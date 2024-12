15 hacks marrants pour emballer vos cadeaux

A Noël, pourquoi toujours se cantonner au même papier cadeau moche avec des petits dessins kitsch? Sous le sapin, c'est LE moment de faire preuve de créativité. On vous montre.

Épargnez à vos amis et à votre famille les dix mêmes papiers d'emballage qui traînent déjà dans les magasins en octobre. Soyez un peu plus audacieux et créatif cette année, et emballez les cadeaux de vos proches d'une manière très spéciale.

Qui aime le mois de décembre?

Il faut regarder de près pour remarquer qu'il s'agit de papier de Noël. C'est ce qui le rend si excitant.

Rien de tel qu’un papier cadeau qui montre à vos proches à quel point vous êtes narcissique (avec votre propre tronche dessus).

L'étiquette parfaite en matière de cadeau n'existe p...

C'est une étiquette d'expédition du pôle Nord.

Vous pouvez même réaliser de véritables travaux manuels vous-même!

Et voici comment tout cela fonctionne:

Les dinosaures s'adaptent vraiment à toutes les occasions!

Superbe comme pendentif sur n'importe quel cadeau.

Tant que les gens comprennent votre humour enfantin.

Cela a l'air simple, mais c'est un coffret cadeau explosion de confettis!

Placez simplement la boîte avec le cadeau.

Les dog-lovers vont a-do-rer!

Come on ... <3

On n'oublie pas les amoureux des chats...

Elle fait même un clin d'œil!

L'important est que la personne qui reçoit le cadeau se sente unique...

En cas d'urgence, cassez la vitre.

Oui, en théorie, ce n'est qu'une boucle, mais une énorme boucle...

Conseil du rédacteur: vous n'êtes pas nécessairement obligé de coller une voiture à ce noeud.

Imaginez recevoir un cadeau dans ce papier très geek, mais que ça cache...un livre (et pas la PS)!

Cela fonctionne particulièrement bien avec les francs suisses.

Parce que les flamants roses et Noël vont tout simplement de pair.

Oui, il faut lui tirer les fesses pour ouvrir la boîte.

«Peu importe la façon dont il est emballé, vos proches seront heureux de votre cadeau!»

