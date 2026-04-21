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Etats-Unis: L'indice de consommation des ménages étonne

Cet indice de consommation américain étonne

epa12893857 People shop at a Lidl supermarket in East London, Britain, 16 April 2026. British consumers could face some shortages of chicken, pork, and fizzy drinks on supermarket shelves this summer ...
Les Américains ont consommé plus que prévu le mois dernier.Keystone
Aux Etats-Unis, la consommation des ménages a nettement rebondi en mars, dépassant les attentes des marchés. Une résistance qui pourrait toutefois s’essouffler sous l’effet de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie.
21.04.2026, 18:0721.04.2026, 18:07

La consommation des ménages américains était de nouveau en hausse au mois de mars, dépassant même les attentes des marchés, selon les données publiées mardi par le département du Commerce. Le mois dernier, les ventes au détail ont progressé de 1,7% sur un mois, à 752,1 milliards de dollars, accélérant par rapport au mois de février, dont les données ont été révisées en légère hausse (+0,7% contre +0,6% annoncé initialement).

C'est un peu mieux que ce qu'anticipaient les analystes, qui s'attendaient à une hausse plus modeste, de l'ordre de 1,5% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch. Hors achats de véhicules et réparations, la hausse est même plus marquée, à 1,9% sur un an, ce qui dépasse également les attentes des analystes (+1,4%).

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Malgré l'incertitude ambiante

Sur un an, cet indice qui couvre à la fois les achats en magasin ou en ligne, les sorties au restaurant ou les pleins d'essence notamment, est en hausse de 4%, également en accélération par rapport au mois de février.

Ces données, meilleures qu'attendues, «montrent que les dépenses des consommateurs résistent bien, même avec des prix à la pompe plus élevés et l'incertitude actuelle tant sur le plan politique que géopolitique», a souligné dans une note le chef économiste d'EY, Gregory Daco.

Néanmoins, «l'accélération de l'inflation devient un obstacle de plus en plus marqué. Avec la hausse des prix de l'essence et de l'alimentation, nous nous attendons à voir le rythme des dépenses ralentir», a-t-il ajouté.

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Sans grande surprise, la hausse est en effet particulièrement marquée dans les ventes réalisées par les stations service, avec une augmentation de 15,5% sur un mois, qui correspond à la forte hausse des prix du pétrole après le déclenchement par les Etats-Unis et Israël de la guerre en Iran, fin février.

Dans les autres secteurs, la hausse est nettement plus modeste, seuls les magasins d'ameublement et de décoration dépassant la moyenne observée en mars (+2,2% pour ce secteur). Les magasins de détail divers ont à l'inverse connu un recul de 0,9% de leurs ventes, les bars et restaurants une hausse très modeste de 0,1%. (mbr/ats)

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