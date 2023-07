Une famille princière, un top-model allemand, de la mer et un drame: il n'en fallait pas plus pour le scénario haletant de ce documentaire en 3 épisodes. montage: watson

Série

Netflix raconte l'été le plus sanglant de la famille royale d'Italie

Mer, soleil, royauté, beauté, argent, sang et scandale: tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette production en 3 épisodes tout fraîchement débarquée sur Netflix, la docu-série de votre été. Retour sur le fait-divers qui a entaché la famille royale de Savoie.

Sardaigne, 1978. Dans le village de Porto Rotondo, c'est vacances et dolce vita. Crème solaire et glacée dégoulinent sur les corps bronzés de la jet-set italienne et internationale, qui se retrouve ici chaque été pour s'abreuver de Negroni et de soleil.

Au milieu de cette jeunesse dorée, une blonde aux faux airs de Catherine Deneuve et de Brigitte Bardot. Miss Allemagne 1976 et parfaitement quadrilingue, Birgit Hamer s'est lancée dans une carrière de top model, en Italie, un an plus tôt. Sa famille l'a rejoint dans la Grande Botte pour les vacances.

Birgit Hamer, dans les années 70.

De l’autre côté, séparé par quelques kilomètres de mer turquoise: la pointe de la Corse et l'île de Cavallo. C’est ici, près de Bonifacio, que réside Victor Emmanuel de Savoie, l’extravagant héritier de la couronne italienne désormais disparue, avec sa femme Marina et leur fils.

Depuis sa terrasse, «Il Principe», 41 ans, jette un regard dédaigneux mêlé de nostalgie au pays qui l'a banni il y a plus de 30 ans, lui et sa dynastie.

La famille royale de Savoie, Victor-Emmanuel, Marina et Emmanuel-Philibert, dans leur résidence de Corse.

Un drame évitable

C'est sur ce fond azur, ponctué de yachts et d'îlots sauvages, que prend place le drame qui unit à jamais les destins de Birgit Hamer et de Victor-Emmanuel de Savoie.

Au cours de l'été 1978, la jeune femme est introduite dans une joyeuse bande de copains, fils-et-filles-à-papa italiens, polis et fortunés. Invitée par ces nouveaux camarades à une journée de bateau du côté de la Corse, Birgit a une condition: emmener son frère, Dirk, pour la surveiller. Le frère et la soeur embarquent le 17 août.

«Dirk Hamer, en fait, il n'aurait jamais dû être là» Giovanni Malago, témoin et membre de la bande.

Dirk Hamer et sa soeur Birgit Hamer, en août 1978. Image: Gamma-Rapho

Les aléas de la navigation obligent le groupe à passer la nuit à bord de leurs embarcations côté corse, dans les eaux de la petite île de Cavallo. Là, où le fougueux prince séjourne. Les éclats de voix et de rire en italien tirent sa majesté de son sommeil. Un de ses canots a disparu. Victor-Emmanuel, très remonté, embarque à bord d'un autre de ses bateaux. Un fusil à la main.

La villa de la famille de Savoie, petite perle incrustée sur l'île de Cavallo, en Corse. Image: Slim Aarons

Quelques minutes plus tard, deux coups de feu retentissent dans la nuit noire. Des cris. Dirk Hamer est touché. Il ne mourra que quatre mois plus tard, à l'hôpital d'Heidelberg. Il avait 19 ans.

Accident? Meurtre? Les versions divergent.

Le début d'un interminable et intense bras-de-fer judiciaire entre la soeur du défunt, Birgit, et le prince Victor-Emmanuel. Il n'aboutira que treize ans plus tard, en 1991, par un procès retentissant pour «homicide involontaire» à Paris.

Du pur Netflix

Pour cette docu-série signée de la réalisatrice italienne Beatrice Casiraghi, tous les protagonistes de cette nuit dramatique ont accepté de raconter leur version des macabres évènements. Du prince d'Italie à la top model allemande, en passant par les témoins du drame et les membres de la famille royale italienne.

Victor-Emmanuel et son épouse Marina, à Gstaad, en 1985. Image: Gamma-Rapho

Archives inédites, interviews d'époque et d'aujourd'hui, en italien et en français, se mêlent pour ce pur documentaire à la sauce Netflix, haletant et rafraîchissant comme une crique de Corse. Si vous aimez les histoires vraies, mêlant fric, justice, soif de vengeance, pouvoir et déchéance, avec des personnages haut-en-couleurs dignes des meilleures séries de fiction, vous allez vous régaler.

«Pendant dix-sept ans, j’ai dû me défendre contre ceux qui voulaient la chute du taureau, comme dans une corrida. Mais n’oubliez pas que le taureau a des cornes» Victor-Emmanuel de Savoie, 81 ans, face caméra.

Dans l'ombre du trône: Victor-Emmanuel de Savoie est disponible sur Netflix depuis le 4 juillet.