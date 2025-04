La fille du président, Ivanka Trump, accompagnée de ses deux enfants, Arabella et Joseph. Image: X07185

Ivanka Trump n'est pas prête à trahir sa promesse

La fille aînée du président américain clame sur tous les toits ne plus vouloir rien avoir à faire avec la politique, mais elle s'est tout de même fendue d'un petit coucou dans le Bureau ovale, ce lundi.

Ivanka Trump est de retour. Enfin, juste pour quelques heures. Le temps d'embrasser son père et d'assister à une cérémonie la moins politique possible. Voilà des semaines jours que la fille prodigue du président n'avait pas posé les pieds à la Maison-Blanche.

Une promesse

L'ancienne conseillère, désormais établie à Miami avec sa famille, a tenu bon jusqu'à présent son serment de ne pas remettre les pieds dans le cambouis - Washington. Une promesse qu'elle n'a cessé de réitérer depuis 2022, au moment où son paternel se relançait dans une énième course à la présidence.

Ivanka Trump lors de l'investiture de son père, le 20 janvier dernier. Keystone

La politique est un monde «assez sombre» où il règne «beaucoup d'obscurité», avait-elle soupiré sur les ondes d'un podcast, en juillet dernier, répétant son désir de se tenir à distance. Un «business» auquel elle n'a plus envie de toucher, a-t-elle asséné ensuite, comme pour mieux s'en convaincre, lors d'une autre interview en janvier.

Présence rare et discrète tout au long de ce second mandat, la fille la plus âgée du président Trump a brillé par son absence dans la capitale américaine – notamment lors la chasse aux œufs de Pâques, qui s'est tenue la semaine dernière sur les pelouses de la Maison-Blanche, où les autres rejetons du milliardaire étaient présents.

De fait, Ivanka n'a commis que deux ou trois entorses à sa nouvelle règle de vie: lors de la prise de serment de son père, en janvier dernier, puis lors d'une visite au Bureau ovale en mars et, enfin, ce lundi.

Ivanka Trump a choisi de donner la priorité à sa famille depuis 2020. Keystone

Vêtue d'un complet bleu pâle strict, la first daughter est venue célébrer la victoire des Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl 2025, le 9 février dernier, fêtée sur le tard avec une cérémonie à la Maison-Banche cette semaine. Elle était flanquée de deux de ses trois enfants, Arabella et Joseph. Son petit dernier, Theo, et son mari, Jared Kushner, étaient absents.

Suivre d'autres voies

Il semblerait que la fille du président ait envie de continuer à embrasser d'autres voies, désormais. Alors que son mari brasse des centaines de millions dans sa société de capital-investissement Affinity Partners, qui devrait bientôt le rendre «milliardaire», l'ancienne femme d'affaires prolifique de la Trump Organization a préféré donner la priorité à son rôle de mère ces dernières années.

Son Instagram regorge ainsi d'anniversaires et de célébrations en famille, de fitness et d'aventures en plein air, de surf, jet-ski et d'équitation. La semaine passée, pour les vacances de Pâques, la petite famille a profité d'une retraite au Costa Rica en compagnie des mannequins Gisèle Bündchen et Karlie Kloss, la belle-soeur de Jared Kushner, pour une retraite en pleine nature.

Ivanka Trump a adopté un rythme très différent depuis son passage à la Maison-Blanche. instagram

«La gratitude n'est pas un vain mot. Passer la Pâque et la semaine de Pâques entourés de la beauté brute du Costa Rica a été un cadeau inestimable», a écrit Ivanka Trump à son retour, sur ses réseaux sociaux.

«Plus que l'aventure, cette semaine a été l'occasion de se reconnecter – avec la Terre, avec la foi et les uns avec les autres. Se déconnecter et se connecter. S'ancrer dans le rythme de la nature» Ivanka Trump, le 23 avril

Difficile, en effet, de trancher davantage avec le style de vie qu'elle avait connu pendant quatre ans à Washington. A voir si la retraite spirituelle s'éternisera. Ou si l'attrait du «business», aussi obscur soit-il, finira par rattraper l'ancienne haute conseillère à la Maison-Blanche.