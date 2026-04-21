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Pourquoi Volkswagen va sabrer sa production mondiale

Pourquoi Volkswagen va sabrer sa production mondiale

epa12774796 A VW ID.7 is seen at the Volkswagen electric car factory in Emden, Germany, 24 February 2026. The Volkswagen (VW) factory in Emden builds fully electric Volkswagen vehicles such as the ID. ...
Jusqu’à un million de voitures en moins: le géant allemand réduit la voilure.Keystone
Volkswagen prévoit de réduire encore sa capacité de production mondiale jusqu’à un million de véhicules, pour s’adapter à un marché en net ralentissement.
21.04.2026, 18:5021.04.2026, 18:50

Le premier constructeur européen Volkswagen prévoit une nouvelle réduction de sa capacité de production mondiale, jusqu'à un million de véhicules, face à un marché mondial en recul, a annoncé mardi son patron Oliver Blume dans la presse.

«Nous travaillons actuellement sur une réduction pouvant aller jusqu'à un million de capacités supplémentaires afin de refléter la situation du marché mondial»
Oliver Blume, dans une interview au Manager Magazin

Selon Oliver Blume, cela ramènerait le groupe à une capacité d'environ 9 millions de véhicules par an, un niveau jugé plus soutenable. Aucun détail n'a pour le moment été révélé sur les pays du monde qui pourraient être touchés par cette coupe drastique.

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Ces ajustements s'inscrivent dans un contexte de ventes en baisse depuis la pandémie, avec un volume annuel stabilisé autour de 9 millions de véhicules, contre environ 11 millions en 2019.

Le groupe de Wolfsburg (nord) a déjà réduit d'un million de véhicules par an sa production en Chine, son premier marché où il est en perte de vitesse face à la féroce concurrence locale. En Europe, ses capacités sont également en voie d'être réduites d'un million de véhicules environ. La marque premium Audi a fermé en 2025 une usine à Bruxelles, qui fabriquait le SUV électrique haut de gamme Q8 e-tron.

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En Allemagne, la marque Volkswagen va diminuer de plus de 700 000 ses capacités, avec à la clé un arrêt de production complet à Dresde, pour la première fois en 90 ans d'histoire. Le site, surnommé la «Manufacture de verre», s'est arrêté fin 2025 et va être transformé en centre de livraison de véhicules et de lieu d'expérience pour les clients.

En mars, Volkswagen a aussi annoncé un renforcement de ses réductions de coûts, avec 50 000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, touchant sa marque éponyme mais aussi Audi, Porsche et la filiale informatique Cariad, afin de renforcer ses marges après une année 2025 difficile. (mbr/ats)

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