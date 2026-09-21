Certaines mariées (ou mariés) gardent leur montre ou leur bague connectée pour suivre leur activité et leur stress le jour du mariage. image: tiktok

«On ne fait qu'un»: Ces mariées qui tiennent à porter leur AppleWatch

Compter ses pas, suivre son stress ou observer son rythme cardiaque le jour de son mariage? Certaines mariées y tiennent mordicus. Quitte à cacher ces accessoires connectés du quotidien dans leur jarretière. Mais cette envie de tout mesurer divise.

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Le jour de son mariage, Jackie H. avait mille questions en tête. Tout allait-il se dérouler comme prévu ? Les prestataires seraient-ils au rendez-vous ? Le planning serait-il respecté ? Les invités allaient-ils se comporter bizarrement ? Au milieu de ce tourbillon d'incertitudes, sa bague connectée Oura a enregistré un niveau de stress élevé presque toute la journée. A une exception près, comme elle l'a expliqué au New York Post.

« Sauf quand ma coordinatrice de mariage m’a fait venir pour m’asseoir et manger» Jackie H, au New York Post

Cette habitante de Portland, dans l’Oregon, âgée de 36 ans, avait choisi de garder sa bague pour observer la réaction de son corps à cette journée aussi heureuse qu’éprouvante. Une curiosité qui fait écho à son métier: «Je suis analyste de données, donc j’aime regarder les données.»

Pour Jackie, intégrer l’accessoire à sa tenue ne posait aucun problème. Sa couleur argentée s’accordait avec le reste.

Mais toutes les futures mariées ne partagent pas cet enthousiasme. Sur Reddit, Facebook et les forums de mariage, un débat très sérieux fait rage entre celles qui tiennent à conserver leurs statistiques et celles qui préfèrent laisser la technologie à la maison le jour J.

Des statistiques jusque sur la piste

Pour les adeptes du suivi d’activité, un mariage constitue une journée particulièrement intéressante à mesurer. Combien de pas entre les préparatifs, la cérémonie et la soirée? Combien de calories dépensées sur la piste de danse? Et comment évolue le stress?

Une internaute explique par exemple sur Reddit qu’elle ne retire jamais son appareil, sauf pour le recharger, afin d'éviter les interruptions dans ses données et découvrir les statistiques de cette journée particulière.

Certaines mariées trouvent des idées très astucieuses pour cacher leur montre: ici, sur une jarretière. image: ny post

Quant une autre affirme sur TikTok, arguant que le compteur de pas promet de s’affoler et il serait dommage de ne pas en connaître le résultat.

«Je ne fais qu'un avec mon Apple Watch» Une utilisatrice, sur TikTok

A l'inverse, d'autres jugent que que ces accessoires n’ont rien à faire avec une robe de mariée, voire qu'ils constituent une faute de goût parfaitement impardonnable. «Porter votre bague Oura avec votre tenue de mariage est insensé», tranche une utilisatrice. «Je pense qu'un grand écran noir à votre poignet va paraître bizarre sur vos photos, surtout dans 20 ans. Optez pour une montre intemporelle ou rien», conseille un autre internaute sur Reddit.

Une montre dans la jarretière

Pour concilier tenue de cérémonie et suivi d’activité, les idées ne manquent pas. Certaines suggèrent d’attacher leur appareil à une jarretière, de le glisser dans leur soutien-gorge ou de remplacer le bracelet de leur Fitbit par une attache à la cheville pour continuer à compter leurs pas.



D’autres préfèrent adapter l’accessoire à leur tenue. Une utilisatrice de TikTok confiait ainsi envisager un bracelet blanc ou une version ressemblant à un bijou, assortie à sa robe. Sa mère et ses amies détestent l’idée, raconte-t-elle, mais son attachement à son Apple Watch l’emporte.

Aimee Paz, une mariée californienne, s'est tout simplement contentée de porter sa bague Oura, bien visible sur ses photos de mariée. Un choix qu'elle assume complètement. «Honnêtement, ça m’est égal si personne d’autre ne la trouve jolie», tranche-t-elle auprès du tabloïd américain.

L’intérêt ne se limite toutefois pas aux statistiques de la soirée. Pour certaines personnes ayant un problème de santé, garder leur appareil représente aussi un réconfort. C’est le cas de Justtina Hamilton, 31 ans, qui vit dans le Missouri et souffre de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque.

Elle raconte au New York Post que son Apple Watch lui a indiqué seulement trois heures de sommeil pour chacune des deux nuits précédant son mariage. Le jour J, elle dit avoir parcouru environ 16 000 pas et enregistré un épisode de fibrillation auriculaire.

«Cela m’a simplement apporté un peu de réconfort supplémentaire» Justtina Hamilton, qui a porté sa montre pour suivre son rythme cardiaque, en plus de son activité et de son stress

Les spécialistes interrogés par le quotidien soulignent toutefois les limites de cette surveillance. Michael Aziz, médecin interniste au Lenox Hill Hospital, reconnaît l’intérêt médical de ces appareils, mais conseille de s’en passer pendant la semaine du mariage, en dehors des situations où un problème de santé justifie une approche différente.

Son raisonnement un rythme cardiaque plus élevé ou une hausse du stress peuvent être des réactions normales à un événement chargé d’émotion. Scruter ces variations risque de susciter une inquiétude inutile. «Je conseillerais aux gens de ne pas les utiliser cette semaine-là et de se concentrer sur le jour de leur mariage, la détente et leur partenaire», explique-t-il.

La psychologue Rachel Needle, spécialiste des relations et de la sexualité, voit aussi un bénéfice possible. Pour certaines personnes, les informations de leur appareil peuvent rappeler de ralentir, de respirer profondément, de boire de l’eau ou de s’accorder un moment au calme.

Le problème commence lorsque la consultation des chiffres prend le dessus sur la fête. Vérifier constamment son niveau de stress peut détourner l’attention de ce que l’on est en train de vivre. Elle recommande donc de jeter un coup d’œil si cela aide, puis de revenir aux célébrations et aux proches.

«Je recommande d'y jeter un coup d'œil rapide si cela peut vous aider, puis de ranger l'appareil et de profiter de la compagnie de vos proches», explique-t-elle. «Utilisées ainsi, les données contribuent à votre bien-être sans pour autant le définir.» (mbr)

Vidéo: watson