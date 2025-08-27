Travis Kelce sort sa marque de vêtements quelques heures après l'annonce de ses fiançailles. Image: watson

Le fiancé de Taylor Swift préparait une autre surprise

Quelques heures à peine après l'annonce de ses fiançailles avec Taylor Swift, le footballeur américain lance de sa marque de vêtement ce mercredi 27 août.

Plus de «Divertissement»

C'est une affaire qui roule. D'abord, l'annonce, le 14 août dernier, du prochain album de Taylor Swift sur le podcast de Jason Kelce, le frère de Travis. La vidéo cumule 21 millions de vues sur YouTube. Puis, le tremblement de terre suscité par les fiançailles de la chanteuse avec le joueur de football américain. Une publication qui a récolté plus de 28 millions de likes sur Instagram.

Une marque de vêtements

Mais le rouleau compresseur marketing du power couple ne s'arrête pas là. Quelques heures à peine après avoir dévoilé la grande nouvelle, le futur marié sort une collaboration avec American Eagle disponible dès ce mercredi. Pour rappel, la marque a récemment été au cœur d'un scandale suite à une publicité controversée avec l'actrice Sydney Sweeney.

Les habits, aux tons neutres (brun, blanc, bordeaux), sont un mélange de looks confortable et sportif. D'autres athlètes ont d'ailleurs été choisis pour être les égéries.

Travis Kelce pour American Eagle. Image: American Eagle

Un partenariat qui sert, en réalité, de vitrine pour la propre marque de vêtements de Travis Kelce, Tru Kolors, dont la sortie officielle est prévue... ce 27 août 2025.

La marque Tru Kolors de Travis Kelce sera disponible dès ce mercredi 27 août. Image: trukolors.com

Une autre preuve que Travis Kelce et Taylor Swift sont de vrais influenceurs qui ne laissent rien au hasard: ils portaient tous deux du Ralph Lauren lors de la demande, comme le relève Page Six.

Des messages plus très subliminaux envoyés en masse par deux tourtereaux qui nous réservent probablement encore bien des surprises. (ag)