Camilla souffre d'une infection pulmonaire

Charles III et Camilla, qui se sont mariés en 2005, sont rentrés fin octobre d'une tournée dans le Pacifique qui les a conduits en Australie et aux Samoa. Ils se sont arrêtés en Inde pour une visite privée sur le chemin du retour. Le roi, âgé de 75 ans, a annoncé en début d'année être atteint d'un cancer, dont la nature n'a pas été révélée.

Elle sera absente d'une cérémonie qui était prévue jeudi à l'abbaye de Westminster. Elle a également renoncé à une réception pour les athlètes olympiques et paralympiques britanniques qui doit avoir lieu à Buckingham jeudi soir.

«La reine a donc dû renoncer à ses engagements cette semaine mais elle espère vraiment être rétablie à temps pour assister aux cérémonies ce week-end de commémoration de la Première Guerre mondiale et d'hommage aux soldats britanniques tués dans des conflits.»

Camilla, âgée de 77 ans et couronnée en mai 2023, «souffre actuellement d'une infection pulmonaire, pour laquelle ses médecins lui ont conseillé une courte période de repos», a indiqué un porte-parole du palais:

L'épouse du roi Charles doit renoncer à ses engagements cette semaine à cause d'une infection pulmonaire, annonce mardi le palais de Buckingham.

