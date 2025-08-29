Harry et Charles briseront-ils la glace? «Ils sont déterminés»

en partie ensoleillé21°
Harry et son père ne se sont pas vus depuis des mois, mais la presse britannique attend avec impatience leurs retrouvailles.
Alors que le prince Harry est attendu tout prochainement au Royaume-Uni pour des obligations caritatives, le Mirror se fait l'écho d'une rencontre imminente entre le duc de Sussex et le roi Charles III. Père et fils ne se sont pas vus depuis un an et demi.
29.08.2025, 15:0029.08.2025, 15:00
Marine Brunner
Marine Brunner
Plus de «Société»

La date est inscrite noir sur blanc dans l'agenda du prince depuis des mois. Harry est attendu à Londres le 8 septembre 2025 – qui coïncide par ailleurs avec le troisième anniversaire de la mort de la reine Elisabeth II. Il doit assister aux WellChild Awards, un événement caritatif qu'il soutient depuis des années.

Cela fait presque tout aussi longtemps que les médias et les experts royaux spéculent sur de potentielles retrouvailles avec Charles III. Les deux hommes ne se sont pas revus depuis février 2024, après l'annonce fracassante de Sa Majesté de son diagnostic de cancer, pour lequel il est toujours traité.

Meghan revient avec une nouvelle fournée

Pour une fois, Charles n'aura pas d'excuses: aucune visite à l'étranger n'est prévue pour le roi avant fin septembre. Il campera, comme la tradition l'exige, au château de Balmoral jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce sera donc à Harry qu'il incombera de sauter dans un hélicoptère pour aller serrer son papounet dans les bras.

Briser la glace

Plusieurs sources se montrent enthousiastes et motivées à l'idée de ce rendez-vous inespérée. Du côté «américain» (entendez: Harry), on ne cache pas sa détermination.

«Il est clair que les deux parties sont désormais déterminées à y parvenir. Personne ne prétend que les problèmes familiaux ont été résolus, mais il s'agit de commencer par Charles et Harry»
Une source américaine au Mirror
L'obsession de William fait peser un «lourd danger» sur la monarchie

«Après 20 mois de séparation, et alors que le roi poursuit son traitement, le sentiment est que le moment est venu de franchir le pas», poursuit ladite source américaine dans le Mirror.

«Il ne s’agit pas de grands gestes ni de réunions figées; il s’agit d’une simple conversation en face à face entre un père et son fils. La priorité est l’intimité et la dignité, mais aussi de veiller à ce que la porte reste ouverte à un dialogue plus approfondi»
Une source américaine au Mirror

Une porte déjà entrouverte le mois dernier, lorsque l'équipe du prince Harry et le palais de Buckingham ont ouvert une première ligne de communication, après des mois de silence.

Dans l'intimité d'un club privé londonien, la directrice de la communication du prince Harry s'est entretenue avec l'attaché de presse du roi. Le responsable de la presse britannique des Sussex complétait cette réunion, considérée comme une étape importante vers l'ouverture du dialogue.

Harry aurait fait une offre alléchante à Charles III

Selon plusieurs médias britanniques et américains, les discussions ont notamment porté sur la possibilité pour Harry de recevoir des informations directes sur l'état de santé de son royal paternel, ainsi que sur la coordination des agendas, afin d'éviter tout conflit entre les projets des Sussex et les engagements royaux.

Plusieurs bémols

Ceci dit, ne nous excitons pas trop non plus. Les dernières incursions du prince Harry en terres britanniques n'ont pas pour été synonyme de teatimes avec son géniteur. Sa dernière visite remonte au mois d'avril, lorsque le duc de Sussex s'est présenté à la Haute Cour de Londres pour tenter de rétablir sa protection policière - sans succès.

Du côté d'Harry et William, en revanche, toute possibilité de réconciliation a été écartée d’emblée. De même que pour Meghan et le reste du clan royal. La duchesse, qui n'a pas posé les pieds au Royaume-Uni depuis septembre 2022 et qui semble guère prête à franchir le cap, restera à Montecito, en Californie, avec ses deux enfants.

