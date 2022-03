Pourquoi le président Macron s'est fait taper sur les doigts

Emmanuel Macron a été remis à l'ordre. Pourquoi? Un savant mélange des genres. Sur Twitter, le patron des Français alterne communication de chef d'Etat et marketing de campagne pour sa réélection. Nettoyage de printemps.

Les photos de brunch sur Instagram et les grandes opinions sur la guerre en Ukraine ou le Covid sur Facebook? L'inverse? C'est déjà pas fastoche de jongler avec agilité sur ses différents réseaux sociaux quand on s'appelle Kevin et qu'on est employé de commerce. Alors quand on est Emmanuel Macron et qu'on cumule les costumes de président de la République, de chef de guerre et de candidat à sa réélection, le niveau de souplesse est stratosphérique. Trop? C'est en tout cas l'avis des autorités électorales qui lui ont demandé d'entamer un immense nettoyage de printemps.