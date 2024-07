Des soldats ukrainiens préparant le tir d'un obusier blindé. Image: keystone

Les Russes poursuivent leur tactique du «hachoir à viande»

Depuis quelques semaines, les forces armées russes enregistrent d'énormes pertes. Les soldats ukrainiens qualifient les tactiques russes d'«attaque de chair».

Lara Knuchel

L'armée ukrainienne traverse actuellement une phase particulièrement destructrice. Depuis plus de six mois, elle se bat non seulement contre un manque d'équipement militaire, mais aussi contre une Russie qui, aux dernières nouvelles, avait l'initiative sur le front.

Dans la région de Kharkiv, l'armée ukrainienne a certes réussi à stopper les avancées russes, mais à l'Est, les actions épuisantes de la Russie génèrent des progrès lents, mais constants – avec la perte de nouveaux villages et colonies au profit de l'agresseur.

Douzaine de «vagues» de soldats russes par jour

C'est d'abord le New York Times qui a fait état d'une nouvelle «avancée par vagues» de l'armée russe. Le lieutenant-colonel Anton Bayew a raconté à la BBC britannique à quoi ressemblait en partie cette approche épuisante. L'Ukrainien parle de «hachoir à viande».

Il entend par là des vagues de soldats russes qui se ruent sur les positions de défense ukrainiennes, parfois près d'une douzaine de fois par jour.

«Nos gars sont en position et se battent, et quand quatre ou cinq vagues d'ennemis vous arrivent dessus dans la même journée et que vous devez les détruire sans fin, c'est très difficile, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement.» Anton Bayev, Lieutenant-colonel de la Garde nationale ukrainienne.

En l'espace de quelques heures, des vagues successives arrivent sur les lignes de front au nord de Kharkiv. Anton Bayev déclare:

«Dans la plupart des cas, les Russes n'utilisent ces unités que pour voir où se trouvent nos installations de tir et pour épuiser constamment nos unités»

1200 Russes morts ou blessés par jour

C'est entre autres cette tactique de l'armée russe qui entraîne depuis des semaines des pertes russes importantes. Selon les informations des services de renseignement occidentaux, environ 1200 soldats russes ont été blessés ou tués chaque jour en mai et juin, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de la guerre.

Dans la plupart des cas, les assaillants sont rapidement repérés par des drones, a déclaré le lieutenant-colonel Anton Bayev, et les Russes laissent leurs morts et leurs blessés sur le champ de bataille. Leur tâche principale consisterait simplement à «épuiser complètement» les forces ukrainiennes.

De son côté, Kiev utilise actuellement de plus en plus de drones. Un problème pour les troupes de Vladimir Poutine, car ils causent de lourdes pertes humaines.

«Les drones omniprésents ont permis aux deux camps de repérer facilement les troupes ennemies et de les prendre pour cible. Les mines et les armes à sous-munitions font du déplacement en terrain ouvert une entreprise presque suicidaire.» Le New York Times.

La Russie profite d'une population nettement plus importante et donc de plus de possibilités de mobiliser des gens pour la guerre, notamment des détenus. Mais la Russie est également en mesure de recruter des personnes, surtout issues de milieux défavorisés, par le biais de paiements uniques – parfois à hauteur de milliers de francs.

Les services secrets britanniques et ukrainiens ont, par ailleurs, récemment annoncé que la Russie tentait de plus en plus de recruter des mercenaires russes dans les pays d'Afrique centrale. Ceci afin de minimiser autant que possible d'autres recrutements dans leur propre pays.

Une «chaîne de montage» qui mène à la mort

Un autre Ukrainien, le capitaine Ivan Sekach, stationné dans la région de Donetsk, décrit à la BBC ce qu'il voit sur le terrain comme une «chaîne de montage». Celui-ci envoie certes en permanence des milliers de Russes à la mort, mais il permet à l'armée d'avancer lentement. En effet, la Russie de Poutine peut envoyer en permanence de nouveaux soldats sur le front, disent les services secrets occidentaux, et ce, plus ou moins au même rythme que d'autres sont blessés ou tués en même temps.

Un autre «avantage» que l'armée russe exploite littéralement est son traitement des blessés. Des vidéos montrent comment des soldats russes déjà blessés sont renvoyés sur le champ de bataille - contre leur gré et bien qu'ils n'en soient guère capables physiquement. Selon le New York Times, cette impression est étayée par de nombreux messages sur les réseaux sociaux et sur Telegram de soldats russes qui critiquent sévèrement leurs propres supérieurs pour cela.

L'Ukraine, quant à elle, ne pourrait pas adopter cette tactique, selon un large consensus. «Nous avons une main-d'œuvre limitée», a déclaré un ancien officier ukrainien à la BBC. Cela signifie que «nous n'avons pas d'autres possibilités que de penser à notre peuple».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)