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9 mai: Comment l'Ukraine a ruiné le défilé préféré de Poutine

Poutine Jour Victoire
L'édition 2026 du traditionnel défilé du Jour de la Victoire en Russie ne sera pas comme les autres. canva/keystone

Comment l'Ukraine a ruiné le défilé préféré de Poutine

Le traditionnel défilé du Jour de la Victoire, qui commémore la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie chaque 9 mai, se tiendra cette année à Moscou sans matériel militaire — une première depuis près de vingt ans. En cause: la crainte de frappes de drones ukrainiens à longue portée.
01.05.2026, 17:0001.05.2026, 17:00

Selon le ministère russe de la Défense, aucun véhicule blindé ni système de missiles ne défilera sur la place Rouge le 9 mai prochain, en raison de «la situation opérationnelle actuelle», comme le relaie The Guardian. Les cadets d’écoles militaires et d’institutions de jeunesse ne participeront pas non plus aux festivités du Jour de la Victoire.

Le Kremlin a justifié ces changements par «l’activité terroriste ukrainienne». Plusieurs analystes et blogueurs militaires estiment que Moscou redoute des attaques visant les équipements, notamment lors des répétitions, souvent organisées en terrain ouvert autour de la capitale.

«Le matériel est vulnérable dès la phase de préparation»
L’analyste indépendant Ruslan Leviev

L'expert relève aussi qu’il serait plus difficile de viser des soldats en plein centre-ville.

Lufthansa égare l'Oscar d'un opposant à Poutine

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, les célébrations de la journée de la Victoire ont été réduites, avec moins de démonstrations militaires et d’invités étrangers. L’édition précédente, marquant les 80 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie, avait toutefois fait exception, avec une large présence internationale et un défilé complet de chars et de lance-roquettes.

Défilé Victoire 9 mai Russie Moscou Poutine
Aperçu des festivités de l'an passé à Moscou. «La procession comprenait plus de 11 500 militaires, des systèmes de missiles Iskander (...) et, pour la première fois, des drones Orlan et Lancet de fabrication russe», relayaient nos confrères du Grand Continent. capture d'écran/le Grand continent

Une date clef pour le récit national de Poutine

Sous Vladimir Poutine, cette commémoration est devenue plus centrale encore dans le récit national russe. Et, depuis le début de la guerre, elle est allègrement utilisée pour légitimer le conflit en Ukraine.

Le Jour de la Victoire, c'est quoi?
Créé en 1965 par Léonid Brejnev, le Jour de la Victoire en Russie commémore la capitulation nazie, en mettant en avant le rôle de l’Armée rouge. Souvent considéré comme «mythification de l'histoire à des fins de propagande intérieure», il est célébré chaque 9 mai par un défilé militaire à Moscou, symbole du patriotisme russe.

Pour Constantin Sigov, professeur à l'Académie Mohyla de Kiev, cité par le quotidien français Ouest-France, cette «mythification a été grossièrement renforcée par le régime» de Vladimir Poutine dans les années 2010, en «excluant» tous les autres pays «qui se sont battus contre le fascisme», au moment où il «enlève à la Géorgie et à l'Ukraine des territoires qui leur appartiennent».
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En 2015 (ci-dessus), la foule présente à la célébration semble plus nombreuse que sur les images qui nous parviennent depuis l'invasion de l'Ukraine. Image: wikipedia

Dans le même temps, les drones ukrainiens frappent désormais presque quotidiennement le territoire russe, ciblant surtout des infrastructures industrielles et militaires, notamment pétrolières. Dans la ville de Touapsé, des attaques répétées contre une raffinerie ont provoqué d’importants incendies, une «pluie noire», et contraint les autorités à appeler la population à rester chez elle.

Pour en savoir plus 👇

«Comme à Hiroshima»: une pluie noire ravage la Russie

D’autres frappes ont visé une station de pompage dans la région de Perm, plus de 1500 kilomètres plus loin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la «précision» de ces opérations, affirmant vouloir encore en étendre la portée pour affaiblir l’industrie militaire et les exportations énergétiques russes.

Des analystes relativisent toutefois leur impact économique: la hausse des prix du pétrole, liée aux tensions au Moyen-Orient, permet à Moscou de maintenir des revenus élevés malgré ces attaques.

(dag)

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