Charles et Macron ont mangé aux chandelles: leur bromance en photos

Charles et Macron ont dîné aux chandelles: leur romance en photos

Ce n'est un secret pour personne, et surtout pas pour Stéphane Bern: Charles III et Emmanuel Macron, ils s'adorent. On a encore pu le vérifier mercredi soir, lors de leur dîner aux chandelles versaillais. Du coup, on ne résiste pas à la tentation d'imaginer ce qu'ils se sont susurrés, entre le fromage et le dessert...

Plus de «Divertissement»

On ignore si c'est parce qu'Emmanuel Macron aurait préféré le titre de «roi de France» à celui de «président de la République». En tout cas, il est fan de Charles III. Parole de Stéphane Bern (qui, forcément, faisait partie des 150 invités à cette petite bouffe «pas guindée du tout», dans la galerie des Glaces): «Ils ont une relation extrêmement chaleureuse, ils s’apprécient, cultivent leur entente cordiale, se respectent énormément. Pareil entre Brigitte et Camilla.»

Mais... Et si la relation entre Charles et Macron, c'était plus que de l'amitié? watson a tenté d'imaginer ce que les deux chefs d'Etat ont bien pu se murmurer, tout au long de la soirée, avec un roman-photo aussi romantique que sirupeux.

Paris, mercredi, en fin d'après-midi.

Charlie, mon ami, on va devoir se séparer quelques heures. Juste le temps que je me fasse beau pour toi, alright? Image: AP EPA POOL

Okay... Bye bye, Manu! See you later! I'll miss you! Image: EPA POOL

A toute, Charlie... Ne te perds pas en route... Je t'attends. Image: AP EPA POOL

Quelques heures plus tard, à Versailles.

Tu verras, Brigitte. Il est top, mon Charlie. Tu vas le kiffer.



Hmhm.​

Manuuuuuu! It's meeeeeeeee! «Manuuuuuu! C'est mooooooooi!»

You will see, Camilla. My Emmanuel is a pudding. You will like him! «Tu verras, Camilla. Mon Emmanuel est un pudding. Tu vas l'apprécier!» Image: EPA REUTERS POOL

I like him so much, my little french fries. «Je l'aime tant, ma petite frite.»

💭 Bon, Manu, garde ton calme. Charles est super, mais tu dois rester digne. Surtout devant Brigitte...💭

Hiiiiiiii, Brigitte, il arriiiiiiiive! Getty Images Europe

Charlieeee! How you doing?! Tu m'as manqué!

Chaaaaaaarles...

Manuuuuuuuu...



Cè twès jowli ton châto, Emmanuel! Twès chic! Bôcoû plû jowli que ce fucking Buckingham!

Merci, Charles... Ah tiens, tu es venu avec ta femme? Je croyais qu'on avait dit «juste entre mecs»...

Et d'ailleurs, elle fout quoi Brigitte? Image: AP

T'inquiète pas mon chéri. Je rends service à Camilla! Elle avait quelques poils sur sa robe...

Camilla, tu m'avais pas dit que tu avais foutu ces saletés de corgis dehors? Image: AP

Well, you know Brigitte... It's probably Harry. Even in California, that little son of a b*tch manages to leave shit everywhere. «Bah, tu sais Brigitte... C'est sans doute Harry. Même en Californie, ce petit fils de pute arrive à foutre la merde partout.» Getty Images Europe

Bon, elles causent. C'est un truc très féminin, ça.

Mouahahaha, ces bonnes femmes...

Bon, j'vais quand même aller dire bonjour, hein Charlie? Image: AP

Brigitte, je te présente Charlie. Mon bro.



Ah et, euh, bonsoir Camilla, vous êtes vachement moins belle que Charles ce soir, mais j'vous colle quand même une bise. Image: AP

Chers amis, bienvenue dans mon château! Image: AP

Suivez-moi, je vous en prie. Allons picoler. Image: EPA

Charlie, tu me suis? Image: AP

Pschht, Charles! It's not even his own fucking castle... «Pschht, Charles! C'est même pas son propre château.» Image: AP

Allez, en route petite troupe! Fait soif! Image: AP

Eh beh! Y'a déjà du monde. Il reste deux places pour Charlie et moi? Ces bonnes femmes n'ont qu'à se débrouiller.

Regarde Charlie, je nous ai choisi une petite place ici, à l'abri des regards... Comme ça, on est tranquilles... WireImage

Oh, my Lord! Wonderful! Thank you, Manu! So sweet! I'm looking forward to eating some frwommmageuuu! «Oh mon dieu! Merveilleux! Merci Manu! Si charmant! J'ai hâte de manger du frwommmageuuu!»

Bon, on boit ou quoi?! Image: AP Reuters Pool

Allez, cheers Charlie! A nous! Image: AP Reuters Pool

Youhouu, Manu! T'es où?! C'est moi! Santé! Image: AP Reuters Pool

Ah, Camilla! Ehhhh santééééé!



Cheers, Brigitte, darling! Love ya!

«Santé, Brigitte, ma chérie! J't'adore!»

Oui oui bon, santé mesdames! Santé! Poussez-vous un peu. WireImage

Santé Camilla, même si je maintiens ce que je dis sur ta robe. WireImage

C'est quoi, cette odeur de chien mouillé?

Hey, Charlie, tu m'avais pas dit que tu avais fourgué ces saloperies de corgis à ton frère?



...​

Jé voû soûhéteu uneu twrès bonneu santé, Brwigitte. Et saché queu, au nom de l'amitié frwanco-brwitannique, que j'adorwe votrwe mari. Cheers!

Now, feuillez nous laisser un peu d'intimité, please. Image: EPA REUTERS POOL

Pfiou, enfin seuls! Image: EPA REUTERS POOL

Chaaaaaaarles...

Manuuuuuuuu... Image: EPA REUTERS POOL

Allez, santé, mon Charlie!

Image: EPA REUTERS POOL

God damn. Image: EPA REUTERS POOL

Bon, à taaaaaaable. Fais faim, non?

Comment ça, «faire un discours avant le dîner»?

Charlie, Charlie, Charlie... Il paraît que je dois prononcer quelques mots en ton honneur. Image: EPA REUTERS POOL

J'arrive bro', patience!

Oh no! Camilla, what a fool! You forgot my Amplifon! «Oh non! Camilla, quelle cruche! Tu as oublié mes Amplifon!»

J'étais comment, mon cher Charlie? Tu as aimé?

Tu as été toû simpleument merweiveilleux, ma french fries! I love you. Merwci pourw tout.

Allé, à mon tourw de teu remercier!

Manu, ma french fries...

...Peu imporwteu si tu as dû annuler notre last date, en mars. Tout ça parwce que tu n'es pas foutu de contrôwler ton pays comme un vérwitable king... en faisant preuve de leadership...

...Brwef, au nom de l'amitié frwanco-brwitannique, je te parwdonne... Et je teu aimeu!

Comment ça, Manu, il «t'aimeu», ce con?

I'm so sorry, my little french fries... Mon frwancé n'é plus ce qu'il était, you know... Tu penses que Brwigitte a compris? Pourw nous 2?

T'inquiète pas, mon Charlie. Notre bromance restera un secret d'Etat. WireImage

Enfin, à condition que Stéphane se la boucle. Il avait un appareil photo, tout à l'heure...