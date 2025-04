L'acteur a troqué sa mythique chevelure poivre et sel pour une nouvelle couleur. getty/watson

Mais que diable est-il arrivé aux cheveux de George Clooney?

Invité sur le plateau de CNN ce mardi pour parler politique et devoir civique, quelque chose chez l'acteur mythique de 63 ans a particulièrement attiré (heurté?) l'attention des téléspectateurs.

Plus de «Société»

George Clooney. Un nom synonyme de sex-appeal, d'élégance, d'humour, de sourire ravageur, de gentleman en smoking, de whisky sans glaçon. Mais aussi, et surtout, de cheveux poivre et sel.

Ce n'était pas toutefois pas pour se répandre sur son physique de Dieu grec ou un nouveau film que l'acteur était convié dans l'émission «The Lead», sur CNN, ce mardi. Plutôt que pour évoquer la déconfiture du Parti démocrate, dont il est un généreux donateur et militant, aux élections présidentielles de novembre dernier.

Pour rappel, Clooney avait fait les gros titres, l'été dernier, en appelant publiquement l'ancien président Joe Biden à se retirer de la course, dans une tribune cinglante dans le New York Times. Un appel qu'il résume, dans l'interview, comme rien de moins que son «devoir civique».

«Je ne sais pas si c'était courageux [d'écrire cet article]. C'était un devoir civique, car j'ai constaté que les gens de mon côté – vous savez, je suis démocrate dans le Kentucky, donc je comprends – quand je voyais des gens de mon côté ne pas dire la vérité, je me suis dit qu'il était temps de le faire» George Clooney au journaliste Jake Tapper, sur CNN

Le 46e président américain de 81 ans a finalement jeté l'éponge quelques semaines plus tard, et George Clooney rapidement soutenu Kamala Harris.

Un détail qui tue

Ceci dit, ce ne sont pas tellement les propositions de l'acteur et réalisateur pour remonter la pente et dégoter un nouveau candidat crédible pour 2028 qui ont suscité les plus vives réactions qu'un manifeste... Hum? Comment dire? Changement de tête.

En lieu et place de la chevelure grisonnante qui fait depuis des décennies le succès de George (prononcez: Geoooorge avec un soupir transi), nous voilà face à une couleur. Oui. Une couleur. Une sorte de marron pas très heureux qui, couplé à un teint méchamment bronzé, lui donne l'air de sortir tout droit du Parrain.

Voyez plutôt. capture d'écran: cnn

Alors quoi, George? Une envie brutale de couvrir ses poils blancs, quinze ans après que ce soit la mode chez une gente masculine complexée? Une remarque offensante de ses jumeaux, âgés de 7 ans? Un raté chez le coiffeur? Une mauvaise décision prise à l'occasion d'une soirée trop arrosée? Nous sommes en droit de poser des questions – après tout, la tête de George Clooney fait quasiment partie du patrimoine mondial de l'humanité.

A noter que ce n'est pas la première fois que le fringuant sexagénaire est repéré avec cette nouvelle coupe. Mi-mars déjà, il avait été photographié avec une teinture châtain clair «saisissante». Nous n'irons pas jusqu'à dire «choquante».

Et il y a deux semaines, c'est lors d'une représentation au Winter Garden Theatre de New York, pour ses débuts à Broadway, que Geooooorge a fait étalage de sa transformation, pour la plus grande surprise de son public.

George Clooney, en brun, le 3 avril. Image: FilmMagic

Ceci dit, rassurez-vous. La presse people américaine n'avait alors pas tardé à préciser que cette teinture absolument détestable est non seulement volontaire, mais aussi temporaire. Un mal nécessaire pour son apparition dans la pièce de théâtre Good Night, and Good Luck, dans laquelle il campe le rôle du journaliste Edward R. Murrow.

Espérons toutefois qu'il n'y prenne pas goût. Parce, George ou pas George, il faut tout de même avouer que c'est une atteinte douloureuse au bon goût.