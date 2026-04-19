Vous ne voudriez sûrement pas bosser avec Shia LaBeouf, Lindsay Lohan ou Jared Leto. Image: keystone

Ces 9 stars sont détestées par leurs collègues de tournage

Les fans les adorent, mais sur les plateaux, c'est parfois une autre histoire. Voici quelques exemples de personnalités imbuvables du cinéma.

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Tout le monde a probablement déjà vécu cette situation: on passe une mauvaise journée et, au moindre problème, on s'en prend à un collègue de travail qui nous casse les pieds.

Les acteurs aussi sont des êtres humains et connaissent sans doute des jours comme celui-ci. Mais pour certains, les choses ont dégénéré, les amenant à se fâcher avec leurs partenaires de plateau ou des metteurs en scène. On a dressé une liste de neuf stars qui ont perdu les pédales en plein travail.

Christian Bale

Christian Bale est connu pour ses changements drastiques de poids entre ses tournages, mais aussi ses changements d'humeur. Image: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

En 2009, Christian Bale a perdu son sang-froid sur le plateau du film Terminator Renaissance. La raison de son dérapage: un caméraman qui avait accidentellement traversé l'image au milieu d'une scène. L'ex-Batman s'est énervé, au point de hurler, d'insulter, et même de menacer l'homme, ceci durant plusieurs minutes. Un extrait de cette scène s'est ensuite retrouvé sur Internet, ce qui a provoqué une tempête de critiques.

Quelqu'un a enregistré la scène:

Christan Bale s'était finalement excusé publiquement pour son comportement, qu'il a lui-même qualifié d'«exagéré».

Jared Leto

On ne dirait pas que Jared Leto a 53 ans. Image: keystone

En 2016, Jared Leto a joué le rôle du Joker dans Suicide Squad. Et il a apparemment pris son rôle très au sérieux, car même en dehors du plateau, il s'est comporté de manière vraiment étrange. Il envoyait à ses collègues acteurs des préservatifs usagés ou des plugs anales. Ils ont également reçu de sa part des douilles de balles, des rats vivants, et même un cochon mort.

Jared Leto l'a lui-même reconnu dans une interview. Pour expliquer son comportement étrange, il a déclaré:

«Un joker, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les limites personnelles des autres»

Tout ça pour ça Vidéo: YouTube/Mr. Rogues

Will Smith avait également évoqué cette période dans une interview:

«J'avais vraiment peur que Jared ne revienne pas de ce rôle» Will Smith

Il a également raconté: «Jared a fait tomber toutes les barrières de la bienséance et de la collégialité. Nous le détestions tous de toutes nos forces.»

Katherine Heigl

Katherine Heigl a joué dans 27 robes ou L'Abominable vérité. Image: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Katherine Heigl est connue pour dire du mal des films dans lesquels elle a joué ou pour critiquer les scénarios directement sur le plateau, ou pour avoir des exigences de diva. C'est la raison pour laquelle les sociétés de production ne seraient pas enthousiastes à l'idée de travailler avec l'actrice de 46 ans.

Katherine Heigl s'est par exemple disputée avec les scénaristes et la créatrice de la série Grey's Anatomy, dans laquelle elle a joué. En 2008, elle a carrément fait rayer son nom de la liste des candidats aux Emmy Awards, car elle estimait que la saison précédente ne présentait pas suffisamment de matériel de qualité pour justifier une nomination. Les créateurs de la série n'ont pour le moins pas apprécié cette démarche.

Gwyneth Paltrow

En marge de son métier d'actrice, Gwyneth Paltrow gère sa propre société de lifestyle, Goop. Image: keystone

Gwyneth Paltrow, qui a joué dans des films comme Shakespeare in Love ou Le Talentueux Mr Ripley, est réputée pour avoir également un comportement de diva. Elle aurait notamment exigé que sa douche soit totalement sèche avant de l'utiliser. Pour éviter que l'actrice n'entre en contact avec des microbes, son assistant devait nettoyer les toilettes ou la douche de sa loge avant sa visite.

Pour Gwyneth, la douche c'est sérieux Vidéo: YouTube/goop

Sur le tournage d'Iron Man 2, elle aurait en outre refusé de parler à Scarlett Johansson, qu'elle considérait comme une rivale. Elle aurait également dit du mal de ses collègues acteurs et de leurs films, ce qui explique sans doute pourquoi beaucoup ne l'apprécient pas.

Charlie Sheen

A cause de violences, Charlie Sheen avait été condamné en 1996 à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Image: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Charlie Sheen a régulièrement fait la Une des journaux pour ses frasques liées à la drogue et ses excès de violence. En 1990, il a tiré dans le bras de sa petite amie de l'époque, Kelly Preston, et six ans plus tard, il a battu sa partenaire à l'hôpital. Mais il se comportait également mal sur les plateaux de tournage et n'apparaissait parfois même pas. En 2011, Charlie Sheen a été renvoyé de Mon oncle Charlie à cause de son abus de drogues et pour avoir insulté publiquement le producteur Chuck Lorre. Il aurait également insulté son partenaire de plateau Jon Cryer.

L'acteur s'est également fait remarquer dans la série Anger Management. Certains de ses collègues auraient été fortement dérangés par son comportement, notamment Selma Blair, qui n'a pas caché son agacement. Charlie Sheen l'a alors fait licencier.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan a connu des démêlés avec la justice, et a souvent cassé les pieds de ses collègues. Image: keystone

Lindsay Lohan a démarré sa carrière comme enfant star. Ces dernières années, on l'a surtout vue sur Netflix dans des films de Noël mielleux. Mais sur les plateaux de tournage, il semblerait qu'elle agace souvent ses collègues. Il se dit qu'elle retarde les tournages pendant des heures à cause du fait qu'elle reste terrée dans sa loge. Selon le réalisateur Paul Schrader, toute collaboration avec elle est quasiment impossible, du fait de son comportement. De plus, Lindsay Lohan n'est pas ponctuelle et pose de nombreuses exigences. Lors du tournage de Mère-fille, mode d'emploi, Jane Fonda a fini par perdre patience lorsque Lindsay Lohan ne s'est pas rendue sur le plateau.

Lors du tournage de la série Ugly Betty, Lindsay Lohan se serait également comportée de manière inappropriée, ce qui aurait poussé ses collègues à se plaindre d'elle auprès du producteur. Elle aurait amené trop de monde sur le plateau et aurait laissé son dressing en désordre.Au lieu de six épisodes, seuls quatre ont finalement été tournés avec elle.

Shia LaBeouf

Cela a failli dégénérer avec Shia LaBeouf, qui s'est disputé avec plusieurs collègues de tournage. Image: keystone

Shia LaBeouf, connu pour son rôle dans Transformers, est réputé pour être un adepte de la Méthode. Dans cette technique de jeu, les acteurs s'immergent complètement dans leur rôle, souvent même en dehors du plateau de tournage. Voilà qui a déjà donné lieu à de nombreuses situations désagréables. Dans le film de guerre Fury, il ne s'est pas lavé durant des mois, afin de s'immerger le plus possible dans son rôle.

Sur le même plateau, il s'est également disputé avec son collègue Scott Eastwood, avec lequel il a failli en venir aux mains. Il s'est pris le bec avec Tom Hardy sur le tournage de Lawless, et ne s'est pas non plus entendu avec Alec Baldwin lors d'une pièce de théâtre à Broadway.

Russell Crowe

Russell Crowe n'est pas connu pour son tempérament modéré. Image: EPA/EPA FILE

Avec des films comme Gladiator, Russell Crowe fait partie des grands d'Hollywood. Mais travailler avec lui n'est pas agréable, selon ses collègues. L'acteur s'est notamment fait remarquer par son comportement agressif à cause de sa consommation trop importante d'alcool. Lors du tournage de Gladiator, il aurait appelé le producteur Branko Lustig au milieu de la nuit et l'aurait insulté. Le producteur a alors voulu se retirer de la production car, selon ses propres dires, il avait eu peur pour sa vie.

Wesley Snipes

Wesley Snipes était une star dans les années 1990. Image: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Wesley Snipes a eu le don de se faire détester sur le plateau de Blade Trinity. Pendant tout le tournage, l'ex-star de films d'action était retranchée dans sa loge, fumant du cannabis. C'est ce qu'a révélé son collègue Patton Oswalt. Wesley Snipes aurait également été en permanence de mauvaise humeur. La situation a fini par dégénérer lorsque l'acteur a tenté d'étrangler le réalisateur du film, David S. Goyer.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

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