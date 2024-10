Melania Trump défend l'avortement

«Restreindre le droit d'une femme à choisir d'interrompre une grossesse non désirée est identique au fait de lui interdire de contrôler son propre corps. J'ai eu cette conviction pendant toute ma vie d'adulte.»

«Il aime faire le DJ»: Melania Trump sort du silence et se confie

Plus de «International»

Comment Marco Odermatt a détruit physiquement son plus grand rival

Alcaraz tient un discours incohérent et égoïste

Les plus lus

Voici les preuves qu'Alexeï Navalny aurait été empoisonné

En février, le critique du Kremlin Alexeï Navalny est décédé dans une prison russe. De nouvelles informations suggèrent qu'il n'est pas décédé d'une mort naturelle.

En février, Alexeï Navalny est mort dans une colonie pénitentiaire en Sibérie, au nord du cercle polaire. Du côté russe, on s'était alors contenté de dire que la mort de Navalny n'avait «aucune cause criminelle». Des documents obtenus par le portail d'opposition russe The Insider suggèrent toutefois un autre scénario. Selon ces documents, des entrées ont été systématiquement supprimées du dossier médical de Navalny. Les experts partent du principe qu'il a été empoisonné en prison.