Charles III: «La paix ne doit jamais être tenue pour acquise»

On parle quand même du roi d'Angleterre

«Leurs Majestés étaient ravies que le pape soit en assez bonne santé pour les accueillir et qu'il ait pu leur exprimer ses meilleurs voeux en personne», a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham. La rencontre avait été initialement annulée à cause de l'état du souverain pontife.

En marge de leur visite, le roi Charles et la reine Camilla ont pu rencontrer le pape François, en convalescence après une pneumonie. «Le pape a exprimé ses meilleurs voeux à Leurs Majestés à l'occasion de leur anniversaire de mariage et a souhaité en retour un prompt rétablissement à sa majesté» Charles III, a indiqué le Vatican dans un communiqué.

«On m'a commandé une pizza et je n'ai pas compris pourquoi (...) puis j'ai compris que c'était pour la reine, donc c'était une énorme émotion»

La livreuse de pizza, Federica Viola, a décrit une scène «surréaliste» lorsqu'elle est arrivée et a vu la reine. Elle a raconté l'anecdote à l'AFP:

Pendant ce temps, Camilla a rendu visite à des écoliers apprenant l'anglais et a distribué des prix aux gagnants d'un concours littéraire du British Council.

Benedetta Ciarlo, 21 ans, s'est montrée plus enthousiaste, d'autant qu'elle est venue spécialement de Bénévent, près de Naples, pour voir le roi.

Après une inspection de la garde d'honneur, ils ont posé pour une photo alors que les drapeaux britannique, italien et de l'UE flottaient sur le toit de la villa. Mme Meloni défend l'aide à l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022 malgré de fortes oppositions au sein de sa coalition ultraconservatrice.

«Les tempêtes extrêmes, qui ne surviennent normalement qu'une fois par génération, reviennent maintenant chaque année. D'innombrables espèces végétales et animales sont menacées d'extinction», a-t-il déploré.

Fervent militant du développement durable et de la lutte contre le réchauffement, le souverain a aussi évoqué les bouleversements climatiques de la planète qui provoquent «des sécheresses en Sicile et des inondations dans le Somerset».

Le roi, qui effectue en Italie sa 18ème visite officielle mais sa première depuis son couronnement en 2023, a également mis en avant la coopération de Londres avec Rome et Tokyo sur le projet d'avion de combat du futur. Ce projet «créera des milliers d'emplois dans nos pays et en dit long sur la confiance que nous plaçons les uns dans les autres», a-t-il souligné.

«Nos pays sont tous deux aux côtés de l'Ukraine (...) et ont accueilli des milliers d'Ukrainiens cherchant refuge»

Et d'ajouter:

«La Grande-Bretagne et l'Italie sont aujourd'hui unies dans la défense des valeurs démocratiques», a affirmé le roi de 76 ans, qui s'est d'abord exprimé dans la langue de Dante avant de poursuivre en anglais.

Charles III s'est posé en héraut de la paix et de la démocratie mercredi devant le Parlement italien à Rome, où il est en visite d'Etat, avant de fêter son 20e anniversaire de mariage avec Camilla lors d'un dîner de gala.

Les doigts rouges et boudinés du roi Charles III font souvent le buzz sur Internet.

