Cette demande en mariage est digne d'un Disney

On rêve tous d'une demande en mariage comme celle-ci. image: tiktok

C'est digne d'un Disney 💍😍

Une demande en mariage très romantique fait sensation sur les réseaux. Un jeune homme a demandé la main de sa dulcinée en se servant de l'intelligence artificielle. Larmes de joie assurées.

Les réseaux sociaux sont régulièrement inondés de vidéos de demandes en mariage originales, ou carrément folles. En ce moment, c'est un couple brésilien, Marcelo Coelho et Jéssica Uinny, qui enflamme la toile avec son clip ultra-romantique.

Marcelo, un créateur de contenu, a puisé dans les ressources de l'intelligence artificielle pour épater sa dulcinée. Sa demande en mariage est tellement aboutie qu'elle ressemble à s'y méprendre au trailer d'un nouveau Disney. Il a légendé sa petite production ainsi:

«POV: Invitée pour un film, demandée en mariage (grâce à l'IA)»

Le moment est à découvrir ici :

Vidéo: extern / rest

Le trailer débute avec des images d'une certaine Jay, alias Jéssica Uinny, qui profite d'un moment de rêve sur la Côte Amalfitaine, où elle reçoit une demande en mariage.

Dans un style de narration digne des bandes-annonces de Disney, on explique qu'elle est, comme la plupart des gens, une grande rêveuse. L'un de ses rêves? Que son chéri fasse sa demande. La suite montre des extraits de la vie de tous les jours de la jeune femme.

Au fur et à mesure que les images défilent, Jéssica Uinny réalise lentement l'impensable. En larmes, elle parvient à peine à articuler: «C'est moi». Le doute est levé lorsque le titre du faux Disney s'affiche:

«Get Married»

La scène suivante montre un canapé où le personnage de Jay est assis aux côtés d'un homme. «C'est notre maison!», s'exclame Uinny, reconnaissant les lieux.

La jeune femme a reconnu sa propre maison à cet instant. Image: instagram / cellocoelho

Lorsque la perspective bascule, le secret est enfin révélé: c'est Marcelo. Le personnage de dessin animé brandit alors un écrin noir avec la bague, et le fait passer de manière symbolique à son alter ego bien réel. Les mots «Veux-tu m'épouser?» s'affichent, invitant Coelho à se mettre à genoux pour officialiser la demande. A laquelle Jéssica dit «oui», avec émotion.

La vidéo fait sensation

La vidéo a conquis le coeur des internautes. En seulement trois jours, elle a dépassé les 12 millions de vues et les 1,5 million de Likes. Le ton est d'ailleurs majoritairement positif dans les quelque 45 000 commentaires.

«Wow. Vous avez placé la barre très haut, les amis. Félicitations à vous deux» Un utilisateur d'Instagram.

(lzo)

