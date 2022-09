Les 15 photos les plus WTF de Roger Federer

Si le tennisman suisse a su devenir l'un des plus grands champions de tennis de tous les temps, sur Instagram, Roger Federer sait aussi vendre du rêve. Best of des photos les plus WTF.

(A toutes fins utiles, on a parfois réécrit la légende, avec un truc qui aurait pu accompagner ses posts.)

«Coucou Maman, je suis en vacances à la plage, je m'amuse bien avec une grosse crevette. Bisous.» #beach #coquillagesetcrustacés

Image: instagram @rogerfederer

«Salut, c'est Toto Morand, viens acheter des chaussures dans mes magasins Pomp It Up!»

Image: instagram @rogerfederer

«Grosse maîtrise du selfie, lol.»

Image: instagram @rogerfederer

«Content.»

Image: instagram @rogerfederer

«Me déconcentre pas, j'essaie de faire tenir un œuf sur un tas de cailloux...»

Image: instagram @rogerfederer

«Tu poses cette neige.» #neige

«En même temps, les seuls moments où j'avais le droit de picoler, c'était quand il y avait du champagne dans les trophées...» #party #foufou

Image: instagram @rogerfederer

«Lequel a l'air le plus heureux de rencontrer l’autre?»

Image: instagram @rogerfederer

«J'ai un peu ramé, lol.»

Image: instagram @rogerfederer

«Attention, je suis un grand acteur, je sais faire la surprise!» #hollywood

Image: instagram @rogerfederer

«Tout plaquer pour aller élever des petits kangourous pires mignons en Australie.» #babyanimal #cute

«La montagne, ça vous gagne.» #nofilter

«Not all superheroes wear capes.» #IamBatman

«Bal de promo, 1996.» #vintage #badhairday

Image: instagram @rogerfederer

Victoire! #Imscared

Image: instagram @rogerfederer

Sinon, vous saviez que Federer a son propre tram à Bâle?

