Roman photo

Roman-photo: Trump et Charles ont négocié sec

Trump et Charles ont négocié sec: leur rencontre en images

C'est bien connu: au jeu du Monopoly et des subtiles tractations immobilières, Donald Trump et la famille royale britannique n'ont pas leur pareil. Et si les Windsor avaient profité de la venue du couple présidentiel au château de Windsor pour papoter business? On a imaginé ce qu'ils ont pu se glisser à l'oreille, avant l'heure du thé, en roman-photo.
17.09.2025, 18:5417.09.2025, 18:54
Marine Brunner
Marine Brunner

Youhouuuuu, guys! C'est moi, Donald Trump, king of the world!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: Marine One, carrying US President Donald Trump and First Lady Melania Trump comes in to land at Windsor Castle during their state visit on September 17, 2025 in Windso ...
Getty Images Europe

J'en reviens pas que tu m'imposes encore une bouffe avec ce pauvre type, William. C'est exaspérant.

Kate, Princess of Wales and Prince William arrive for a ceremonial welcome at Windsor Castle, England, Wednesday, Sept. 17, 2025. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)
Image: AP Pool PA

Sois compréhensive, pitchoune. Trump veut causer immobilier avec papa.

The Prince and Princess of Wales during the ceremonial welcome at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president&#039;s second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025 ...
Image: Pool

Ohhhh... On pourrait choper sa baraque en Floride, tu crois? Les enfants manquent de soleil.

Britain&#039;s Kate and Prince William leave after President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III reviewed the Guard of Honour after the arrival at Windsor Castle in Windsor, England, Wedn ...
Keystone

On verra, ma puce. En attendant, sois gentille et n'oublie pas de sourire.

Kate, Princess of Wales, and Prince William attend a ceremonial welcome on the occasion of the visit of President Donald Trump and First Lady Melania Trump, at Windsor Castle, England, Wednesday, Sept ...
Keystone

William! Toujours aussi beau, mon p'tit gars. Amazing, amazing. Prêt à causer business?

President Donald Trump and first lady Melania Trump are welcomed by Britain&#039;s Prince William and Kate, the Princess of Wales, on the Windsor Castle estate, in Windsor, England, Wednesday, Sept. 1 ...
Keystone

J'ai cru comprendre que vous cherchiez à venir vous installer à Palm Beach? Je vous accueille avec plaisir.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: (L-R) Catherine, Princess of Wales and William, Prince of Wales receive US President Donald Trump and First Lady Melania Trump during the State visit by the President ...
Getty Images Europe

Ah ouais? Le visa, la Green Card, tout ça?

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: William, Prince of Wales (L) receives US President Donald Trump at Windsor Castle during US President Donald Trump&#039;s second state visit to the UK on September 17, ...
Getty Images Europe

Bien sûr. J'adore les expats britanniques. Vous vaudrez toujours mieux que ton frangin et son affreuse Meghan.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: (L-R) Catherine, Princess of Wales and William, Prince of Wales receive US President Donald Trump and First Lady Melania Trump during the State visit by the President ...
Getty Images Europe

Mouahahaha, tellement! Ça va lui faire les pieds si je viens marcher sur ses plates-blandes!

KEYPIX - Britain&#039;s Prince William and Kate, Princess of Wales, left, receive President Donald Trump and first lady Melania Trump at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday Sept. 17, 2025. ( ...
Keystone

Tu vois, louloute. Il est pas si pire, le Trump.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: William, Prince of Wales and Catherine, Princess of Wales during a carriage procession through the Windsor Estate at Windsor Castle during US President Donald Trump&#0 ...
Getty Images Europe

Oui, enfin... Il reste quand même très vulgaire. Il est encore plus orange de près.

The Prince and Princess of Wales during the ceremonial welcome at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president&#039;s second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025 ...
Image: Pool

Anyway. Je lui ai dit que s'il voulait nous racheter le château de Windsor, papa et moi, on est open.

Britain&#039;s William, Prince of Wales, and Kate, Princess of Wales, ride in the Semi-State Landau towards Windsor Castle, in Windsor, England, Wednesday, Sept. 17, 2025. (Henry Nicholls/Pool Photo v ...
Keystone

Le château de Windsor?!!!

Britain&#039;s Catherine, Princess of Wales, and Britain&#039;s Prince William, Prince of Wales, travel in the Semi-State Landau during a horse-drawn procession towards Windsor Castle, at the start of ...
Image: Pool

Donny, mon vieux!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III (2ndR) and Queen Camilla (R) receive US President Donald Trump and First Lady Melania Trump with Catherine, Princess of Wales and William, Prince of W ...
Getty Images Europe

Charliiiiie!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump (C) and First Lady Melania Trump (R) are welcomed to Windsor Castle by King Charles III and Queen Camilla on day two of the US President Dona ...
Getty Images Europe

Prêt pour la visite?

The Prince and Princess of Wales during the ceremonial welcome at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president&#039;s second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025 ...
Image: Pool

Bon, ben, donc voilà... mon château.

The Prince and Princess of Wales during the ceremonial welcome at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president&#039;s second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025 ...
Image: Pool

Des pierres, des chevaux, des trucs dorés. Tout ce que t'aimes, Donald.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: President Donald Trump, King Charles III, Queen Camilla and Melania Trump review the Guard of Honour at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump&#039 ...
Getty Images Europe

Des douves, des tours, un donjon... Tout ce qu'il y a de plus moderne.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: President Donald Trump (2nd L) stands beside King Charles III (2nd R) and Queen Camilla (R) with Melania Trump (L) as they wait to review the Guard of Honour at Windso ...
Getty Images Europe

Bon, il y a que 125 chambres, on peut parfois se sentir à l'étroit.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: Catherine, Princess of Wales, Prince William, Prince of Wales, First Lady Melania Trump, U.S. President Donald Trump, King Charles III and Queen Camilla during the Sta ...
Image: Chris Jackson Collection

Et eux, ils sont compris dans le prix.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: First Lady Melania Trump, U.S. President Donald Trump, King Charles III and Queen Camilla inspect the troops during the State visit by the President of the United Stat ...
Image: Chris Jackson Collection

Pour la moquette... Y'a moyen de la remplacer par de l'or fondu?

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: First Lady Melania Trump, U.S. President Donald Trump, King Charles III and Queen Camilla during the State visit by the President of the United States of America at Wi ...
Image: Chris Jackson Collection

J'suppose, mon Donny. C'est ma mère qui avait choisi ça. Elle était un peu old school, tu sais.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: First Lady Melania Trump, U.S. President Donald Trump, King Charles III and Queen Camilla during the State visit by the President of the United States of America at Wi ...
Image: Chris Jackson Collection

Bon allez, viens! Continuons la visite pendant que ces dames causent shopping.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: First Lady Melania Trump, Queen Camilla, U.S. President Donald Trump, King Charles III inspect the troops during the State visit by the President of the United States ...
Image: Chris Jackson Collection

35 000 mètres carrés de jardin, deux lacs, douze étangs... Tu savais que je suis propriétaire de tous les cygnes du pays, d'ailleurs? Très, très bon investissement Donald!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump and King Charles III during the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of America on September 17, 2 ...
Getty Images Europe

Mouais... 500 millions pour ton vieux château, t'abuse un peu, Charles. Ça reste une croûte.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump and King Charles III during the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of America on September 17, 2 ...
Getty Images Europe

Alleeeez... Pour le prix, je te file même ma couronne. Je la mets jamais, de toute façon.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump and King Charles III followed by First Lady Melania Trump during the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United ...
Getty Images Europe

Ce coin de pelouse, on peut mettre une terrasse ou une piscine à la place?

President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III speak after inspecting the guard of honor during an arrival ceremony at Windsor Castle, in Windsor, England, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP P ...
Keystone

J'aime pas me mettre en maillot mais Melania insiste toujours pour avoir une piscine.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and US President Donald Trump review the guard of honour during the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of ...
Getty Images Europe

Tout ce que tu veux, Donny. Et voici Fitzroy. Il t'appartiendra aussi, si tu y mets le prix. C'est comme ça que ça marche, dans la monarchie britannique.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and US President Donald Trump inspect the Guard of Honour during the State visit by the President of the United States of America at Windsor Castle on ...
Getty Images Europe

On a voulu l'appeler «Petite toque poilue», mais il n'a pas voulu. Donc on gardé Fitzroy.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump (R) and King Charles III (C) review the Guard of Honour after their arrival at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump&#03 ...
Getty Images Europe

Même si, en secret, on a gardé la petite toque. On est très fier de ce surnom.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and US President Donald Trump inspect the Guard of Honour during the State visit by the President of the United States of America at Windsor Castle on ...
Getty Images Europe

MOUAHAHAHAHA! Petite toque poilue!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III (L) and US President Donald Trump review the Guard of Honour at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump&#039;s second state visit t ...
Getty Images Europe

J'aime beaucoup, d'ailleurs. Très stylé. Je peux avoir la même?

President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III review the Guard of Honour after the arrival at Windsor Castle in Windsor, England, Wednesday, Sept. 17, 2025.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth, ...
Keystone

Ça, Donald, je te laisse négocier avec lui. Marchez un peu ensemble pour en discuter.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump (R) and King Charles III (C) review the Guard of Honour after their arrival at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump&#03 ...
Getty Images Europe

Si je comprends bien, Fitz, c'est vous qui me servirez le petit-déjeuner et tout le toutim? Vous faites aussi les gaufres?

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump (R) and King Charles III (C) review the Guard of Honour after their arrival at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump&#03 ...
Getty Images Europe

J'aime pas trop les beans, voyez. Votre gastronomie est barbare, dans votre pays.

President Donald Trump and Britain&#039;s King Charles III prepare to inspect the guard of honor during an arrival ceremony at Windsor Castle, in Windsor, England, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo ...
Image: AP

Et pour la toque? C'est bon? Vous me la filez? Gratos, hein.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump reviews the guard of honour during the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of America on Septembe ...
Getty Images Europe

Même je pense que mes cheveux sont beaucoup plus soyeux.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump reviews the guard of honour during the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of America on Septembe ...
Getty Images Europe

Allez, Donny, en voiture! Il faut que tu vois l'intérieur.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and US President Donald Trump arrive for the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of America on September 1 ...
Getty Images Europe

T'attends quoi? T'as peur d'avoir mal au ventre? Allez, monte!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and US President Donald Trump arrive for the ceremonial welcome during the State visit by the President of the United States of America on September 1 ...
Getty Images Europe

On est pas bien, là? Je te laisse aussi la calèche, si tu veux.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and U.S. President Donald Trump sit in a carriage during a procession through Windsor Castle during the state visit by the President of the United Sta ...
Getty Images Europe

Autant de chevaux qu'une Ferrari. En route, petite troupe!

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: King Charles III and U.S. President Donald Trump in the Irish State Coach during the State visit by the President of the United States of America at Windsor Castle on ...
Image: Chris Jackson Collection

Bon et donc voilà l'un des 36 salons. Oeuvres d'art et lustres compris. Tout le confort possible.

President Donald Trump, first lady Melania Trump, Britain&#039;s King Charles III and Britain&#039;s Queen Camilla view a special display of items from the Royal Collection relating to the United Stat ...
Keystone

Et ça, c'est quoi? La télé?

President Donald Trump, left, with Britain&#039;s King Charles III, view items on display during a visit to the Royal Collection exhibition, in the Green Drawing Room at Windsor Castle, in Windsor, En ...
Keystone

Ah non! ça, ce sont des dessins de maman. Je te les offre aussi. On a déjà tellement de bazar à déménager.

President Donald Trump, first lady Melania Trump, Britain&#039;s King Charles III and Britain&#039;s Queen Camilla view a special display of items from the Royal Collection relating to the United Stat ...
Keystone

Franchement, Charles! Pas une seule télévision dans tout le château? Vous vivez au Moyen Age, ou quoi?

President Donald Trump, left, and Britain&#039;s King Charles III view items on display during a visit to the Royal Collection exhibition, in the Green Drawing Room at Windsor Castle, in Windsor, Engl ...
Keystone

Bah... Non... En revanche, on a beaucoup de jeux de société.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: US President Donald Trump, King Charles III, Queen Camilla and First Lady Melania Trump view items on display during a visit to the Royal Collection exhibition, in the ...
Getty Images Europe

Soit. Elle a son charme, ta baraque. Et beaucoup de doré. J'achète.

President Donald Trump gestures during a visit to the Royal Collection exhibition with Britain&#039;s King Charles III, and Queen Camilla, in the Green Drawing Room at Windsor Castle, in Windsor, Engl ...
Keystone

D'ailleurs, y'a déjà un copain qui a planté mon drapeau.

epa12384596 A man flies a US flag outside Windsor Castle in Windsor, Britain, 17 September 2025. Britain&#039;s King Charles III is hosting US President Trump during his official state visit to the UK ...
Image: EPA
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
