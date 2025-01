Une actrice avec un p'tit truc en plus rejoint Danse avec les stars

Les premiers noms ont été dévoilés. Parmi le casting, on retrouvera deux sportifs, une ancienne Miss France, une animatrice télé et, pour la première fois, une actrice trisomique.

Danse avec les Stars, saison 14 (ressenti 756) revient. L'émission de TF1 dans laquelle des célébrités francophones virevoltent sur un parquet bien lustré (et parfois s'insultent comme des marchandes de poissons sur ce même parquet) n'a pas encore de date de diffusion, mais les premiers noms ont été dévoilés. Comme le rappelle Paris Match, le casting complet sera révélé tout au long du mois de janvier.

Rappelez-vous, c'était pas joli-joli l'an dernier:

Pour le moment, on sait que deux sportifs participeront à la célèbre émission: le nageur Florent Manaudou, double médaillé aux JO de Paris 2024, ainsi que l'ex-défenseur des Bleus Adil Rami, récemment séparé de Léna Guillou, personnalité de la télé-réalité.

«Florent Manaudou sera-t-il comme un poisson dans l’eau sur le parquet de Danse Avec Les Stars?» TF1 a tout dit. instagram tf1

Ce lundi 6 janvier, il a également été annoncé que l'actrice Mayane-Sarah El Baze, révélée dans le film d'Arthus Un p'tit truc en plus, sera la première porteuse de trisomie 21 à participer à l'émission. Au-delà de ce rôle qui l'a fait découvrir, la jeune femme de 20 ans est tout particulièrement active sur les réseaux sociaux avec près de 40 000 followers sur Instagram et 200 000 sur TikTok. Elle partage son quotidien, sa passion pour la danse, ses recettes et comme elle est un peu influenceuse, ses unboxing. Mais surtout, elle montre son engagement et explique comment elle vit la trisomie 21.

«Pour moi, la trisomie, ce n'est pas une maladie, c'est une différence»

Dans un communiqué, TF1 a précisé: «Dans ses vidéos, elle aborde des sujets comme la différence, apportant une réflexion personnelle et engagée: l’inclusion c’est maintenant.»

Mayane, 20 ans, première actrice atteinte de trisomie 21 à participer à Danse avec les stars.

Parmi les autres membres du casting, les fans de l'émission pourront apprécier les talents de Sophie Davant, 61 ans, néophyte de la discipline. Elle a été sollicitée par TF1 depuis de nombreuses années, mais à cause de son lien étroit avec France 2 où elle a été à la fois présentatrice du bulletin météo, journaliste et animatrice, ce n'est qu'aujourd'hui, retraité de la chaîne publique, qu'elle peut enfin s'exprimer en danse.

Les autres noms connus de cette fournée 2025 sont Eve Gilles, Miss France 2024, l'actrice et réalisatrice Charlotte de Turckheim ainsi que la chanteuse Lénie, révélée dans la Star Academy et passionnée de danse, dont le nom a été annoncé en décembre.

Quant au jury, on ne change pas une équipe qui gagne. Il sera composé des quatre mêmes personnes que l'an passé, c'est-à-dire : Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Mel Charlot et Chris Marques. Camille Combal restera l'animateur de l'émission, comme c'est le cas depuis 7 ans (ressenti 47 ans).

