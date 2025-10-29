larges éclaircies10°
Société
Prince William

Le Prince William s'est déjà emparé du pouvoir

En coulisses, le prince William mène déjà la barque royale et impose ses décisions.
En cuisine, le prince de Galles a déjà pris le contrôle de la monarchie.getty/watson

William s'est déjà emparé du pouvoir

S'il lui reste encore peut-être quelques années avant de monter sur le trône d'Angleterre, le prince de Galles n'a pas attendu la couronne pour imposer son style et sa volonté sur la monarchie britannique. Après le prince Andrew, c'est au tour d'Harry et Meghan de trembler.
29.10.2025, 18:5429.10.2025, 18:54
Marine Brunner
Marine Brunner

Ce n'est plus un scoop. Après le règne flegmatique et honorable d'Elizabeth II, celui plus modeste de Charles III, l'ère de William V approche. Et c'est peu dire qu'elle s'annonce brutale.

Ce n'est pas pour rien que le prince de Galles a récemment adopté la barbe, comme d'autres souverains britanniques aux penchants tyranniques, de Richard III à Henri VIII, avant lui.

Henri VIII, marié six fois, a fait décapiter son épouse
Henri VIII a fait décapiter l'une de ses six épouses.wikipedia

Sans aller jusqu'à imiter son lointain ancêtre et faire décapiter sa propre épouse, William est d'ores et déjà prêt à trancher des têtes au sein de sa propre famille.

Un sommet familial sous tension

Les premiers à goûter au style impitoyable du futur roi de 42 ans ne sont autres que son oncle et sa tante, le prince Andrew et son ex-femme, Sarah Ferguson, tous deux frappés du sceau de la déchéance.

Le scandale s'abat sur cette membre de la famille royale

Selon la journaliste Emily Maitlis de la BBC, un «sommet familial» se serait tenu pas plus tard que la semaine passée au Royal Lodge, le fameux manoir de 30 pièces d'Andrew auquel l'ancien duc s'accroche mordicus, pour décider de leur sort.

Face à cet oncle rebelle qui refuse de quitter les lieux, William aurait ainsi déployé les grands moyens - et les menaces. Si Andrew ne fait pas ses cartons pour un logement plus simple et moins coûteux, ses filles, les propres cousines du roi, les princesses Eugenie et Beatrice, se verraient à leur tour dépouillées de tous leurs titres.

Les cousines du futur roi, les princesses Beatrice et Eugenie, peuvent craindre pour leurs titres.
Les cousines du futur roi peuvent craindre pour leurs titres.Getty Images Europe

Selon la journaliste, William aurait été clair: «Vous devez faire en sorte que votre père quitte Royal Lodge; sinon, nous commencerons à réexaminer l'état de vos propres titres».

Bien que la tenue de cette réunion soit contestée par d'autres tabloïds, dont le Sun, toutes les sources s'accordent sur le fait qu'en coulisses, le prince a activement participé à la mise au ban définitive de son oncle. Mais pas seulement.

Harry et Meghan sur la sellette

A en croire des proches du futur souverain dans le Daily Beast, à peine monté sur le trône, William prévoit ainsi de faire le ménage et de mener des réformes «radicales». Bien inspiré par l'ancienne reine du Danemark, Margrethe II, qui a déchu de leurs titres princiers quatre de ses petits-enfants, il commencera par faire ratifier un décret royal par le Parlement britannique dans les premières semaines de son règne.

Ces «lettres patentes» prévoient purement et simplement de «retirer les titres princiers à tous les membres de la famille royale qui n'exercent pas de fonctions officielles».

«En tant que roi, William dépouillera le prince Andrew et tous les autres membres inactifs de la famille royale de leurs titres honorifiques d’Altesses Royales et de leurs titres princiers»
Le Daily Beast, selon des proches de William

Outre Andrew, sont également concernées Beatrice, Eugenie, ainsi que le prince Harry et ses enfants, Archie et Lilibet. Quant à Meghan, elle se verrait également privée de son titre d'Altesse et de duchesse de Sussex, qu'elle continue d'utiliser allègrement.

Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale

A en croire le Daily Beast, les propres enfants du roi sont concernés: même George, Charlotte et Louis pourraient voir leurs titres mis de côté de manière informelle jusqu'à leur majorité, afin qu'ils puissent décider eux-mêmes s'ils souhaitent s'engager pleinement dans la famille royale ou mener une vie de citoyens privés.

Les enfants du prince William sont également concernés par son désir de réduire les titres au strict minimum.
George, Charlotte et Louis sont concernés par les décisions de William.Getty Images Europe

Une même source précise par ailleurs qu'ils ne sont jamais appelés «prince» ou «princesse» par leurs parents, leurs professeurs, le personnel ou leur famille.

Le style William

Toujours selon des amis du prince, William se serait montré particulièrement frustré par la gestion passive et hésitante de son père du «cas Andrew». Malade, affaibli et réfractaire aux conflits, Charles III aurait trop tardé à empoigner les scandales successifs de son frère cadet.

William s'opposera à toute retrouvaille entre Charles et Harry

«Le fiasco traînait depuis des années et Charles n'a finalement agi que sous la pression de plus en plus pressante de son fils et héritier», constate le Beast.

«Charles aurait dû s’en charger, mais William sait qu’il n’en a pas la force à cause de sa maladie. William comprend la situation de son père. Il n’hésitera pas à franchir le pas»
Un ami de William au Daily Beast

Dans une démonstration audacieuse de son influence croissante, c'est donc le futur roi qui aurait coordonné les démarches pour amener Andrew à renoncer à son titre, chose que l'équipe de Charles avait longtemps qualifiée d'impossible, d'irréalisable et d'inutile. L'expulsion imminente d'Andrew de Royal Lodge (qui ne serait qu'une question de temps, à en croire des initiés), est un autre signe de sa prise de pouvoir.

«Alors que son père préférait ne pas être mêlé à ces affaires, William, de toute évidence, n'a pas ce genre de sensibilité», constate la chroniqueuse Maureen Callahan dans le Mail.

Britain&#039;s Kate, Princess of Wales, Prince William, Prince Andrew and Britain&#039;s King Charles III leave after the Requiem Mass service for the Duchess of Kent at Westminster Cathedral in Londo ...
William considère qu'Andrew fait courir un risque intolérable à la réputation fragile de la Couronne.Keystone

Résolument tourné vers l'avenir, déterminé à préserver le peu d'honneur qu'il reste à l'institution, William a déjà pris les rênes - pendant que Charles, de son côté, semble avoir quasiment renoncé à la couronne.

«Le couronnement de William ne sera qu'une simple formalité. C'est désormais sa monarchie»
Maureen Callahan, chronique américaine pour le Daily Mail

Après avoir écarté Andrew et Fergie, William est sur le point de couper les derniers ponts qui lient Harry et Meghan à la racine. Et, à en juger par la rancoeur profonde qu'il nourrit à leur égard depuis cinq ans, il ne faut pas compter sur le prince pour faire preuve de merci.

