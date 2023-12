Les forces israéliennes estiment avoir tué 5000 membres du Hamas jusqu'à présent, qui compte entre 30 000 et 40 000 personnes. Image: keystone/watson

Pourquoi l'objectif d'Israël est «impossible»

Dans quelle mesure Israël est-il proche de son but d'éradiquer le Hamas? Et à quel point cet objectif est-il réaliste? Un bilan après deux mois.

Il y a deux mois, le conflit israélo-palestinien a été ravivé par l'attaque brutale du Hamas contre Israël. Après la mort de 1200 Israéliens le 7 octobre, Israël s'est fixé comme objectif de détruire complètement le Hamas terroriste. Depuis, une offensive massive est en cours dans la bande de Gaza, tant par des attaques terrestres qu'aériennes.

L'objectif d'Israël est-il réaliste?

Mouin Rabbani, chercheur, analyste spécialisé dans le conflit israélo-arabe, déclare dans le podcast The Intercept:

«[Le Hamas] est un mouvement profondément enraciné qui existe partout où il y a aujourd'hui des communautés palestiniennes. [...] L'idée que l'on puisse éradiquer ce groupe, même si l'on parvient à conquérir chaque centimètre carré de la bande de Gaza, est une illusion».

Hussein Ibish, chercheur résident principal à l'Arab Gulf States Institute à Washington, abonde dans le même sens auprès de France24:

«Israël se contente de frapper et de vouloir se venger. Le but de guerre déclaré de ‹détruire le Hamas› n'est pas possible parce que le Hamas est un nom de marque et une idée, pas une liste de personnes ou d'équipements et d'infrastructures qui peuvent être tués ou détruits. L'organisation survivra, quoiqu'Israël fasse».

Certes, certains experts pensent qu'Israël peut au moins se rapprocher de son objectif déclaré. Guido Steinberg, expert allemand de l'islam et du terrorisme à la Fondation Science et Politique (SWP), a déclaré à ce sujet il y a quelques jours dans une interview: «Je pense qu'il est possible d'éliminer le Hamas. C'est-à-dire de capturer ou de tuer la plupart des combattants du Hamas ainsi que ses personnages clés».

Mais Guido Steinberg déclare également: «Eliminer totalement le Hamas – dans le sens où il ne pourrait pas attaquer à nouveau Israël si la guerre était terminée – est impossible». Selon lui, le Hamas pourra continuer à recruter dans sa base de soutiens même après la guerre.

Eliminer le Hamas – un objectif (pratiquement) impossible: un combattant armé des Brigades al-Qassam, le bras armé du groupe terroriste islamiste. Image: EPA/EPA

Le magazine américain U.S. News & World Report indique en outre que les véritables dirigeants stratégiques du Hamas ne vivent pas à Gaza. Au lieu de cela, ils jouissent d'une vie luxueuse au Qatar et voyagent sans être inquiétés à travers le Proche-Orient. Bombarder les terroristes dans la bande de Gaza ne rapproche Israël de son objectif que de manière limitée.

Plus c'est long, plus c'est impossible

Le soutien international dont dépend Israël – notamment celui des Etats-Unis – commence à s'effriter sérieusement. The Economist écrit à ce sujet: «Israël sait que le temps et le soutien pour son offensive dans la bande de Gaza arrivent à échéance – et qu'il doit atteindre une série d'objectifs impossibles avant que cela n'arrive».

Ainsi, les critiques sur la scène internationale commencent justement à devenir de plus en plus véhémentes actuellement. Le président français Emmanuel Macron a déclaré samedi dernier lors de la conférence COP28 sur le climat:

«Nous sommes arrivés à un point où les autorités israéliennes doivent définir plus précisément leurs objectifs et leur but ultime: la destruction totale du Hamas – quelqu'un pense-t-il que c'est possible? Si c'est le cas, la guerre durera dix ans». Le président français Emmanuel Macron lors de la COP28

L'armée israélienne renforce certes, du moins vis-à-vis de l'extérieur, ses efforts pour protéger les victimes civiles. Depuis le 1ᵉʳ décembre, les habitants sont informés par les médias, par des messages écrits et par des tracts largués par des avions: aussi bien sur les zones où l'armée a l'intention d'opérer que sur les «zones sûres» vers lesquelles ils doivent être évacués. Mais il n'est pas certain que cela ait un effet – ni même que cela soit réaliste.

Enfin, le fait que des otages israéliens se trouvent toujours dans la bande de Gaza est un facteur aggravant pour Israël. L'objectif déclaré du gouvernement est de les libérer tous. Mais les otages pourraient eux aussi être victimes de bombardements à tout moment.

The Economist résume ainsi l'objectif d'Israël:

«L'armée israélienne se rend de plus en plus compte qu'elle agit sous une combinaison d'attentes incompatibles: de la part des politiciens israéliens et de son opinion publique, qui veulent qu'elle détruise le Hamas; de la part des familles des otages, qui veulent récupérer leurs proches; et de la part de ses alliés internationaux, qui veulent moins de victimes palestiniennes et une possible fin de cette guerre».

Qu'en est-il de la mise en œuvre?

Selon les informations fournies par trois responsables de la sécurité israéliens au Washington Post, 5000 membres du Hamas ont été tués jusqu'à présent. Le groupe terroriste, dont la taille est estimée entre 30 000 et 40 000 personnes, est donc encore en grande partie intact. Mais le nombre de combattants du Hamas morts ne repose que sur une estimation, comme le dit l'un des responsables de la sécurité:

«Nous travaillons sur les informations, nous les analysons et nous découvrons combien et où ils ont été tués»

Le nombre de victimes civiles dans la bande de Gaza est bien plus élevé: selon les données du Hamas, près de 16 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent dans la guerre actuelle. Mais Israël n'en tient pas compte: les agents de sécurité israéliens ne cessent de poster leurs progrès sur X, où ils montrent des photos de terroristes du Hamas tués (comme ci-dessous👇).

Mardi soir, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lors d'une conférence de presse que l'armée avait tué environ la moitié des commandants de bataillon du Hamas.

Israël affirme également avoir déjà détruit des centaines de tunnels du Hamas. Mais l'organisation terroriste a eu 16 ans pour mettre en place un vaste réseau de tunnels, dont on pense qu'il s'étend sur la bande de Gaza.

Une grande partie des tunnels du Hamas est encore debout. Image: keystone

On suppose que de nombreux membres du Hamas sont encore retranchés dans des bastions fortement fortifiés au nord de la bande de Gaza. Pour cette raison, les opérations dans le nord sont loin d'être terminées, poursuit l'un des responsables de la sécurité auprès du Washington Post.

Et ce, bien que l'armée israélienne se soit jusqu'à présent concentrée sur le nord et que 47 à 59% de tous les bâtiments y aient déjà été détruits. Malgré cela, un tiers de la ville de Gaza, située au nord, échappe encore au contrôle des forces israéliennes, comme le dit Michael Milshtein, ancien chef de la division palestinienne des services de renseignement militaire israéliens.

Les bastions qui y étaient déjà connus, comme Shuja'iyya, où avaient eu lieu quelques violents combats en 2014, ont d'abord été contournés, écrit le Washington Post. Les images satellites de Planet Labs ont montré peu de signes de présence israélienne autour de Shuja'iyya – du moins jusqu'à la fin de la trêve humanitaire de sept jours le 1er décembre.

Dimanche, Avichay Adraee, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, a annoncé les attaques prévues dans la région et a lancé un avertissement:

«Ceci est une annonce définitive: vous êtes tous des cibles» Avichay Adraee, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne

Depuis la reprise des combats, les zones ont été le théâtre de bombardements et d'attaques intenses. Le lieutenant-colonel Richard Hecht, un porte-parole de l'armée israélienne, reconnaît que:

«Le chemin sera long. Nous avons besoin de temps» Lieutenant-colonel Richard Hecht, un porte-parole de l'armée israélienne

Le sud – en particulier la deuxième plus grande ville de Gaza, Khan Younès – est également dans la ligne de mire d'Israël depuis peu. Israël pense que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, et d'autres officiers supérieurs s'y trouvent dans la clandestinité. Selon le gouvernement américain, l'offensive terrestre dans le sud devrait encore durer plusieurs semaines.

Selon la chaîne de télévision américaine CNN, qui cite plusieurs hauts responsables du gouvernement américain, Israël pourrait donc passer en janvier à une «stratégie moins intensive et très localisée», visant certains terroristes et dirigeants du Hamas.

Quel est l'objectif du Hamas?

L'objectif déclaré du Hamas est clair: libérer la Palestine et dissoudre l'Etat d'Israël. Mais selon les experts, le Hamas n'a pas de plans concrets à long terme.

Mouin Rabbani explique dans le podcast The Intercept:

«J'ai l'impression que l'objectif stratégique du Hamas, si on doit le résumer en une phrase, est de détruire irrévocablement le statu quo. Avaient-ils des idées très claires sur ce qu'ils voulaient faire au-delà? Au niveau tactique, oui».

Ils auraient par exemple enlevé intentionnellement autant de soldats et de civils israéliens afin d'obtenir la libération de prisonniers palestiniens. Mais selon Mouin Rabbani, ils n'ont pas d'objectif clair et réalisable au-delà de cela.

Et après?

Selon Hussein Ibish, chercheur résident principal à l'Arab Gulf States Institute à Washington, Israël n'a «aucune idée» de ce qui se passera après la fin de la bataille. Il ne pense pas qu'Israël ait pensé au-delà de la «phase de destruction».

Guido Steinberg, le spécialiste allemand de l'islam et du terrorisme, dit la même chose: en l'état actuel des choses, Israël n'a «absolument aucune idée» de ce qu'il adviendrait de la bande de Gaza si Israël gagnait la guerre.

Le magazine Foreign Policy s'est entretenu sur la question de l'avenir de la bande de Gaza avec une douzaine de diplomates et de collaborateurs des services secrets américains et israéliens, actuels et anciens, ainsi qu'avec des scientifiques palestiniens et des connaisseurs de la région. Tous ont exprimé leur «profonde incertitude».

En raison des obstacles politiques, sécuritaires et diplomatiques, «une série de scénarios sombres se sont progressivement dessinés, ressemblant presque à une mise à l'écart», selon Foreign Policy.

Tout d'abord, en cas de perte importante du côté du Hamas, il y aurait un vide de pouvoir. Qui pourrait le combler n'est pas clair. Le candidat le plus évident serait l'Autorité palestinienne (AP), qui administre la Cisjordanie, estime le rapport de Foreign Policy.

Mais cela aussi est compliqué: il n'est pas certain que l'AP ait la capacité de diriger, estiment les experts auprès du journal. Et l'écrasante majorité des Palestiniens considèrent que l'Autorité palestinienne est corrompue et inefficace.

Qu'arrivera-t-il ensuite à la bande de Gaza? Un hélicoptère israélien à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Image: keystone

Il est fondamentalement difficile d'imaginer un scénario pour l'après dans lequel l'armée israélienne ne maintiendrait pas une présence sur le terrain, au moins à court terme – pour empêcher les derniers vestiges du Hamas de se reformer et pour stabiliser la situation immédiate.

A un peu plus long terme, les experts ont déclaré à Foreign Policy qu'il était possible qu'une coalition d'Etats arabes – signataires potentiels de l'accord d'Abraham avec lesquels Israël pourrait coopérer – puisse servir de force intérimaire pour combler le vide sécuritaire et gouvernemental à Gaza, avec le soutien des Etats-Unis, de l'Union européenne et des Nations unies.

Ami Ayalon, l'ancien chef des services de renseignement intérieur israéliens, déclare:



«Je peux imaginer que les soldats égyptiens, jordaniens et saoudiens, avec la communauté internationale, contrôleront la région pendant une période de transition et que les Emirats [arabes unis] et les Saoudiens fourniront une énorme somme d'argent pour la reconstruction».

Jamie Shea, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN chargé des défis sécuritaires émergents, affirme également qu'il faudrait un pays indépendant pour offrir ses services. Mais:

«Il faut d'abord que la poussière retombe. Un nouveau gouvernement israélien, plus centriste et plus modéré, doit être formé» Jamie Shea, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN

Jamie Shea pense plutôt que l'hypothèse du «retour à la normale» est la plus probable.

«Le Hamas continuera sans aucun doute d'exister sous une forme ou une autre, même si ses dirigeants se trouvent en dehors de la bande de Gaza – une grande partie d'entre eux vivent déjà à Doha et sont soutenus par le gouvernement du Qatar». Jamie Shea, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN

Pendant ce temps, Israël sera toujours confronté au conflit entre les Palestiniens de Cisjordanie et les 200 000 colons, a-t-il ajouté.

«L'Iran continuera à s'opposer implacablement à Israël et à financer, armer et entraîner toutes les milices hostiles à Israël, du Hamas et du Jihad islamique au Hezbollah, aux Houthis au Yémen et aux différents groupes islamistes en Syrie». Jamie Shea, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN

L'hypothèse du «retour à la normale» semble de plus en plus probable, écrit également un chroniqueur de Foreign-Policy le 6 décembre: «Tout le monde semble d'accord pour dire que la réoccupation de la bande de Gaza par Israël est une mauvaise idée».

Le gouvernement Biden aurait déjà averti le gouvernement israélien qu'il ne soutiendrait pas un tel retour à l'administration militaire du territoire. Pourtant, la probabilité d'une nouvelle occupation israélienne est plus grande que beaucoup ne le pensent, écrit l'éditorialiste.