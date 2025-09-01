Image régressive de la femme ou satire du «male gaze»? Sabrina a répondu aux critiques sur son dernier album. images: instagram

«Sortez plus!»: Sabrina Carpenter défend son image sulfureuse

Sabrina Carpenter fait face à une vague de critiques concernant son image très sensuelle, visible sur la pochette de son album et dans son dernier clip. La chanteuse a défendu son travail lors d'une interview sur CBS, mais sa réponse a provoqué une certaine confusion.

Grâce à des succès comme Please Please Please et Espresso, Sabrina Carpenter s'est hissée en tête des classements mondiaux. Mais au-delà de sa musique, son image publique fait aussi régulièrement sensation.

Etant donné que sa carrière a débuté dans le cinéma, Sabrina Carpenter sait comment se mettre en scène. Ces dernières années, la musicienne a su se créer une présence médiatique percutante, grâce à laquelle elle fait régulièrement les gros titres avec des actions provocantes.

Par exemple, en interprétant en live son tube Juno, la chanteuse met en scène différentes positions sexuelles en chantant les paroles: «Tu veux essayer des positions bizarres? / As-tu déjà essayé celle-ci?»

Ainsi, il n'est guère surprenant que l'artiste ait une fois de plus fait sensation, cette fois-ci avec le visuel de son dernier album. Depuis qu'elle a dévoilé la pochette de son opus Man's Best Friend, la jeune femme de 26 ans fait face à de vives critiques.

La pochette du dernier album de Sabrina a fait polémique.

A travers son esthétique, on l'accuse d'entretenir des clichés sexistes et de véhiculer une image de la femme rétrograde. D'autres estiment au contraire que cette mise en scène provocante n'est qu'une satire pour dénoncer comment les femmes sont objectifiées et sexualisées dans la société.

Après le tollé autour de sa pochette d'album, la chanteuse a fait face à une nouvelle vague de critiques, notamment en raison de la diffusion voici deux jours du clip de son single Tears. Dans celui-ci, elle ne se montre pas seulement en lingerie en train de danser sur une barre, mais rampe aussi à quatre pattes dans une forêt lugubre.

Même sur le fond, elle reste fidèle à sa provocation habituelle, jouant sciemment avec l'image de la personne fictive qu'elle a créée.

Sur les réseaux sociaux, le clip vidéo divise les avis. Alors que certains le qualifient de «honteux» et «tout simplement stupide», d'autres sont sous le charme. «Sabrina vise l'album de l'année, l'artiste de l'année et le meilleur album pop, et je la soutiens à fond», écrit un fan sur X.

Le clip de Tears Vidéo: YouTube/SabrinaCarpenterVEVO

Un album «pour ceux qui ne sont pas susceptibles»

Plutôt que de se plier à ces réactions critiques, Sabrina a choisi de leur tenir tête. Sur le plateau de l'émission CBS Mornings, la chanteuse a déclaré que sa première réaction après avoir entendu les critiques a été: «vous devriez tous sortir plus souvent.»

Et de continuer:

«Cet album n'est pas fait pour les personnes qui s'indignent constamment. Vraiment pas» Sabrina, sur le plateau de CBS

Parallèlement, l'Etasunienne est convaincue que même ses haters pourraient trouver du plaisir à sa musique en secret: «Je pense que même ceux qui s'indignent peuvent écouter l'album, et sourire en l'écoutant.»

Carpenter elle-même admet que ses paroles sont souvent provocantes et qu'elles révèlent parfois «trop d'informations». Elle ajoute: «Elles sont vraiment osées - pas le genre de choses que l'on a envie de chanter devant les autres.»

Une réponse énigmatique

Quand Sabrina explique que la pochette est «parfaite» pour ce que l'album représente, l'animatrice de CBS a tout de même tenté de creuser le sujet:

«Quelle est votre intention avec cette pochette, quel message avez-vous essayé d'envoyer?» L'animatrice de CBS

Visiblement, Sabrina n'avait pas trop envie de lever complètement le voile sur ses intentions. Elle s'est au contraire lancée dans une logorrhée que même chatgpt aurait du mal à décrypter:

«C'est sujet à interprétation. Mon interprétation est une question de contrôle. C'est de comprendre son propre manque de contrôle et le moment où l'on veut le maîtriser. En tant que jeune femme, on est tout aussi consciente des moments où l'on a le contrôle que de ceux où on ne l'a pas. Et je pense que certaines de ces options sont des choix. Pour moi, cet album porte sur l'humanité de s'autoriser à faire des erreurs. Notamment quand on se met soi-même dans une situation qui va certainement finir de façon peu heureuse. Mais cela va vous enseigner quelque chose. Bref, il y a beaucoup d'interprétations différentes...» Tout ça. sabrina à cbs

Cette longue et vaste réponse n'a pas convaincu sur la Toile. «Elle n'a pas répondu à la question», estime un internaute. «Elle a dit beaucoup de rien du tout,» renchérit un autre. Une autre de s'insurger: «c'est peut-être elle qui a besoin de sortir davantage, et de s'éduquer sur le climat politique actuel. Elle comprendrait pourquoi une telle pochette est un choix stupide». Un utilisateur TikTok s'invente PR:

«Une meilleure réponse aurait été: "la personne qui est sur cette pochette n'est pas moi. C'est un personnage, c'est de l'art. C'est comme l'album lui-même, il était voué à provoquer un débat sur la façon qu'ont les médias de présenter les femmes, et mon but a été atteint"».

La séquence en question 👇 @cbsmornings ♬ original sound - CBS Mornings #SabrinaCarpenter says she is taking online opinions of the cover art for her new album, “Man’s Best Friend,” with “a grain of salt.” “It’s perfect for what the album is, it’s perfect for, you know, kind of what it represents,” she told Gayle King. #mansbestfriend

Bref, Sabrina Carpenter n'est pas près de faire cesser les polémiques. Elle a tout de même joué la carte de l'apaisement, en rappelant avec humour au micro de CBS qu'elle ne souhaite transmettre qu'une seule chose à ses fans, que ce soit à la maison ou en concert: «du plaisir».

