Le prince Andrew va perdre son titre de prince et quitter sa résidence royale de Windsor, le Royal Lodge. getty/watson

Le prince Andrew va tout perdre

Le couperet est tombé jeudi soir: empêtré dans les scandales, le prince Andrew est sur le point d'être déchu de tous ses titres royaux et devra quitter son manoir bien-aimé, Royal Lodge, selon le palais de Buckingham.

C'est dans un communiqué au ton laconique que la famille royale a fait savoir que Charles III avait pris la décision ultime et historique, ce jeudi. «Sa Majesté a lancé aujourd'hui une procédure officielle pour retirer au prince Andrew son titre, son style et ses honneurs», démarre la déclaration.

«Le prince Andrew s'appellera désormais Andrew Mountbatten Windsor» Le communiqué de Buckingham Palace

Outre ses titres, le Palais précise encore qu'«un avis officiel de résiliation du bail» du Royal Lodge, le manoir de 30 pièces qu'Andrew refusait obstinément de quitter depuis des mois, a été signifié. «Ces sanctions sont jugées nécessaires, nonobstant le fait qu'il continue de nier les allégations portées contre lui.»

Selon la BBC, il est prévu qu'Andrew s'installe dans la résidence royale de Sandringham, financée par le roi à titre privé.

«Leurs Majestés tiennent à préciser que leurs pensées et leur plus profonde sympathie ont été, et resteront, avec les victimes et les survivants de toutes formes d'abus», conclut la déclaration.

Cette décision pour le moins extraordinaire couronne la disgrâce du duc d'York suite à ses liens avec le prédateur sexuel condamné Jeffrey Epstein.

La semaine passée, mis sous pression par son frère et son neveu William, Andrew avait déjà renoncé de lui-même à son titre duc d'York, ainsi qu'à celui de Chevalier de l'Ordre de la Jarretière, auxquels il tenait particulièrement. Le retrait de son titre de prince devra désormais être validé par le Parlement britannique.

