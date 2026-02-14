pluie modérée
Bad Bunny s'est-il remis avec son ex, Gabriela Berlingeri?

Bad Bunny et son ex, Gabriela Berlingeri
Gabriela Berlingeri et Bad Bunny ont été photographiés ensemble en public lors de leur première apparition sur le tapis rouge en 2021.Image: Moment RF

Bad Bunny s'est-il remis avec son ex?

Cette année a démarré sur des chapeaux de roue pour le chanteur portoricain. Et côté coeur? Il semblerait qu'il ait du nouveau également.
14.02.2026, 20:5414.02.2026, 20:54
Jennifer Ullrich

Pour Bad Bunny, l’année 2026 ne pouvait pas mieux commencer. Rien qu'en février, il a remporté le Grammy du meilleur album, puis a enflammé le public lors du Super Bowl.

On vous en parlait ici 👇🏼

La tenue de Bad Bunny était pleine de symboles

Pendant le spectacle de la mi-temps, il a chanté (presque) exclusivement en espagnol, ce qui a provoqué la réaction de Donald Trump, tandis que d’autres dans le stade et devant leurs écrans saluaient les messages d’amour et d’unité sur scène.

À propos d’amour, c’est précisément ce qui semble être un sujet particulièrement important dans la vie privée du chanteur, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny vu avec son ex

Quelques jours seulement après sa prestation au Super Bowl, Bad Bunny a été aperçu à Buenos Aires avec son ex-petite amie Gabriela Berlingeri. Selon Page Six, ils ont partagé un dîner le 12 février dans la capitale argentine.

La tenue de Bad Bunny était pleine de symboles

Comme le musicien y avait des concerts prévus le week-end, il aurait devancé son rendez-vous de la Saint-Valentin. Les photos obtenues par Page Six montrent le chanteur de 31 ans quittant le restaurant, vêtu d’un hoodie bleu, d’un masque facial et de lunettes foncées.

Plusieurs gardes du corps l’accompagnaient, le protégeant de nombreux fans brandissant leurs smartphones. Néanmoins, il a pris le temps de serrer la main de certains présents et même de prendre dans ses bras des enfants.

C'était pour de vrai

Gabriela Berlingeri marchait discrètement derrière lui, accompagnée d’une employée du restaurant. La créatrice de bijoux est ensuite restée dans la voiture pendant que le lauréat du Grammy interagissait avec ses fans.

La bomba a 2 millions de followers sur Instagram

À noter que Gabriela Berlingeri avait déjà été aperçue dans le public lors du Super Bowl. Les dernières photos alimentent donc les rumeurs d’une possible réconciliation avec Bad Bunny.

Ce que l’on sait de leur relation

Bad Bunny et Gabriela Berlingeri ont eu une relation intermittente entre 2017 et 2022. En 2020, le chanteur expliquait à Rolling Stone l’avoir rencontrée à Porto Rico après un concert de Zion & Lennox.

Quel fiasco!

Ils ont assisté ensemble à plusieurs événements sur le tapis rouge et ont fait leurs débuts officiels en tant que couple aux Billboard Latin Music Awards en septembre 2021. Gabriela Berlingeri a également participé aux chansons El Apagón et En Casita.

Ils se sont séparés en 2022. La même année, ils ont joué un faux mariage dans le clip de Titi Me Preguntó.

Par la suite, Bad Bunny a été en couple avec Kendall Jenner. Les rumeurs d’une relation ont commencé en février 2023, suivies d’une séparation en décembre. En mai 2024, les deux ont de nouveau été vus proches lors d’une after-party du Met Gala et après un dîner à Miami, avant de se séparer à nouveau.

