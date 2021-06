International

Dieudonné écope de deux ans de prison ferme en appel



Le polémiste Dieudonné a été condamné en appel à trois ans d'emprisonnement, dont deux ferme. Il devra aussi s'acquitter de 200 000 euros d'amende.

Dieudonné a été condamné en appel à deux ans de prison ferme pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. Mais ce n'est pas tout. Il devra aussi payer une amende de 200 000 euros pour avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles, rapporte BFMTV.

Ainsi, la cours d'appel a confirmé mercredi le jugement qui avait été prononcé par le tribunal correctionnel en 2019, en précisant que cette peine serait aménagée - en détention à domicile avec un bracelet électronique, en placement extérieur ou semi-liberté.