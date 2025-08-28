Juste après l'annonce de leurs fiançailles, le monde a arrêté de respirer pendant quelques minutes. Jusqu'à ce que les mèmes reprennent du service. Image: instagram/taylorswift

Les fiançailles de Taylor Swift font marrer la Toile

Elle aime la littérature, il aime le sport. Et ils s'aiment. Taylor Swift et Travis Kelce sont désormais fiancés – et le monde entier est ravi. Fêtons tout ça en mèmes.

«Cela vous ferait beaucoup de bien.» Image: via cheezburger

Tout le monde a répandu la bonne nouvelle immédiatement. Internet aurait probablement complètement beugué si quelques personnes n'avaient pas utilisé la bonne vieille méthode du héraut pour diffuser le message…

«Quand j'écris dans mes discussions de groupe que Taylor et Travis sont fiancés.» Image: via pleated-jeans

La nouvelle a fait des victimes... «Pas maintenant, chérie, Taylor Swift vient d'annoncer ses fiançailles.» Image: via cheezburger

... «J'étais littéralement assis à une réunion de direction lorsque mon collègue s'est penché et m'a dit: "Taylor Swift est fiancée."» Image: via pleated-jeans

Pour beaucoup, c’était tout simplement trop. «Je ne sais pas quoi faire.» Image: via cheezburger

Et voilà, sous forme graphique, pour que vous puissiez vraiment l'intérioriser: c'est arrivé. Taylor n'est plus sur le marché. «Fiancée.» Image: via cheezburger

Mais lequel des deux enseigne l’anglais et qui enseigne le sport? «Ton professeur d’anglais et ton professeur de sport se marient.» Image: via pleated-jeans

Explication pour les non-initiés: c'est la phrase que Taylor Swift a écrite pour ses photos de fiançailles, suivie de l'émoji dynamite, ou TNT, qui est l'acronyme de «Taylor and Travis».

«Ton professeur d’anglais et ton professeur de sport se marient.» Image: via pleated-jeans

Quand on ne peut plus parler d'autre chose...

«Tu crois que c'est le prof d'anglais?»



«Je viens de donner un morceau de pain à un écureuil, et il a tout mangé! Je ne savais pas qu'ils mangeaient du pain comme ça! Haha #fou »

Image: via bored panda

Très bien assemblé, Travis ! «Comment ça a commencé / Comment ça se passe» Image: via bored panda​

Un scénario enviable... «En fait, je voulais lui offrir un bracelet d'amitié, mais au final, c'est devenu une bague.» Image: via cheezburger

Il n’y a pas d’échappatoire... «Préparez-vous, le mariage approche.» Image: cbr

En fait, personne ne réalise vraiment «Je viens de réaliser que nous allons probablement être inondés de contenu sur deux personnes riches qui se marient pendant Dieu sait combien de temps.» Image: via cheezburger

Plus royal que le roi... «C'est la chose la plus proche d'un mariage royal que les États-Unis auront jamais.»

Tout ça va aider à mettre les choses en perspective! «Mon mariage est devenu la deuxième chose la plus importante de ma vie.» Image: pleated-jeans

Il y aura un jet privé dans l'histoire «Taylor Swift marche dans l'allée lors de son mariage.» Image: memezar

Explication pour les non-initiés: Taylor, dit-on, a besoin de son jet privé pour chaque court voyage. Autrement dit, si elle l'utilise pour promener son chien, elle l'utilisera probablement pour se marier.

«Taylor Swift promène son chien » Image: via boredpanda

Dresscode? «Jason Kelce prononce son discours de témoin.» Image: via daily mail

Boum. «Quand elle annonce un nouvel album lors de ses vœux de mariage.»

Boum boum. «L'album sur le divorce va faire un tabac. Patience.» Image: via pleated-jeans

Mais mes amis, on ne veut pas anticiper autant! Parlons d'abord du contrat de mariage…

«Les avocats de Taylor impriment le contrat de mariage... » Image: via twitter/hePowersThatBe

«Le contrat de mariage sera plus long que tous les livres que Travis a jamais lus.» Image: via daily mail

(rofl)