Le prince William et son fils George, 10 ans, aux premières loges pour la finale de l'Euro 2024. Getty Images Europe

Le prince William n'a pas porté chance aux Anglais

Dimanche très sportif pour les royals britanniques. Après les princesses Kate et Charlotte en force à la finale de Wimbledon, au tour des princes William et George de vibrer dans les tribunes de l'Olympiastadion de Berlin, pour la finale de l'Euro 2024.

C'est qu'ils avaient la pression, les Windsor, face à la concurrence royle espagnole. Comme prévu, la team des Bourbon, composée du roi Felipe VI et de sa fille cadette Sofia, a fait le déplacement jusqu'en Allemagne pour soutenir leur propre équipe nationale. Bons joueurs, les représentants de chaque clan royal ont pris la pose tous ensemble, avant le lancement des hostilités.

Une loge très royale: le prince William avec son fils George, aux côtés du roi Felipe VI et de la princesse Sofia, ainsi qu'Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, au centre. image: x

Le quatuor royal s'est serré la main et s'est retrouvé dans la même zone de visionnage pour la totalité du match.

Il fallait bien un minimum de deux princes, William et George, pour venir encourager comme il se doit les Three Lions. Le roi Charles et la reine Camilla, eux, n'étaient pas présents.

Quant à Kate, la princesse de Galles était probablement en train de se remettre de ses émotions, après avoir remis plus tôt dans la journée son trophée à Carlos Alcaraz, à l'issue de la finale masculine de Wimbledon, à Londres.

Parrain de la FA, le prince de Galles et son fils étaient flanqués du premier ministre Keir Starmer. C'est la troisième fois que William, supporter fervent, se rend en Allemagne pour encourager l'Angleterre lors du tournoi.

Hélas, leur enthousiasme et leurs cravates assorties aux couleurs du drapeau nationale n'auront pas suffi à faire vaincre leur équipe. Ce n'est donc pas cette année qu'on verra les joueurs d'Harry Kane défiler fièrement dans les rues de Londres jusqu'à Buckingham Palace, pour recevoir les honneurs de Sa Majesté.

«Cette fois-ci, ce n'était pas prévu. Nous sommes toujours aussi fiers de vous. En avant», a salué William sur X, quelques secondes après la fin du match. Rendez-vous dans deux ans!