Pour la première fois qu'il est tombé dans le giron royal, il y a 170 ans, le château de Balmoral va ouvrir certaines de ses pièces au public. Getty Images Europe

Vous pouvez aller boire le thé chez Charles III cet été

Avis aux amateurs d’Earl Grey, shortbreads et royauté! La résidence d'été chouchou de la reine Elizabeth II, le château de Balmoral, dévoilera ses coulisses pour la première fois cet été. Cependant, hâtez-vous. Le nombre de billets et les jours d'ouverture sont pour le moins... limités.

Plus de «Société»

Un petite escapade en Ecosse à l'agenda cet été? Vous tombez bien, petit veinard. Pour la toute première fois depuis 170 ans, le mythique château de Balmoral s'apprête à dévoiler une partie de ses mystères.

Et c'est peu dire que les murs de ce respectable domaine de l'Aberdeenshire en ont vu, des drames, depuis que la reine Victoria s'est entichée de ce «charmant petit château» des Highlands - entre la mort d'Elizabeth en septembre 2022 ou l'annonce du décès de Lady Di, aux princes William et Harry, à l'aube de ce triste 31 août 1997.

50 livres l'afternoon tea

Cette visite guidée inédite, strictement «réservée aux adultes», guidera les curieux à travers des pièces utilisées par Leurs Majestés lorsqu'elles se trouvent en vacances. N'espérez toutefois pas pouvoir inspecter le pot de chambre de Charles III. Le tour se limitera à deux salles à manger, un salon, le hall des pages et le «couloir rouge» - celui où le souverain a rencontré le premier ministre Rishi Sunak plus tôt cette année. Comme il s'agit d'une maison royale fonctionnelle, pas d'affreux cordon rouge pour vous gâcher la vue. Vous serez libre de déambuler presque à votre guise.

La reine Elizabeth, le prince Philip, leurs trois enfants aînés et trois corgis sur les pelouses verdoyantes du château de Balmoral. Universal Images Group Editorial

L'expérience comprendra également une «exposition spéciale» des aquarelles de Charles dans la salle de bal, ainsi qu'une collection de tenues portées par le roi et Camilla, la défunte reine Elizabeth et de Queen Mum. Pour cette visite exclusive, comptez tout de même 100 livres sterling par personne. Thé non inclus.

Si vous désirez par dessus le marché savourer un inoubliable afternoon tea et profiter de toute la sélection de scones, sandwichs au concombre et autres petits gâteaux affriolants, il faudra vous acquitter d'un montant supplémentaire de 50 livres. En même temps, pour des scones, ça ne refuse pas.

Voici des scones, pour les non-initiés. Malgré leur aspect rugueux relativement peu sympathique, ces petits gâteaux british sont une des merveilles de l'humanité. Image: iStockphoto

Cela étant dit, dépêchez-vous! Ces billets de première classe sont limités à 40 par jour, durant une courte période qui s'étend du 1ᵉʳ juillet au 4 août. Et ils partent comme des petits pains, euh!, des scones. Cependant, si vous loupez votre chance, des billets standards offrant l'accès au parc et à la salle de bal (où le cercueil de la reine a été exposé après sa mort) sont toujours disponibles au prix de 17,50 livres, du 4 mai au 11 août – juste avant l'arrivée de Charles et Camilla pour leurs vacances d'été annuelles.

Ce projet pilote de visite estivale répond au désir du roi d'ouvrir les portes d'un plus grand nombre de résidences officielles au public - d'autant que ces visites sont indispensables pour assurer le maintien de ces château. Balmoral, par exemple, couvre la moitié de ses frais de fonctionnement annuels de trois millions de livres sterling grâce aux visiteurs.

Précisons que cette visite «exclusive» à 100 livres est considérée comme un stress test: l'expérience devrait permettre au personnel d'évaluer comment le château, très fragile, fait face à un nombre croissant de visiteurs. S'il s'avère concluant, le domaine pourrait étendre l'intérieur au public plus longtemps l'année prochaine et accueillir davantage de curieux. Tenté?