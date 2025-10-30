en partie ensoleillé14°
Donald Trump

Etats-Unis: Trump chute au plus bas des sondages de popularité

Donald Trumps Umfragewerte rasseln im Oktober 2025 in den Keller.
Cette analyse ne devrait pas vraiment faire plaisir à la Maison Blanche.Image: Shutterstock / YouGov

Voici ce qu'on pense de Trump aux Etats-Unis

Que pense la population des Etats-Unis de Donald Trump et sa politique? Les derniers sondages ne feront pas plaisir au président américain.
30.10.2025, 15:0730.10.2025, 15:07

Donald Trump a récemment triomphé sur la scène internationale en décrochant un cessez-le-feu fragile, mais toujours en vigueur, entre le Hamas et Israël. Le parlement israélien l'a célébré en grande pompe et le magazine Times a également rendu hommage au président américain en lui consacrant sa une.

Pourtant, le milliardaire poursuit sa chute dans les sondages aux Etats-Unis. Selon une nouvelle enquête de The Economist basée sur les données de YouGov, il a même atteint un niveau particulièrement bas. Seuls 39% des citoyens américains interrogés évaluent positivement le travail de leur dirigeant. 57% pensent au contraire qu'il s'y prend mal.

Trump obtient ainsi un taux d'approbation net (approbation moins désapprobation) de -18%:

Des milliers d'Américains disent non au «roi Trump»
Donald Trumps Netto-Zustimmungswerte im Oktober 2025.
Evolution du taux d'approbation net depuis février.Image: the economist / yougov

Il s'agit d'un record. La comparaison avec la même période du deuxième mandat de Barack Obama en 2009 (+7 points) ou de Joe Biden en 2021 (-7 points) le prouve. Alors, d'où vient ce rejet marqué?

Voici ce qui préoccupe la population aux Etats-Unis

epa12296562 A person shops for groceries at a store in Los Angeles, California, USA, 12 August 2025. The consumer price index increased a seasonally adjusted 0.2 percent for July and 2.7 percent on a ...
L'évolution des prix - entre autres - inquiète.Image: keystone

Il faut dire que la situation sécuritaire mondiale ou l'intégration des Etats-Unis dans les réseaux internationaux n'est pas la préoccupation principale des Américains. Le thème central reste l'économie. Voici d'ailleurs les cinq sujets qui préoccupent le plus ses concitoyens:

  1. Inflation/prix (22%)
  2. Emploi et économie (14%)
  3. Santé (11%)
  4. Droits civiques (9%)
  5. Impôts et dépenses publiques (8%)

Et c'est précisément sur l'inflation que les résultats de Trump dans les sondages se sont le plus détériorés depuis son entrée en fonction en janvier. L'emploi et l'économie ont aussi lourdement chuté, tout comme les impôts et les dépenses de l'Etat.

Selon The Economist, voilà qui justifie la baisse de popularité du président. Pendant sa campagne électorale, il avait promis lors de la Convention nationale républicaine:

«Les salaires vont monter en flèche, l'inflation disparaîtra complètement, les emplois reviendront et la classe moyenne va prospérer de façon inédite»
Donald Trump

Selon le journal, quasiment rien de tout cela ne s'est produit.

Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire

Qui Trump-a-t-il spécialement déçu?

La population se dit donc globalement assez insatisfaite de son chef d'Etat. Avec des disparités? Selon les données de YouGov, les femmes tirent un bilan plus sévère que les hommes. Par ailleurs, on observe le taux d'approbation net le plus bas chez les plus jeunes. Mais même plus haut dans la pyramide des âges, là où l'on vote plutôt républicain, le mécontentement se généralise.

epa11715242 A group of Vietnam War era veterans participate in the annual Veterans Day Parade in Marietta, Georgia, USA, 11 November 2024. Veterans Day in the United States began as Armistice Day to c ...
Même les couches les plus âgées critiquent le second mandat du républicain.Image: keystone

Si l'on analyse les résultats d'après le niveau d'éducation, le tableau est également sans équivoque: plus le niveau d'études des sondés est haut, plus le rejet des mesures prises par Trump augmente. Le désaveu le plus cinglant émane toutefois de la population noire. A l'inverse, on constate un taux d'approbation net presque à l'équilibre de la part des personnes blanches.

Et le parti républicain a de quoi douter, puisque, même dans les Etats qui avaient massivement soutenu son candidat en novembre 2024, le taux d'approbation net passe dans des valeurs négatives. C'est notamment le cas au Texas (-22 points) ou dans les Etats pivots du Michigan (-19 points), du Wisconsin (-17 points) et de la Géorgie (-14 points).

Les élections de mi-mandat de novembre 2026 révèleront comment ce rejet se traduit dans les urnes. (leo)

Adaptation en français par Valentine Zenker

