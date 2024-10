Des premières images des fêtes «Freak-off» organisées par Sean «Diddy» Combs ont été diffusées.

Les premières photos des soirées de Diddy ont été publiées

L'étau se resserre autour du cou de Sean «Diddy» Combs. Pour la première fois, des photos de ses sombres soirées ont été publiées.

Sabeth Vela Suivez-moi

Le 5 mai 2025, P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, devra répondre de ses actes devant la justice. Le producteur de musique est accusé de traite d'êtres humains, de viol, d'extorsion et de prostitution forcée.

Depuis l'arrestation de Diddy le 16 septembre, plus de 120 personnes ont porté des accusations contre l'homme de 54 ans. Les délits auraient surtout eu lieu lors des fameuses fêtes blanches que le musicien organisait depuis les années 90. Les premières photos de ces fêtes ont été publiées.

Selon la Cour suprême, les photos ont été prises par l'une des victimes féminines. L'une des photos montre Diddy dans une tenue blanche. En arrière-plan, on aperçoit de manière floue d'autres personnes.

P. Diddy lors d'une de ses soirées. Image: Supreme Court of the State of NY

Drogue dans une bouteille de vodka

La femme a également photographié un petit récipient en plastique dans lequel la drogue acide gamma-hydroxybutyrique (GHB) était administrée. Selon les manuels MSD, le GHB est un anesthésiant dont l'effet est similaire à celui de la kétamine. Il a cependant une durée d'action plus longue et est de loin plus dangereux.

Selon la femme, Diddy lui a donné une bouteille ouverte de sa propre marque de vodka, Ciroc. Après l'avoir bue, elle s'est évanouie et s'est réveillée quelques heures plus tard avec des douleurs dans la région génitale.

C'est à partir de ce récipient en plastique que la drogue GHB aurait été administrée à une victime. Image: Supreme Court of the State of NY

Image: Supreme Court of the State of NY

La vodka: une «arme» pour Diddy? Image: Supreme Court of the State of NY

Des photos d'une autre victime, un homme d'affaires, montrent Diddy et ses invités, probablement célèbres, lors des soirées. Les autres personnes ont été rendues méconnaissables sur les photos par le tribunal. L'homme d'affaires accuse également Combs de l'avoir rendu docile avec de la vodka.

La star de la musique aurait ainsi enlevé son pantalon et montré ses parties génitales à la victime, avant de «presser durement les parties génitales de l'homme d'affaires, de manière sexuelle». Un «sportif professionnel anonyme» serait toutefois intervenu et aurait ainsi pu éviter d'autres abus.

P. Diddy avec ses invités lors d'une de ses soirées. Image: Supreme Court of the State of NY

Les invités, connus, ont été floutés. Image: Supreme Court of the State of NY

C'est la première fois que le tribunal publie des photos. On ne sait pas encore si d'autres suivront.