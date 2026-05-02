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Etats-Unis: suspension de l’envoi postal de la pilule abortive

Etats-Unis: suspension de l’envoi postal de la pilule abortive

Nouvelle restriction majeure du droit à l’IVG aux Etats-Unis, limite l’accès à la pilule abortive et ravive les tensions autour de la télémédecine et des droits reproductifs.
02.05.2026, 08:2502.05.2026, 08:25
La même cour d&#039;appel ultraconservatrice de Louisiane avait déjà rétabli en 2023 plusieurs restrictions d&#039;accès à la mifépristone, mais la décision avait été annulée par la cour suprême des E ...
Des comprimés de mifépristone, au cœur d’une nouvelle bataille judiciaire sur l’accès à l’IVG aux Etats-Unis.Keystone

Une cour d'appel fédérale américaine a provisoirement suspendu vendredi l'acheminement postal de la mifépristone, la pilule utilisée dans la majorité des interruptions volontaires de grossesse aux Etats-Unis. La décision est valable pour l'ensemble du pays.

Elle vient restreindre à nouveau l'accès des Américaines à l'avortement, déjà limité depuis la décision historique de la cour suprême en 2022 mettant fin à la garantie fédérale du droit à l'IVG. La décision de vendredi, par une cour d'appel conservatrice, répond à une demande de la Louisiane.

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Cet Etat républicain, qui a adopté l'une des législations les plus restrictives du pays en matière d'avortement, conteste la levée par l'agence américaine des médicaments (FDA) en 2023 de l'obligation pour les patientes d'obtenir en personne la mifépristone, invoquant des risques potentiels pourtant écartés par le consensus scientifique.

La cour d'appel contredit ainsi la décision rendue en avril par un tribunal de première instance qui avait mis en pause cette affaire, fixant notamment un délai de six mois à la FDA pour lui rendre compte des conclusions de son analyse en cours de la sûreté de ce produit.

Rendre l'IVG «inaccessible»

Le ministre américain de la santé, Robert Kennedy Jr, a engagé en 2025 une réévaluation de la sûreté de la mifépristone, qui n'a pas encore abouti.

La procureure générale de Louisiane, Liz Murrill, s'est félicitée sur le réseau social X de la décision de la cour d'appel, saluant une:

«Victoire pour la vie»

«La télémédecine a été la dernière option pour beaucoup de candidates à l'avortement, ce qui est précisément la raison pour laquelle les responsables de Louisiane veulent l'interdire», a réagi Nancy Northup, la présidente du Center for Reproductive Rights, (centre pour les droits reproductifs).

«Il ne s'agit pas de science, mais de rendre l'avortement aussi difficile, cher et inaccessible que possible.»

Par son arrêt historique de juin 2022 annulant la garantie fédérale du droit à l'avortement, la cour suprême a redonné aux Etats locaux toute latitude pour légiférer dans ce domaine. Depuis lors, une vingtaine d'entre eux ont interdit l'IVG (interdiction volontaire de grossesse), qu'elle soit réalisée par voie médicamenteuse ou chirurgicale, ou l'ont strictement encadrée. (dal/ats/afp)

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