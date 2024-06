Vidéo: watson

Elle se fait mordre en plein concert

La chanteuse de rock Taylor Momsen a été victime d'un incident improbable en plein concert, ce week-end. Elle a été mordue en live... par une chauve-souris.

Si le «Rock 'n' roll Will Never Die», les rockeurs et les sorcières, eux, peuvent souffrir!

C'est le cas de la chanteuse Taylor Momsen, qui incarnait à l'époque notre chère Jenny Humphrey dans la série ultra-populaire Gossip Girl. Si vous n'aviez pas suivi son évolution professionnelle, la timide Jenny a depuis bien longtemps troqué les sages jupettes plissées de l'Upper East Side pour le cuir d'un look destroy, mixant glamour et gothique.

Comme ici 👇

En effet, Taylor Momsen a formé en 2009 son groupe de rock alternatif à succès, The Pretty Reckless. Si vous ne l'avez jamais écouté, vous manquez quelque chose.

Taylor sait faire le show sur scène. image: twitter @taylormomsen

Ce week-end, la torride blonde et son groupe se produisaient en première partie du groupe AC/DC, à Séville. Alors qu'elle chantait son morceau Witches Burn («Les sorcières brûlent», un titre prémonitoire?), quelque chose de dingue - ou même d'occulte, soyons fous! - s'est produit. Taylor a été mordue... par une chauve-souris!

L'actrice-devenue-chanteuse-goth n'a cependant pas tout de suite réalisé qu'elle était «attaquée». Ce sont ses fans, lui faisant de grands signes, qui l'ont interpellée.

«Vous pointez quelque chose du doigt mais je ne sais pas quoi» Taylor Momsen, qui ne réalise pas encore.

Puis, jetant un coup d'oeil à sa jambe, la trentenaire originaire du Missouri s'est rendu compte qu'une chauve-souris était accrochée sur le haut de sa jambe gauche.

Devinez comment Taylor Momsen a réagi! Elle a crié et sauté partout! Elle a fait une "Ozzy". Elle a gardé le petit animal accroché à sa jambe pendant tout le concert. Très calme, elle a demandé de l'aide à son équipe.

Contrairement à moi dans une telle circonstance, Taylor a gardé tout son sang-froid, et a lancé au micro quelques exclamations burlesques à destination de son équipe:

«Oh, putain!»

«Il y a une putain de chauve-souris accrochée à ma jambe, quelqu’un peut m’aider?»

Sur les images du concert, relayées le 31 mai, l'on peut apercevoir son guitariste lui conseiller: «ne bouge plus!». Des membres de son crew l'ont alors entourée. Et c'est un photographe du concert qui est parvenu à déloger l’animal avec une feuille de papier, précise le HuffingtonPost.

Ouf, plus de peur que de mal. Si elle a été effrayée, Taylor n'a presque rien laissé paraitre. Elle a même lancé, pour détendre l'atmosphère:

«La chauve-souris va bien»

Taylor a la peau dure! source: instagram

«J'ai eu peur, putain!»

Une fois la fin du live (Taylor a tenu jusqu'au bout!), la leader du groupe a filé à l'hôpital pour recevoir un examen et des traitements contre la rage. L'ex-Jenny en a profité pour montrer les marques de la morsure. Sa petite amie ailée ne l'a pas loupée!

L'interprète de Just Tonight a par la suite plaisanté de sa mésaventure.

«Je suis vraiment une sorcière!» Taylor en légende Insta

«Merci à l’équipe de l’hôpital qui m’a surnommé #batgirl après avoir vu l’histoire aux infos», écrit-elle encore.

«La chauve-souris était très mignonne, mais putain ce que j’ai eu peur»

Le petit mammifère a choisi cette jambe, et ne l'a plus lâchée. source: instagram @taylormomsen

Certains de ses fans ont fait un parallèle avec Ozzy Osbourne, ex-chanteur des Black Sabbath, qui avait également eu une histoire avec une chauve-souris, mais beaucoup plus gore cette fois. Cette anecdote est aussi déjantée que le personnage lui-même.

Ça s'est passé en 1982. Quelqu'un lui avait jeté une chauve-souris vivante sur scène. Ozzy, pensant qu'il s'agissait d'un jouet en plastique, l'avait mise dans la bouche, et lui avait arraché la tête! Au moment où le sang lui a rempli la bouche, le rockeur s'est rendu compte de son erreur. On ne vous mettra pas les images ici!

Retour à Taylor Momsen: les fans de la jolie blonde lui ont laissé quelques commentaires taquins sur les réseaux:

«Ozzy est fier!»

«Tu te sens déjà comme un vampire 🧛 ?»

«Tu as peut-être des superpouvoirs maintenant! 😂»

«Quel timing inespéré 😮 quel moment cool! Et tu t'es fait une nouvelle amie😁»

«‹Tu as géré ça comme une pro! Merde! Quel souvenir pour toi 🦇❤️💪🏼›»

«Heureusement, le vaccin contre la rage est efficace»

Le groupe AC/DC en a fait autant, en affichant en coulisse une jolie petite pancarte «interdit aux chauves-souris». La classe!

source: instagram @taylor momsen

Qui sait, Momsen est peut-être vraiment notre nouvelle Batgirl! En attendant sa transformation complète, on vous laisse en chanson, et en images: