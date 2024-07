Les billets d'avion n'ont jamais été aussi bons marché

Le 24 juillet, l'agence de notation financière Fitch Ratings avait identifié, parmi les «facteurs clés à surveiller» chez les compagnies aériennes européennes, moyen-orientales et africaines, leur «capacité à augmenter ou à maintenir les tarifs aériens pour compenser l'augmentation des coûts unitaires, en particulier pour la maintenance et les salaires».

Les tarifs avaient fortement augmenté à la fin de la crise sanitaire, quand le retour brutal de la demande avait pris par surprise certaines compagnies contraintes par les difficultés de la chaîne d'approvisionnement et les retards de livraisons d'appareils, autant de facteurs qui avaient fait exploser leurs coûts. Mais au moins en Europe et aux Etats-Unis, le tableau paraît avoir évolué côté recettes.

Au départ de Paris, par exemple, il est possible de trouver des vols directs aller-retour vers New York à 750 euros pour fin août sur de grandes compagnies.

Conséquence: les prix des billets baissent. Selon la Direction générale de l'Aviation civile, le tarif moyen des vols internationaux au départ de France a chuté de 4,4% sur un an en juin, et même de 5,7% pour les faisceaux de l'Atlantique nord.

Air France-KLM, dont la marge opérationnelle trimestrielle a chuté de 3,1 points à 6,5%, a révisé en baisse jeudi la croissance de ses capacités pour 2024, de 5% à 4% par rapport à 2023. Le groupe est aussi affecté par les Jeux olympiques de Paris qui devraient occasionner 200 millions d'euros de manque à gagner. Au sein de l'entreprise franco-néerlandaise, le taux de remplissage des appareils s'est érodé de 0,1 point sur un an au deuxième trimestre, et même de 1,7 point sur les normalement très rentables liaisons vers l'Amérique du Nord.

Le même jour, la «low cost» irlandaise Ryanair a publié un bénéfice net trimestriel divisé presque par deux, en raison d'un tarif moyen en baisse de 15% sur un an. «Les gens voyagent (...) mais nous devons de plus en plus faire des réductions pour remplir nos avions», a argumenté le directeur général Michael O'Leary.

Les compagnies aériennes ont-elles eu les yeux plus gros que le ventre? Après deux ans d'énergique reprise post-Covid, l'offre de sièges dépasse parfois la demande cet été, aboutissant à des billets moins chers et des marges plus faibles.

Si Trump gagnait, «l'Amérique serait à peine reconnaissable»

James W. Davis est politologue et professeur à l'Université de Saint-Gall. Il fait partie des experts les plus renommés en matière de politique américaine et de relations internationales. Interview.

L'ancien président américain Abraham Lincoln a dit un jour à ses compatriotes: «Si la destruction est notre sort, nous devons en être nous-mêmes les auteurs et les exécuteurs». Aujourd'hui, de nombreux Américains craignent qu'une réélection de Trump ne mette sérieusement à mal les États-Unis en tant que démocratie, telle que nous la connaissons. La situation est-elle vraiment si grave?

James W. Davis: Malheureusement, oui. Dans la dernière administration Trump, il y avait des républicains qui étaient fidèles à la Constitution. Ils ont empêché de nombreux élans antidémocratiques de Trump. Donald Trump a eu quatre ans pour rassembler autour de lui des disciples qui soutiendraient et mettraient en œuvre ses projets, même les plus extrêmes. Si l'on ajoute à cela une majorité républicaine au Congrès, on obtient une Amérique méconnaissable.