait de Taylor Swift... Taylor Swift.

Mais quel sort a-t-elle bien pu nous jeter pour que nous succombions tous, d'une manière ou d'une autre, à la Swiftmania? Pour répondre à cette question ô combien importante, on a fait un appel à un spécialiste. Que dis-je, un Swiftie. On a causé musique, son nouveau lover Travis Kelce et évidemment sa venue en Suisse, une première historique. On vous laisse donc visionner tout ça et, promis, après on arrête de vous embêter (ou pas!).

Vous avez dit Taylor Swift ?