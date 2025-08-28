en partie ensoleillé18°
Les fiançailles de Taylor Swift font marrer la Toile

Juste après l'annonce de leurs fiançailles, le monde a arrêté de respirer pendant quelques minutes. Jusqu'à ce que les mèmes reprennent du service. Image: instagram/taylorswift

Elle aime la littérature, il aime le sport. Et ils s'aiment. Taylor Swift et Travis Kelce sont désormais fiancés – et le monde entier est ravi. Fêtons tout ça en mèmes.
28.08.2025, 16:5628.08.2025, 16:56
Taylor Swift Engagement Memes
«Cela vous ferait beaucoup de bien.»Image: via cheezburger

Tout le monde a répandu la bonne nouvelle immédiatement. Internet aurait probablement complètement beugué si quelques personnes n'avaient pas utilisé la bonne vieille méthode du héraut pour diffuser le message…

Taylor Swift Engagement Memes
«Quand j'écris dans mes discussions de groupe que Taylor et Travis sont fiancés.»Image: via pleated-jeans

La nouvelle a fait des victimes...

Taylor Swift Engagement Memes
«Pas maintenant, chérie, Taylor Swift vient d'annoncer ses fiançailles.»Image: via cheezburger

...

Taylor Swift Engagement Memes
«J'étais littéralement assis à une réunion de direction lorsque mon collègue s'est penché et m'a dit: "Taylor Swift est fiancée."»Image: via pleated-jeans

Pour beaucoup, c’était tout simplement trop.

Taylor Swift Engagement Memes
«Je ne sais pas quoi faire.»Image: via cheezburger

Et voilà, sous forme graphique, pour que vous puissiez vraiment l'intérioriser: c'est arrivé. Taylor n'est plus sur le marché.

Taylor Swift Engagement Memes
«Fiancée.»Image: via cheezburger

Mais lequel des deux enseigne l’anglais et qui enseigne le sport?

Taylor Swift Engagement Memes
«Ton professeur d’anglais et ton professeur de sport se marient.»Image: via pleated-jeans

Explication pour les non-initiés: c'est la phrase que Taylor Swift a écrite pour ses photos de fiançailles, suivie de l'émoji dynamite, ou TNT, qui est l'acronyme de «Taylor and Travis».

Taylor Swift Engagement Memes
«Ton professeur d’anglais et ton professeur de sport se marient.»Image: via pleated-jeans

Quand on ne peut plus parler d'autre chose...

Taylor Swift Engagement Memes

«Tu crois que c'est le prof d'anglais?»

«Je viens de donner un morceau de pain à un écureuil, et il a tout mangé! Je ne savais pas qu'ils mangeaient du pain comme ça! Haha #fou »
Image: via bored panda

Très bien assemblé, Travis !

Taylor Swift Engagement Memes
«Comment ça a commencé / Comment ça se passe»Image: via bored panda​

Un scénario enviable...

Taylor Swift Engagement Memes
«En fait, je voulais lui offrir un bracelet d'amitié, mais au final, c'est devenu une bague.»Image: via cheezburger

Il n’y a pas d’échappatoire...

Taylor Swift Engagement Memes
«Préparez-vous, le mariage approche.»Image: cbr

En fait, personne ne réalise vraiment

Taylor Swift Engagement Memes
«Je viens de réaliser que nous allons probablement être inondés de contenu sur deux personnes riches qui se marient pendant Dieu sait combien de temps.»Image: via cheezburger

Plus royal que le roi...

Taylor Swift Engagement Memes
«C'est la chose la plus proche d'un mariage royal que les États-Unis auront jamais.»

Tout ça va aider à mettre les choses en perspective!

Taylor Swift Engagement Memes
«Mon mariage est devenu la deuxième chose la plus importante de ma vie.»Image: pleated-jeans

Il y aura un jet privé dans l'histoire

Taylor Swift Engagement Memes
«Taylor Swift marche dans l'allée lors de son mariage.»Image: memezar

Explication pour les non-initiés: Taylor, dit-on, a besoin de son jet privé pour chaque court voyage. Autrement dit, si elle l'utilise pour promener son chien, elle l'utilisera probablement pour se marier.

Taylor Swift Meme
«Taylor Swift promène son chien »Image: via boredpanda

Dresscode?

Taylor Swift Engagement Memes
«Jason Kelce prononce son discours de témoin.»Image: via daily mail

Boum.

Taylor Swift Engagement Memes
«Quand elle annonce un nouvel album lors de ses vœux de mariage.»

Boum boum.

Taylor Swift Engagement Memes
«L'album sur le divorce va faire un tabac. Patience.»Image: via pleated-jeans

Le contrat de mariage de Taylor Swift contiendrait une clause gênante

Mais mes amis, on ne veut pas anticiper autant! Parlons d'abord du contrat de mariage…

Image
GIF animéJouer au GIF
«Les avocats de Taylor impriment le contrat de mariage... »Image: via twitter/hePowersThatBe
Taylor Swift Engagement Memes
«Le contrat de mariage sera plus long que tous les livres que Travis a jamais lus.»Image: via daily mail
@coooked48 Using AI to see what @Travis Kelce and @Taylor Swift’s wedding would look like👀👀 #Meme #MemeCut @Taylor Nation @Chiefs @NFL @The Eras Tour #taylorswift #swifttok #swiftie ♬ original sound - coooked48

(rofl)

