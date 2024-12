La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, tous deux récemment nommés, sont arrivés à Kiev dimanche pour une visite symbolique de soutien à l'Ukraine, au premier jour de leur mandat.



Ce voyage intervient alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux après des frappes par l'Ukraine de missiles américains et britanniques sur le sol russe et le tir par la Russie d'un missile hypersonique expérimental et des menaces nucléaires.



La nouvelle équipe dirigeante de l'Union européenne tient à afficher un soutien ferme à l'Ukraine au moment où ses forces reculent sur le front et alors que l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison Blanche fait craindre un arrêt de l'aide américaine à Kiev. «Nous sommes venus pour faire passer un message clair: nous sommes aux côtés de l'Ukraine et nous continuons à lui apporter tout notre soutien», a déclaré Antonio Costa aux journalistes qui l'accompagnent.



Au-delà des difficultés sur le front, l'Ukraine a aussi été visée ces dernières semaines par plusieurs vagues de frappes visant ses infrastructures énergétiques, qui ont provoqué des coupures massives de courant à l'approche de l'hiver. «La situation en Ukraine est très, très grave, mais il est clair qu'elle a également un coût très élevé pour la Russie», a assuré Kaja Kallas, ancienne première ministre de l'Estonie, réputée pour être une partisane d'une ligne dure face à Moscou.



Les deux responsables, qui occupent les postes les plus importants au sein de l'UE après celui de la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen, doivent notamment s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.