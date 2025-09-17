Trump et Charles ont négocié sec: leur rencontre en images

C'est bien connu: au jeu du Monopoly et des subtiles tractations immobilières, Donald Trump et la famille royale britannique n'ont pas leur pareil. Et si les Windsor avaient profité de la venue du couple présidentiel au château de Windsor pour papoter business? On a imaginé ce qu'ils ont pu se glisser à l'oreille, avant l'heure du thé, en roman-photo.

Youhouuuuu, guys! C'est moi, Donald Trump, king of the world! Getty Images Europe

J'en reviens pas que tu m'imposes encore une bouffe avec ce pauvre type, William. C'est exaspérant. Image: AP Pool PA

Sois compréhensive, pitchoune. Trump veut causer immobilier avec papa. Image: Pool

Ohhhh... On pourrait choper sa baraque en Floride, tu crois? Les enfants manquent de soleil. Keystone

On verra, ma puce. En attendant, sois gentille et n'oublie pas de sourire. Keystone

William! Toujours aussi beau, mon p'tit gars. Amazing, amazing. Prêt à causer business? Keystone

J'ai cru comprendre que vous cherchiez à venir vous installer à Palm Beach? Je vous accueille avec plaisir. Getty Images Europe

Ah ouais? Le visa, la Green Card, tout ça? Getty Images Europe

Bien sûr. J'adore les expats britanniques. Vous vaudrez toujours mieux que ton frangin et son affreuse Meghan. Getty Images Europe

Mouahahaha, tellement! Ça va lui faire les pieds si je viens marcher sur ses plates-blandes! Keystone

Tu vois, louloute. Il est pas si pire, le Trump. Getty Images Europe

Oui, enfin... Il reste quand même très vulgaire. Il est encore plus orange de près. Image: Pool

Anyway. Je lui ai dit que s'il voulait nous racheter le château de Windsor, papa et moi, on est open. Keystone

Le château de Windsor?!!! Image: Pool

Donny, mon vieux! Getty Images Europe

Charliiiiie! Getty Images Europe

Prêt pour la visite? Image: Pool

Bon, ben, donc voilà... mon château. Image: Pool

Des pierres, des chevaux, des trucs dorés. Tout ce que t'aimes, Donald. Getty Images Europe

Des douves, des tours, un donjon... Tout ce qu'il y a de plus moderne. Getty Images Europe

Bon, il y a que 125 chambres, on peut parfois se sentir à l'étroit. Image: Chris Jackson Collection

Et eux, ils sont compris dans le prix. Image: Chris Jackson Collection

Pour la moquette... Y'a moyen de la remplacer par de l'or fondu? Image: Chris Jackson Collection

J'suppose, mon Donny. C'est ma mère qui avait choisi ça. Elle était un peu old school, tu sais. Image: Chris Jackson Collection

Bon allez, viens! Continuons la visite pendant que ces dames causent shopping. Image: Chris Jackson Collection

35 000 mètres carrés de jardin, deux lacs, douze étangs... Tu savais que je suis propriétaire de tous les cygnes du pays, d'ailleurs? Très, très bon investissement Donald! Getty Images Europe

Mouais... 500 millions pour ton vieux château, t'abuse un peu, Charles. Ça reste une croûte. Getty Images Europe

Alleeeez... Pour le prix, je te file même ma couronne. Je la mets jamais, de toute façon. Getty Images Europe

Ce coin de pelouse, on peut mettre une terrasse ou une piscine à la place? Keystone

J'aime pas me mettre en maillot mais Melania insiste toujours pour avoir une piscine. Getty Images Europe

Tout ce que tu veux, Donny. Et voici Fitzroy. Il t'appartiendra aussi, si tu y mets le prix. C'est comme ça que ça marche, dans la monarchie britannique. Getty Images Europe

On a voulu l'appeler «Petite toque poilue», mais il n'a pas voulu. Donc on gardé Fitzroy. Getty Images Europe

Même si, en secret, on a gardé la petite toque. On est très fier de ce surnom. Getty Images Europe

MOUAHAHAHAHA! Petite toque poilue! Getty Images Europe

J'aime beaucoup, d'ailleurs. Très stylé. Je peux avoir la même? Keystone

Ça, Donald, je te laisse négocier avec lui. Marchez un peu ensemble pour en discuter. Getty Images Europe

Si je comprends bien, Fitz, c'est vous qui me servirez le petit-déjeuner et tout le toutim? Vous faites aussi les gaufres? Getty Images Europe

J'aime pas trop les beans, voyez. Votre gastronomie est barbare, dans votre pays. Image: AP

Et pour la toque? C'est bon? Vous me la filez? Gratos, hein. Getty Images Europe

Même je pense que mes cheveux sont beaucoup plus soyeux. Getty Images Europe

Allez, Donny, en voiture! Il faut que tu vois l'intérieur. Getty Images Europe

T'attends quoi? T'as peur d'avoir mal au ventre? Allez, monte! Getty Images Europe

On est pas bien, là? Je te laisse aussi la calèche, si tu veux. Getty Images Europe

Autant de chevaux qu'une Ferrari. En route, petite troupe! Image: Chris Jackson Collection

Bon et donc voilà l'un des 36 salons. Oeuvres d'art et lustres compris. Tout le confort possible. Keystone

Et ça, c'est quoi? La télé? Keystone

Ah non! ça, ce sont des dessins de maman. Je te les offre aussi. On a déjà tellement de bazar à déménager. Keystone

Franchement, Charles! Pas une seule télévision dans tout le château? Vous vivez au Moyen Age, ou quoi? Keystone

Bah... Non... En revanche, on a beaucoup de jeux de société. Getty Images Europe

Soit. Elle a son charme, ta baraque. Et beaucoup de doré. J'achète. Keystone