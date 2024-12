source: montage watson x twitter

Jay-Z et Beyoncé refusent de faire profil bas

Pris dans la tourmente et accusé de viol, le rappeur et producteur milliardaire de 55 ans Jay-Z refuse de faire profil bas. Il a accompagné sa femme Beyoncé et sa fille Blue Ivy à l'avant-première du film d'animation Mufasa: Le Roi Lion. Une présence qui n'est pas passée inaperçue.

Beyoncé et son mari, le rappeur Jay-Z, ont démontré par le passé qu'en cas de crise, ils feraient front commun. Récemment encore, dans le sillage de l'affaire Sean «Diddy», le couple a fait bloc face aux accusations de la chanteuse Jaguar Wright. Celle-ci l'assurait avec force dans l'arène médiatique: «Diddy et Jay-Z sont des monstres», Beyoncé et son mari forment «un couple méchant».

Cette fois-ci, la famille de Queen B va au-devant de graves accusations. Jay-Z, Shawn Carter de son vrai nom, est accusé d'avoir violé une adolescente de 13 ans lors d'une soirée organisée à la suite des MTV Video Music Awards, en 2000. Pire, Sean «Diddy» Combs aurait été impliqué, et une mystérieuse star très connue serait restée à les regarder.

«Une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter agresser la personne mineure à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée, mais n'ont rien fait pour arrêter l'agression.» Extrait de la plainte.

Le rappeur et producteur de 55 ans n'a pas attendu pour démentir l'information, par voie de communiqué, qualifiant ces accusations «d’odieuses».

«J’ai le cœur brisé pour ma famille. Ma femme et moi devrons faire asseoir nos enfants, dont l’un est à l’âge où ses amis verront sûrement la presse et poseront des questions sur la nature de ces affirmations. Et nous devrons expliquer la cruauté et la cupidité des gens.» Jay-Z par voie de communiqué.

Un event en famille

Malgré ces accusations gravissimes, Jay-Z refuse de faire profil bas. Il n'a pas manqué d'accompagner sa fille à l'avant-première de Mufasa: Le Roi Lion, ce lundi 9 décembre, au sein du Dolby Theatre à Hollywood. En effet, Blue Ivy Carter, âgée de 12 ans, et sa maman Beyoncé prêtent toutes deux leurs voix à un personnage du film d'animation. Cette adaptation plongeant au coeur du légendaire Disney de notre enfance revient sur la jeunesse de Mufasa.

Beyoncé avait déjà prêté sa voix à Nala dans un précédent métrage. Elle remet l'ouvrage sur le métier pour ce préquel. Quant à Blue Ivy, elle fait sa grande entrée dans le monde du cinéma, et va interpréter la voix de la princesse Kiara, la fille curieuse de Nala et Simba. Celle-ci va en apprendre plus sur les aventures de son grand-papa.

La princesse Kiara, jouée vocalement par Blue Ivy. disney

Si l'on en croit le trailer, nous verrons de jeunes Mufasa, Scar, Sarabi, Rafiki et Zazu partir ensemble dans une aventure épique. disney

Un extrait du voice acting de Blue Ivy a été diffusé sur internet, et a reçu pléthore de commentaires plus qu'enthousiastes. «Blue Ivy est naturellement douée», peut-on notamment lire à de nombreuses reprises. Tout le monde ne rêve que d'une chose, à présent: l'entendre chanter.

Rien à voir avec la prestation de la fille de Kim Kardashian et Kanye, North, qui avait été dézinguée après avoir chanté dans une comédie musicale Le Roi Lion, à l'occasion du 30e anniversaire du chef-d'oeuvre.

Beyoncé a, au contraire, bien préparé sa petite à prendre graduellement sa place dans le monde du showbiz. Blue Ivy a déjà gagné de nombreux coeurs en accompagnant sa mère sur scène dans le cadre de sa tournée Renaissance. Dansant avec charisme, ses tenues coordonnées avec Beyoncé faisaient mouche à chaque fois.

Et pour l'avant-première du Roi Lion, les trois membres de la petite famille Carter n'a pas manqué de se coordonner à nouveau, Jay-Z en smoking et le duo mère-fille dans des robes dorées. Jay-Z s'est montré très fier de sa fille de 12 ans - déjà plus grande que Beyoncé - et a même lâché une petite larme alors qu'elle a posé pour les photographes avec sa robe volumineuse.

Beyoncé a pour sa part félicité sa fille sur son compte Instagram: «Ma magnifique petite fille. C’est ta soirée. Tu as travaillé dur et tu as fait un si beau travail (...) Ta famille ne pourrait pas être plus fière. Continue de briller.»

Pour le média Pure People, cette sortie publique n'a rien d'anodin:

«Elle démontre en tout cas le soutien que Jay-Z reçoit de la part de son épouse et de sa fille face aux accusations dont il fait aujourd'hui l'objet» Pure People.

Sur une note bien moins lumineuse, la présence de Jay-Z n'est évidemment pas passée inaperçue. L'on peut notamment lire des commentaires outrés sur X, de ce type:

«Je vois ce qu'ils font! Ils essaient de rendre leur image agréable afin que nous nous sentions désolés pour ces rumeurs 😩»

«Ils laissent vraiment marcher dehors des criminels potentiels en toute tranquillité»

Mais «l'affaire Jay-Z» ne fait que commencer. Le milliardaire s'est lancé dans un véritable bras de fer avec Tony Buzbee, l'avocat qui représente les victimes supposées de Sean «Diddy» Combs.

Le rappeur a exigé que l'anonymat de son accusatrice soit levé, nous informe notamment BFM TV. Le communiqué signé de son avocat assurait:

«Monsieur Carter ne devrait pas avoir à se défendre sous le feu des projecteurs contre une accusatrice qui se cache dans le noir pour dénoncer de prétendus actes qui se seraient déroulés devant des témoins qui pourraient les réfuter si son identité était connue.»

Jay-Z assure en outre que cette affaire «est une vengeance contre l'une des rares cibles à ne pas accepter de payer». Alors que Sean «Diddy» Combs, poursuivi au civil par plus de 120 victimes pour trafic sexuel et extorsions, passera Noël sous les verrous, l'affaire de Jay-Z va être portée au tribunal.