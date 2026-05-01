beau temps12°
DE | FR
burger
International
Israël

FIFA: un dirigeant palestinien refuse de poser avec un Israélien

KEYPIX - Palestinian Football Association President Jibril Rajoub, right, refuses to stand together with Israel Football Association Vice-President Basim Sheikh Suliman, left, after FIFA President Gia ...
Le président de la fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a refusé de serrer la main et d'apparaître sur une photo avec un dirigeant du football israélien, Basim Sheikh Suliman.Keystone

A la FIFA, un dirigeant palestinien refuse de poser avec un Israélien

Un incident a marqué le Congrès de la FIFA à Vancouver, où le président de la fédération palestinienne a refusé de poser pour une photo avec un dirigeant israélien, malgré les sollicitations de Gianni Infantino.
01.05.2026, 11:0101.05.2026, 11:01

Moment de tension à l'occasion du Congrès de la FIFA jeudi à Vancouver, Le président de la fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a refusé de serrer la main et d'apparaître sur une photo avec un dirigeant du football israélien, Basim Sheikh Suliman.

Après que les deux dirigeants se sont adressés aux délégués depuis la tribune, le patron de la FIFA Gianni Infantino les a tous les deux invités à poser à ses côtés. Jibril Rajoub a refusé l'invitation à plusieurs reprises malgré l'insistance du président de la FIFA.

La fédération palestinienne (PFA) a récemment déposé un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à la suite du refus de la FIFA de sanctionner Israël pour ses clubs installés dans les colonies illégales de Cisjordanie.

Territoire palestinien miné par des violences quotidiennes, la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967. La PFA estime que ces clubs ne devraient pas avoir le droit de participer aux compétitions organisées par la fédération israélienne.

Voici pourquoi Israël ne peut pas s’arrêter à la trêve

En octobre 2024, plusieurs experts des Nations Unies – mandatés par le Conseil des droits de l'homme mais qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU – avaient exhorté la FIFA à «respecter le droit international» sur ce point précis. Selon ces experts, «au moins huit clubs de football se sont développés ou ont été identifiés comme jouant dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée».

«Comment aurais-je pu?»

Interrogé par des journalistes, Rajoub a demandé à l'instance dirigeante du football mondial «d'appliquer ses statuts avec équité et logique».

«Ce qui se passe en Palestine est horrible, la destruction de toutes les installations sportives à Gaza, les meurtres de centaines de sportifs palestiniens, des employés... Il est temps de rendre justice.»
Rajoub

Il ajoute:

«La personne qui parlait au nom d'Israël ne faisait même pas attention à toutes ces souffrances, à ce qu'il se passe. J'ai refusé de lui serrer la main. Comment aurais-je pu prendre une photo avec une telle personne?»

(tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Manifestations européennes en soutien à la Palestine
1 / 9
Manifestations européennes en soutien à la Palestine
Genève.
source: epa keystone / martial trezzini
partager sur Facebookpartager sur X
Elle a 9 ans et documente Gaza comme une vraie journaliste
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les salaires des grands patrons français s’envolent en 2025
En 2025, la rémunération des dirigeants des grandes entreprises françaises a progressé trois fois plus vite que celle des salariés, selon une étude d’Oxfam et de la Confédération syndicale internationale (CSI).
La rémunération des dirigeants des grandes entreprises françaises a augmenté trois fois plus vite que celle des salariés en France en 2025, dénoncent vendredi Oxfam et la confédération syndicale internationale (CSI) dans une analyse conjointe.
L’article