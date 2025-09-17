Trump et Charles ont négocié sec: leur rencontre en images
C'est bien connu: au jeu du Monopoly et des subtiles tractations immobilières, Donald Trump et la famille royale britannique n'ont pas leur pareil. Et si les Windsor avaient profité de la venue du couple présidentiel au château de Windsor pour papoter business? On a imaginé ce qu'ils ont pu se glisser à l'oreille, avant l'heure du thé, en roman-photo.
Youhouuuuu, guys! C'est moi, Donald Trump, king of the world!
J'en reviens pas que tu m'imposes encore une bouffe avec ce pauvre type, William. C'est exaspérant.
Sois compréhensive, pitchoune. Trump veut causer immobilier avec papa.
Ohhhh... On pourrait choper sa baraque en Floride, tu crois? Les enfants manquent de soleil.
On verra, ma puce. En attendant, sois gentille et n'oublie pas de sourire.
William! Toujours aussi beau, mon p'tit gars. Amazing, amazing. Prêt à causer business?
J'ai cru comprendre que vous cherchiez à venir vous installer à Palm Beach? Je vous accueille avec plaisir.
Ah ouais? Le visa, la Green Card, tout ça?
Bien sûr. J'adore les expats britanniques. Vous vaudrez toujours mieux que ton frangin et son affreuse Meghan.
Mouahahaha, tellement! Ça va lui faire les pieds si je viens marcher sur ses plates-blandes!
Tu vois, louloute. Il est pas si pire, le Trump.
Oui, enfin... Il reste quand même très vulgaire. Il est encore plus orange de près.
Anyway. Je lui ai dit que s'il voulait nous racheter le château de Windsor, papa et moi, on est open.
Le château de Windsor?!!!
Donny, mon vieux!
Charliiiiie!
Prêt pour la visite?
Bon, ben, donc voilà... mon château.
Des pierres, des chevaux, des trucs dorés. Tout ce que t'aimes, Donald.
Des douves, des tours, un donjon... Tout ce qu'il y a de plus moderne.
Bon, il y a que 125 chambres, on peut parfois se sentir à l'étroit.
Et eux, ils sont compris dans le prix.
Pour la moquette... Y'a moyen de la remplacer par de l'or fondu?
J'suppose, mon Donny. C'est ma mère qui avait choisi ça. Elle était un peu old school, tu sais.
Bon allez, viens! Continuons la visite pendant que ces dames causent shopping.
35 000 mètres carrés de jardin, deux lacs, douze étangs... Tu savais que je suis propriétaire de tous les cygnes du pays, d'ailleurs? Très, très bon investissement Donald!
Mouais... 500 millions pour ton vieux château, t'abuse un peu, Charles. Ça reste une croûte.
Alleeeez... Pour le prix, je te file même ma couronne. Je la mets jamais, de toute façon.
Ce coin de pelouse, on peut mettre une terrasse ou une piscine à la place?
J'aime pas me mettre en maillot mais Melania insiste toujours pour avoir une piscine.
Tout ce que tu veux, Donny. Et voici Fitzroy. Il t'appartiendra aussi, si tu y mets le prix. C'est comme ça que ça marche, dans la monarchie britannique.
On a voulu l'appeler «Petite toque poilue», mais il n'a pas voulu. Donc on gardé Fitzroy.
Même si, en secret, on a gardé la petite toque. On est très fier de ce surnom.
MOUAHAHAHAHA! Petite toque poilue!
J'aime beaucoup, d'ailleurs. Très stylé. Je peux avoir la même?
Ça, Donald, je te laisse négocier avec lui. Marchez un peu ensemble pour en discuter.
Si je comprends bien, Fitz, c'est vous qui me servirez le petit-déjeuner et tout le toutim? Vous faites aussi les gaufres?
J'aime pas trop les beans, voyez. Votre gastronomie est barbare, dans votre pays.
Et pour la toque? C'est bon? Vous me la filez? Gratos, hein.
Même je pense que mes cheveux sont beaucoup plus soyeux.
Allez, Donny, en voiture! Il faut que tu vois l'intérieur.
T'attends quoi? T'as peur d'avoir mal au ventre? Allez, monte!
On est pas bien, là? Je te laisse aussi la calèche, si tu veux.
Autant de chevaux qu'une Ferrari. En route, petite troupe!
Bon et donc voilà l'un des 36 salons. Oeuvres d'art et lustres compris. Tout le confort possible.
Et ça, c'est quoi? La télé?
Ah non! ça, ce sont des dessins de maman. Je te les offre aussi. On a déjà tellement de bazar à déménager.
Franchement, Charles! Pas une seule télévision dans tout le château? Vous vivez au Moyen Age, ou quoi?
Bah... Non... En revanche, on a beaucoup de jeux de société.
Soit. Elle a son charme, ta baraque. Et beaucoup de doré. J'achète.
D'ailleurs, y'a déjà un copain qui a planté mon drapeau.
