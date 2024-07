image: montage, instagram x shutterstock

Les deux Vincent vont participer au championnat de coupe mulet en Valais

Les humoristes Vincent Veillon et Vincent Kucholl vont intégrer un jury bien spécial: celui du championnat suisse de coupe mulet, dans le cadre de la Foire du Valais, qui se tiendra du 27 septembre au 6 octobre.

Plus de «Divertissement»

Les informations se précisent. Le premier championnat national de coupe mulet (ou «Swiss Mullet Cup» pour ceux qui veulent se la raconter) se déroulera le 6 octobre à la Foire du Valais à Martigny.

Cette compétition va rassembler la fine fleur experte de ce «brushing» d'anthologie faisant partie du patrimoine culturel du canton.

Selon un communiqué envoyé par l'événement, ce seront plus de 70 candidats - «entre afficionados de toujours ou de la dernière heure» - qui mesureront leurs «tiffs» les uns aux autres. Ceux-ci vont de 11 à 47 ans, et proviennent du canton de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel. Pas moins d'une centaine de guerriers de la tignasse sont attendus le jour J.

La foule de supporters, quant à elle, promet d'être plus que bigarrée, entre adeptes de la coupe mulet et inconditionnels de la Foire du Valais, qui débutera le 27 septembre prochain.

Dans le jury, l'on retrouvera des têtes aussi connues que rigolotes. Notamment Bernard Rappaz, le roi incontesté de la coupe mulet, ou encore les humoristes Vincent Veillon et Vincent Kucholl. Ils seront accompagnés d'une membre de l'Euro-mulet (oui, il s'agit de la compétition qui se déroule au niveau européen), de Paul Kaech, un créateur de contenu qui est ambassadeur de la marque Mullet Tea.

Pour votre information: une bouteille Mullet Tea.

Bien entendu, une telle manifestation ne pourrait pas être complète si la foire ne permettait pas de se transformer en véritable mulet-man!

Ainsi, un stand de coiffure va être dressé, et les plus valeureux pourront se faire tailler l'iconique coupe en direct. Les plus couards pourront tout de même passer sous la tondeuse au besoin, pour un style plus classique.

Tout sera organisé au poil: des coiffeurs bénévoles se relayeront durant les 10 jours de l'événement, et les bénéfices de l'action seront reversés à l'association «Make a Wish», invité d'honneur de cette édition de la foire, nous informe encore le communiqué. Cerise sur la perruque, on aura même droit...à un défilé de mulets.

(jod)