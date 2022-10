Le film LGBT «Bros» ne plaît pas aux hétéros, selon son scénariste

Santé: «Les femmes consultent plus, mais sont peu prises au sérieux»

Recherches réalisées parfois uniquement sur des souris mâles, stéréotypes de genre et inégalités de traitement: dans le milieu médical suisse, les femmes sont moins bien loties que les hommes. Pourquoi? Entretien avec une spécialiste.

En Suisse, les femmes malades sont majoritairement moins bien soignées que les hommes, elles sont moins présentes dans les études et sont encore victimes de biais liés au genre. Voici les différences de traitement que Carole Clair et Joëlle Schwarz – coresponsables de l’unité Santé et Genre d’Unisanté, à Lausanne – ont mis en lumière dans une récente étude. Deux motions ont été déposées cette semaine au Parlement pour parer à ces inégalités. Elles ont été acceptées au Conseil national et sont maintenant débattues au Conseil des Etats.