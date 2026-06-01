Les cas d'agressions graves se multiplient dans les écoles russes. Image: Imago, montage watson

«La prochaine fois, je te poignarde»: les écoles russes ont un problème

En Russie, les violences scolaires explosent depuis le début de la guerre en Ukraine. Experts et enseignants dénoncent un climat marqué par la peur, l'inaction des autorités et la militarisation du pays.

team afp, Varsovie, Pologne

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Lorsqu'une enseignante a voulu réveiller en classe son élève endormi, il a marmonné «tu vas le regretter», avant de l'agresser. Selon des experts, la multiplication des violences en milieu scolaire en Russie peut s'expliquer par l'environnement militarisé lié à la guerre en Ukraine.

Cette enseignante d'une école du nord-ouest de la Russie, sous le couvert de l'anonymat, se souvient des mots qu'elle a entendus, après que l'adolescent de 16 ans lui ait pressé sur la gorge un scalpel médical à la fin du cours, faisant couler le sang:

«La prochaine fois, je te poignarde»

Une inquiétante tendance en forte hausse

Depuis le début de l'année, 14 attaques ont déjà été enregistrées en Russie, contre 15 pour toute l'année 2025. Près de la moitié des incidents (48%) répertoriés ces 25 dernières années se sont produits après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, selon un décompte du média indépendant Novaïa Gazeta.

Il s'agit d'un adolescent qui tire au pistolet à air comprimé sur une école primaire de la région méridionale de Krasnodar; d'un enseignant poignardé à mort, d'une jeune fille qui met le feu à une salle de classe avant d'attaquer ses camarades avec un marteau en Sibérie…

D'après un représentant du ministère russe de l'intérieur en avril:

«Dans la plupart des cas, les adolescents ont agi sous l'influence négative de tiers et de l'espace informationnel.»

Des experts indépendants estiment, eux, qu'un climat de harcèlement et un désir de vengeance sont les motifs principaux dans le cas d'attaques ciblées. A cela s'ajoutent, selon eux, les conséquences accrues de l'offensive russe contre l'Ukraine.

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Un état d'esprit altéré par la guerre en Ukraine

Certains adolescents ont revêtu des vêtements militaires avant de commettre leurs attaques. Iouri Lapchine, ex-chef d'un service psychologique dans une école moscovite et aujourd'hui exilé en France, estime:

«C'est un signe que la guerre pénètre de plus en plus les esprits des enfants. Plus ils absorbent cette propagande dans leur enfance, plus la guerre sera intégrée dans leur vie lorsqu'ils grandissent.»

Les autorités russes imposent l'offensive en Ukraine dans la vie scolaire via des groupes de jeunesse patriotiques, des interventions d'anciens combattants et autres activités militaristes. Olga Jouravskaïa, qui collecte des fonds pour le projet anti-harcèlement Travli NET, affirme:

«Aucun virus dans le monde ne se répand aussi vite que celui de la violence»

Elle souligne en outre:

«Nous disons aux enfants de bien se traiter entre eux à l'école, mais s'ils grandissent en sachant qu'ils risquent de finir en zone de guerre et de mourir, cela peut aussi affecter la manière dont ils se voient et envisagent leur futur.»

L'enseignante du nord-ouest agressée au scalpel avait demandé une formation après des attaques dans trois écoles du pays en une semaine. En vain.

L'adolescent qui l'a blessée et menacée a accepté de quitter l'établissement et la directrice a exhorté l'enseignante à ne pas signaler l'incident à la police. Des caméras et des détecteurs de métaux ont été installés. Ses collègues lui ont conseillé de ne pas faire plus de vagues pour conserver son poste.

Un sentiment de peur généralisé

L'efficacité des réponses des établissements est inégale. Des exercices antiterroristes, parfois surprises, ont été introduits, incluant le scénario d'une attaque de drone, d'explosifs, et d'attaquants armés.

Des élèves et leurs professeurs barricadent alors leurs classes avec des bureaux et se cachent dans les coins. Parfois, un enseignant joue le rôle d'un assaillant.

Des employés ont aussi indiqué qu'on leur avait demandé de tenir leurs élèves davantage à l'œil, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour Iouri Lapchine, une telle approche est contestable. Il affirme:

«Le profilage ne fonctionne pas»

Il ajoute que les équipes éducatives auraient besoin de beaucoup de temps libre pour pouvoir remarquer les élèves isolés, harcelés et en détresse. Plusieurs enseignants, sous couvert de l'anonymat, ont confié avoir peur.

Une professeur d'histoire dans une petite ville de Sibérie, d'où de nombreux hommes sont partis combattre en Ukraine, constate une agressivité croissante chez ses élèves. Un autre, qui enseigne la physique dans la région de Moscou, affirme que certains collègues évitent de donner de mauvaises notes par peur de représailles. «Et s'il revient avec une arme?», demandent-ils.

L'enseignante agressée au scalpel a peur que son ancien élève ne l'attende en dehors de l'établissement. La police ne considère pas les faits suffisants pour ouvrir une enquête criminelle. Elle ironise: