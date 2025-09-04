Pour sa rentrée, le couple royal a visité les jardins du Musée d'histoire naturelle de Londres. watson/getty

Kate Middleton fait sa rentrée et il y a déjà un couac

Après de longues vacances d'été, le prince et la princesse de Galles sont de retour aux affaires. Mais cette rentrée est déjà marquée par une grossière erreur de communication.

Il y a peu de choses que les membres de la famille royale britannique partagent avec le commun des mortels. La rentrée en fait partie. Après plusieurs semaines de pause estivale - eux dans un château au fin fond de l'Ecosse, nous au bord du Léman ou d'une plage du Sud de l'Europe, l'heure est venue pour chacun de renouer avec la moquette de l'open-space, la météo capricieuse, l'excès de café et les petites tâches ingrates du quotidien.

Ce jeudi, Kate et William ont mis un terme à leur retraite médiatique de plusieurs semaines pour une visite du Musée d'histoire naturelle de Londres, dont la princesse de Galles est la marraine. L'occasion pour la princesse de se fendre de quelques platitudes sur l'importance pour les enfants d'être connectés à la nature et à la biodiversité.

Boring? Oui, certainement. Pour leur grand retour et après des semaines de silence, le couple royal aurait pu miser sur une action un brin plus impactante. Pour un futur roi et reine qui se targuent de vouloir donner un coup de fouet à la fourmilière royale, on a connu plus sémillant que des squelettes de dinosaures et les pelouses fraîchement tondues d'une institution centenaire.

Résultat: à défaut d'une oeuvre de charité «sexy» ou de quelques anecdotes croustillantes sur leurs enfants (ce qui aurait pu tout aussi bien fonctionner), les médias ont dû se rabattre sur ce qu'ils pouvaient. A savoir, la nouvelle coupe de cheveux de Kate Middleton.

«Kate Middleton dévoile pour la première fois sa transformation capillaire blonde choquante, la plus importante de sa vie» People

«Kate Middleton dévoile ses cheveux les plus blonds lors de sa première apparition commune avec le prince William depuis des mois» The New York Post

«Pourquoi la princesse de Galles est devenue blonde» The Times

«Kate Middleton éblouit lors de son retour au travail avec des cheveux blonds après les vacances» The Daily Mail

«La princesse de Galles a été photographiée jeudi avec ses cheveux les plus clairs à ce jour» The Telegraph

(Et oui, si vous posez la question, le Daily Telegraph a vraiment consacré un article entier à l'évolution capillaire de la princesse de Galles au cours de ces quinze dernières années.)

Ironique, quand on sait que le palais de Kensington avait fanfaronné, en février dernier, sur le fait qu'il ne communiquerait plus sur les marques de vêtement de la princesse, afin de ne pas «détourner l'attention de son travail». On peut dire que c'est raté.

Difficile de jeter la pierre aux médias et aux tabloïds. Ce jeudi, on ne voyait que ça. Et vu que la princesse n'aura même pas lâché la moindre saillie inspirante digne d'être rapportée dans un article, il fallait bien écrire sur quelque chose.

A noter qu'il ne s'agirait pas d'une perruque, contrairement à ce que le volume de cette étrange coupe de cheveux laisse supposer. Interrogée plus tôt cette année par une patiente de l'hôpital Royal Marsden traitée contre un cancer, Kate a précisé qu'elle n'avait pas utilisé de casque réfrigérant lors de son propre traitement - ce qui permet de ralentir la perte des cheveux.

Lorsqu'on lui a demandé si la princesse lui avait parlé de l'utilisation d'un casque réfrigérant, la patiente a répondu: «Elle a simplement dit qu'elle n'en avait pas besoin. Perdre ses cheveux, si emblématiques, aurait été horrible. Tout le monde adore ses cheveux!»

Si on ne jettera pas la pierre à Kate Middleton (après tout, même la future reine d'Angleterre a droit à ses lubies capillaires et coups de folie chez le coiffeur), force est d'admettre que ce timing est curieux. Si Son Altesse rêve de mettre en lumière une cause qui lui tient à coeur, il faudra que le résultat soit plus éblouissant que ses nouvelles mèches. Ce n'est pas encore gagné.