Les fiançailles de Taylor Swift font marrer la Toile

Tout le monde a répandu la bonne nouvelle immédiatement. Internet aurait probablement complètement beugué si quelques personnes n'avaient pas utilisé la bonne vieille méthode du héraut pour diffuser le message…
«Quand j'écris dans mes discussions de groupe que Taylor et Travis sont fiancés.»Image: via pleated-jeans
La nouvelle a fait des victimes...
«Pas maintenant, chérie, Taylor Swift vient d'annoncer ses fiançailles.»Image: via cheezburger
«J'étais littéralement assis à une réunion de direction lorsque mon collègue s'est penché et m'a dit: "Taylor Swift est fiancée."»Image: via pleated-jeans
«En fait, je voulais lui offrir un bracelet d'amitié, mais au final, c'est devenu une bague.»Image: via cheezburger
Il n’y a pas d’échappatoire...
«Préparez-vous, le mariage approche.»Image: cbr
En fait, personne ne réalise vraiment
«Je viens de réaliser que nous allons probablement être inondés de contenu sur deux personnes riches qui se marient pendant Dieu sait combien de temps.»Image: via cheezburger
Plus royal que le roi...
«C'est la chose la plus proche d'un mariage royal que les États-Unis auront jamais.»
Tout ça va aider à mettre les choses en perspective!
«Mon mariage est devenu la deuxième chose la plus importante de ma vie.»Image: pleated-jeans
Il y aura un jet privé dans l'histoire
«Taylor Swift marche dans l'allée lors de son mariage.»Image: memezar
Explication pour les non-initiés: Taylor, dit-on, a besoin de son jet privé pour chaque court voyage. Autrement dit, si elle l'utilise pour promener son chien, elle l'utilisera probablement pour se marier.
«Taylor Swift promène son chien »Image: via boredpanda
Après avoir sorti le tube l'été, ils sortent un album
Porté par le tube de l'été Vaitimbora, le duo Trinix poursuit son voyage musical avec un nouvel album intitulé Origin.
Après les sonorités bossa nova de Vaitimbora qui ont inondé les réseaux sociaux cet été, le duo de DJ français Trinix sort vendredi Origin et entend conserver pour ce nouvel album la recette qui a fait son succès, comme l'explique Loïs Serre, moitié de ce groupe lancé en 2012 avec Josh Chergui.