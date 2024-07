Le mobile de l'assaillant de Donald Trump se précise au fur et à mesure des avancées du FBI. Thomas Crooks aurait notamment mené des recherches sur un membre de la famille royale britannique. watson/getty

Le tireur de Trump a «enquêté» sur un membre de la famille royale

Alors qu'il préparait son attaque contre Donald Trump, Thomas Crooks s'est renseigné en ligne sur plusieurs personnalités, dont un membre de la famille royale britannique.

Cinq jours après la tentative d'assassinat qui a failli coûter la vie à l'ancien président américain, le profil et les motifs de l'assaillant, Thomas Crooks, se précisent. A défaut de réponses du lycéen, abattu samedi par des tireurs d'élite du Secret Service quelques secondes après avoir ouvert le feu, les enquêteurs se sont penchés sur son historique de recherches sur Google.

Leurs découvertes, surprenantes, ont été présentées lors d'un briefing téléphonique avec des membres du Congrès américain, rapportent notamment Daily Telegraph et Times jeudi.

L'historique Google

Grâce au contenu des deux téléphones et de l'ordinateur portables de l'adolescent, les agents fédéraux ont esquissé sa funeste trajectoire avant son passage à l'acte. Selon l'agence, le jeune homme de 20 ans, qui s'inquiétait pour sa santé mentale et s'était renseigné sur un possible «trouble dépressif majeur», a mené des recherches précises sur le lieu du meeting de de Trump à Butler, en Pennsylvanie.

Dans les jours qui ont précédé l'attentat, il s'était également renseigné sur deux autres meetings du candidat républicain, ainsi que sur la Convention nationale démocrate, qui se tiendra à Chicago en août.



Ce ne sont pas les seules informations dénichées par le FBI. Les appareils contenaient non seulement des images de Donald Trump et du président Joe Biden, mais aussi de Christopher Wray, le directeur du FBI, ainsi de Merrick Garland, le procureur général. Plus étonnant? L'assaillant aurait enquêté sur un membre de la famille royale britannique. L'identité du royal en question n'a pas été précisée.

Bien que le mobile du crime n'ait pas encore été clairement établi, les premiers éléments semblent indiquer que Thomas Crooks «recherchait» sa cible à assassiner parmi plusieurs personnalités de premier plan. De là, toutes les hypothèses et les spéculations sont possibles. Visait-il le prince Harry et sa femme Meghan Markle, établis en Californie? Ou un autre membre installé au Royaume-Uni, comme le roi Charles ou la princesse Kate?

Autre révélation: quelques jours avant la tentative d'assassinat, Thomas Crooks aurait envoyé un message menaçant sur Steam, une plateforme de jeu populaire:

«Le 13 juillet sera ma première, regardez ce qui se passera» Thomas Crooks sur Steam, quelques jours avant l'attrentat.

La funeste trajectoire

Cette révélation intervient sur fond de nouvelles accusations d'incompétence du Secret Service, pour les failles de sécurité et son incapacité à protéger Donald Trump. Les premiers éléments de l'enquête montrent que l'adolescent aurait échappé aux services de sécurité au moins trois fois au cours de cette journée.

Selon certaines informations, Thomas Crooks aurait demandé à son patron de prendre congé samedi, arguant qu'il avait «quelque chose à faire», mais qu'il serait de retour dimanche. Il aurait apparemment essayé de pénétrer dans la zone du rassemblement, mais aurait déclenché les détecteurs de métaux et s'en serait vu refuser l'accès.

Alors que ses parents avaient signalé sa disparition dans les heures précédant la fusillade, Thomas Crooks serait parvenu à accéder au toit d'un bâtiment près du terrain de rassemblement, une trentaine de minutes avant d'appuyer sur la gâchette.

L'un des tireurs d'élite a contacté par radio un poste de commandement après l'avoir remarqué accéder au bâtiment muni d'un télémètre. Aucune autre mesure n'a été prise.